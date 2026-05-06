З'явились перші кадри репетиції Євробачення: яким буде виступ України (фото)

Перші репетиції Євробачення-2026 у Відні вже стартували, і сцена Wiener Stadthalle поступово відкриває, якими будуть головні номери конкурсу. Виконавиця від України Leléka представила емоційну та символічну постановку, у центрі якої — тема дому й внутрішньої сили.

LELÉKA вже прибула до Відня та провела першу репетицію свого конкурсного номера Ridnym. Артистка тричі виконала пісню на сцені Wiener Stadthalle, а організатори конкурсу відзначили, що Україна привезла оновлену постановку з виразною драматургією та сильним візуальним акцентом. Фокус розповідає детальніше, яким буде номер України та інших учасників на Євробаченні 2026.

Номер Leléka на Євробаченні 2026

Виступ починається з того, що співачка повільно йде білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який акомпанує їй на бандурі. Саме цей інструмент, за задумом команди, символізує для Leléka відчуття дому та зв’язок із корінням.

Відео дня

Після першого приспіву сцена різко занурюється у темряву — уся увага концентрується лише на виконавиці. Кульмінацією стає потужна фінальна нота, яку артистка виконує майже в повній тиші та під вузьким променем світла.

Leléka на Євробаченні Фото: Instagram

Для виступу Leléka обрала білий сценічний образ: сукню поверх штанів із тонкими шарами тканини, які рухаються разом із нею та додають номеру легкості й драматизму.

Leléka на репетиції у Відні Фото: Instagram

Після репетиції представниця України звернулася до фанів Євробачення.

"Привіт усім. Я почуваюся дуже емоційно. Ми закінчили першу репетицію і я почуваюся щасливою. У мене багато почуттів та емоцій. Будь ласка, голосуйте за мене, якщо вам подобається моя пісня", — сказала співачка.

Образ Leléka на Євробаченні

Leléka вийде на сцену Євробачення-2026 у спеціально створеному образі від української дизайнерки Лілії Літковської — засновниці бренду LITKOVSKA. Над фінальним стилізаційним рішенням також працювала команда стилістки Маргарити Шекель.

Основою сценічного костюма став плетений корсет, створений вручну з восьми видів тканин, серед яких переважають натуральні матеріали — шовк, віскоза та шовкова органза. Для виготовлення образу використали близько 20 метрів тканини, а над деталями годинами працювали кравчині.

За словами Лілії Літковської, костюм має глибокий символізм і напряму пов’язаний з емоційним посилом конкурсної пісні Ridnym.

"Цей образ — про внутрішню сповідь і силу. Хотілося, щоб костюм ніби народжувався разом із піснею, а кожна деталь мала своє значення. Символ "лелечого крила" став уособленням свободи, внутрішньої енергії та здатності людини розправити плечі навіть у найскладніші моменти", — розповіла дизайнерка.

Виступи учасників на Євробаченні 2026

Свої перші репетиції вже провели й інші учасники конкурсу. Представниця Латвії зробила ставку на емоційний номер із мінімалістичним освітленням та блискучим сценічним образом. Виступ побудований навколо сильного вокалу та гри світла й тіні.

Латвія на Євробаченні Фото: Instagram Латвія на Євробаченні Фото: Instagram

Данія підготувала динамічний перформанс із танцюристами та неоновими конструкціями. Постановка поєднує активну хореографію, яскраві кольори та сучасну сценографію, що створює ефект масштабного попшоу.

Данія на Євробаченні Фото: Instagram Данія на Євробаченні Фото: Instagram

Австралія, своєю чергою, зробила акцент на атмосферності. Номер супроводжується великою кількістю диму, холодним блакитним освітленням та футуристичними декораціями, які додають виступу космічного настрою.

Австралія на Євробаченні 2026 Фото: Instagram

Кіпр привіз до Відня енергійний танцювальний номер із клубною атмосферою. У постановці переважають червоні відтінки, ритмічна хореографія та яскраві світлові ефекти, які помітно контрастують із більш ліричними виступами цьогорічних учасників.

Кіпр на Євробаченні 2026 Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз’єднання легенд конкурсу у гранд-фіналі 16 травня.

Напередодні Євробачення 2026 дослідникам вдалося розкрити формулу переможної пісні, яка може підкорити суддів і глядачів.

Крім того, в Азії тепер буде своє Євробачення. Перший конкурс заплановано на листопад 2026 року, а учасників та переможців обиратимуть схожим чином, як і на основному конкурсі.