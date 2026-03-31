Зʼявилося ще одне Євробачення: 600 млн глядачів та 10 країн-учасниць

В Азії тепер буде своє Євробачення. Перший конкурс заплановано на листопад 2026 року, а учасників та переможців обиратимуть схожим чином, як і на основному конкурсі.

Європейська мовна спілка підтвердила проведення Eurovision Asia Song Contest. На офіційному сайті організації зʼявилося повідомлення про запуск нового формату.

Азійське Євробачення: країни та дата проведення

Конкурс відбудеться 14 листопада в Бангкоку, Таїланд.

У першому заході такого формату наразі підтвердили участь:

Південна Корея;

Таїланд;

Філіппіни;

В’єтнам;

Малайзія;

Камбоджа;

Лаос;

Бангладеш;

Непал;

Бутан.

Зокрема, очікується оголошення нових країн найближчим часом.

"Азія, ти готова? Найзнаменитіший музичний конкурс світу приїжджає до Азії, і він стане гучнішим, яскравішим та масштабнішим, ніж будь-коли. Від національних відбіркових шоу по всій Азії до прямої трансляції гранд-фіналу в Бангкоку, сповненого світла, звуку та нестримної енергії — саме тут об’єднується весь регіон. Кожен артист представить свій музичний стиль. Кожен голос матиме значення. Це більше, ніж просто шоу. Це рух. Об’єднані музикою. По всій Азії", — заявили організатори.

Eurovision Asia пройде у IdeaLive Arena, де зможуть розмістити 4234 глядачів. Потенційне охоплення аудиторії — понад 600 мільйонів людей у регіоні.

"У рік 70-річчя конкурсу особливо символічно відкрити нову главу разом з Азією — регіоном, багатим на культуру, творчість і талант. Це про розвиток Євробачення разом з Азією, зберігаючи його головну ідею — бути об’єднаними музикою", — заявив Мартін Грін, директор Євробачення в EBU.

