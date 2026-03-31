Появилось еще одно Евровидение: 600 млн зрителей и 10 стран-участниц
В Азии теперь будет свое Евровидение. Первый конкурс запланирован на ноябрь 2026 года, а участников и победителей будут выбирать похожим образом, как и на основном конкурсе.
Европейский вещательный союз подтвердил проведение Eurovision Asia Song Contest. На официальном сайте организации появилось сообщение о запуске нового формата.
Азиатское Евровидение: страны и дата проведения
Конкурс состоится 14 ноября в Бангкоке, Таиланд.
В первом мероприятии такого формата пока подтвердили участие:
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Филиппины;
- Вьетнам;
- Малайзия;
- Камбоджа;
- Лаос;
- Бангладеш;
- Непал;
- Бутан.
В частности, ожидается объявление новых стран в ближайшее время.
"Азия, ты готова? Самый знаменитый музыкальный конкурс мира приезжает в Азию, и он станет громче, ярче и масштабнее, чем когда-либо. От национальных отборочных шоу по всей Азии до прямой трансляции гранд-финала в Бангкоке, полного света, звука и безудержной энергии — именно здесь объединяется весь регион. Каждый артист представит свой музыкальный стиль. Каждый голос будет иметь значение. Это больше, чем просто шоу. Это движение. Объединенные музыкой. По всей Азии", — заявили организаторы.
Eurovision Asia пройдет в IdeaLive Arena, где смогут разместить 4234 зрителей. Потенциальный охват аудитории — более 600 миллионов человек в регионе.
"В год 70-летия конкурса особенно символично открыть новую главу вместе с Азией — регионом, богатым культурой, творчеством и талантом. Это о развитии Евровидения вместе с Азией, сохраняя его главную идею — быть объединенными музыкой", — заявил Мартин Грин, директор Евровидения в EBU.
