Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Євробачення 2026

Зʼявилося ще одне Євробачення: 600 млн глядачів та 10 країн-учасниць

вперше відбудеться азійське євробачення
Фото ілюстративне | Фото: instagram.com/eurovision

В Азії тепер буде своє Євробачення. Перший конкурс заплановано на листопад 2026 року, а учасників та переможців обиратимуть схожим чином, як і на основному конкурсі.

Європейська мовна спілка підтвердила проведення Eurovision Asia Song Contest. На офіційному сайті організації зʼявилося повідомлення про запуск нового формату.

Азійське Євробачення: країни та дата проведення

Конкурс відбудеться 14 листопада в Бангкоку, Таїланд.

У першому заході такого формату наразі підтвердили участь:

  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Філіппіни;
  • В’єтнам;
  • Малайзія;
  • Камбоджа;
  • Лаос;
  • Бангладеш;
  • Непал;
  • Бутан.

Зокрема, очікується оголошення нових країн найближчим часом.

"Азія, ти готова? Найзнаменитіший музичний конкурс світу приїжджає до Азії, і він стане гучнішим, яскравішим та масштабнішим, ніж будь-коли. Від національних відбіркових шоу по всій Азії до прямої трансляції гранд-фіналу в Бангкоку, сповненого світла, звуку та нестримної енергії — саме тут об’єднується весь регіон. Кожен артист представить свій музичний стиль. Кожен голос матиме значення. Це більше, ніж просто шоу. Це рух. Об’єднані музикою. По всій Азії", — заявили організатори.

Відео дня
Eurovision Asia Song Contest пройде в листопаді в Таїланді

Eurovision Asia пройде у IdeaLive Arena, де зможуть розмістити 4234 глядачів. Потенційне охоплення аудиторії — понад 600 мільйонів людей у регіоні.

"У рік 70-річчя конкурсу особливо символічно відкрити нову главу разом з Азією — регіоном, багатим на культуру, творчість і талант. Це про розвиток Євробачення разом з Азією, зберігаючи його головну ідею — бути об’єднаними музикою", — заявив Мартін Грін, директор Євробачення в EBU.

Опитування

Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026?

Опитування відкрите до

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

  • Україна несподівано зміцнила свої позиції у букмекерських прогнозах на Євробачення-2026. Країна знову увійшла до десятки фаворитів конкурсу.
  • Участь російської моделі Ірини Шейк як співведучої третього вечора пісенного фестивалю Санремо викликала хвилю критики в Італії.

Крім того, хорватський національний відбір на Євробачення-2026 може обернутися неприємним сюрпризом для України. У змаганні переміг гурт Lelek, що дуже співзвучний за назвою на Leléka.