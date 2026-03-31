Появилось еще одно Евровидение: 600 млн зрителей и 10 стран-участниц

В Азии теперь будет свое Евровидение. Первый конкурс запланирован на ноябрь 2026 года, а участников и победителей будут выбирать похожим образом, как и на основном конкурсе.

Европейский вещательный союз подтвердил проведение Eurovision Asia Song Contest. На официальном сайте организации появилось сообщение о запуске нового формата.

Азиатское Евровидение: страны и дата проведения

Конкурс состоится 14 ноября в Бангкоке, Таиланд.

В первом мероприятии такого формата пока подтвердили участие:

Южная Корея;

Таиланд;

Филиппины;

Вьетнам;

Малайзия;

Камбоджа;

Лаос;

Бангладеш;

Непал;

Бутан.

В частности, ожидается объявление новых стран в ближайшее время.

"Азия, ты готова? Самый знаменитый музыкальный конкурс мира приезжает в Азию, и он станет громче, ярче и масштабнее, чем когда-либо. От национальных отборочных шоу по всей Азии до прямой трансляции гранд-финала в Бангкоке, полного света, звука и безудержной энергии — именно здесь объединяется весь регион. Каждый артист представит свой музыкальный стиль. Каждый голос будет иметь значение. Это больше, чем просто шоу. Это движение. Объединенные музыкой. По всей Азии", — заявили организаторы.

Eurovision Asia Song Contest пройдет в ноябре в Таиланде

Eurovision Asia пройдет в IdeaLive Arena, где смогут разместить 4234 зрителей. Потенциальный охват аудитории — более 600 миллионов человек в регионе.

"В год 70-летия конкурса особенно символично открыть новую главу вместе с Азией — регионом, богатым культурой, творчеством и талантом. Это о развитии Евровидения вместе с Азией, сохраняя его главную идею — быть объединенными музыкой", — заявил Мартин Грин, директор Евровидения в EBU.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украина неожиданно укрепила свои позиции в букмекерских прогнозах на Евровидение-2026. Страна снова вошла в десятку фаворитов конкурса.

Участие российской модели Ирины Шейк в качестве соведущей третьего вечера песенного фестиваля Санремо вызвало волну критики в Италии.

Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka.