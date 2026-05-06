Репетиція не допомогла: Україна опустилась в рейтингу ймовірних переможців Євробачення

Репетиція представниці України Leléka на сцені Євробачення-2026 не покращила позиції країни у букмекерських прогнозах. Після перших репетицій у Відні Україна опустилася у рейтингу ймовірних переможців конкурсу.

За оновленими даними Eurovisionworld, Україна наразі посідає 11 місце серед фаворитів Євробачення-2026. Шанси на перемогу української представниці букмекери оцінюють лише у 2%.

Лідером букмекерського рейтингу залишається Фінляндія, якій прогнозують 29% шансів на перемогу. На другому місці — Греція із 16%, а трійку фаворитів замикає Данія, яка після репетицій піднялася в таблиці та отримала 11%.

Також до першої п’ятірки увійшли Австралія та Франція. Натомість Україна після першої репетиції втратила одну позицію та вибула з топ-10 прогнозованих переможців конкурсу.

Номер України на Євробаченні побудований навколо теми дому та внутрішньої сили. Під час виступу Leléka виходить на сцену у білому образі від дизайнерки Лілії Літковської, а кульмінацією постановки стає фінальна нота під вузьким променем світла.

Українська зірка Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз’єднання легенд конкурсу у гранд-фіналі 16 травня.

Крім того, в Азії тепер буде своє Євробачення. Перший конкурс заплановано на листопад 2026 року, а учасників та переможців обиратимуть схожим чином, як і на основному конкурсі.