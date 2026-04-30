Хто переможе на Євробаченні 2026: виведено формулу пісні, яка підкорить публіку і журі

Напередодні Євробачення 2026 дослідникам вдалося розкрити формулу переможної пісні, яка може підкорити суддів і глядачів.

Євробачення 2026 вже не за горами: щорічно країни представляють свої різноманітні номери, від популярної поп-музики до драматичних балад і ексцентричних виступів. І тепер, напередодні нового конкурсу, вчені змогли розкрити формулу переможної пісні, здатної підкорити серця суддів і глядачів, пише Фокус.

Щоб розкрити секрет успіху, науковці вивчили минулі конкурси та визначили "рецепт", який робить пісню хітом. Вони виявили, що поєднання англійських текстів, поп-музики та танцювальності насправді є успіхом — принаймні, така тенденція спостерігається в останні десятиліття.

За словами авторів дослідження, результати їхнього аналізу показують повсюдне використання стратегій, що підвищують конкурентоспроможність пісень, зокрема:

використання англійської мови;

підвищення танцювальності;

збільшення використання поп-стилів;

різноманітні тексти;

акцент на темах, які краще відображають культурний дух часу.

Науковці зазначають, що використання англійської мови є загальноприйнятим, однак змішання мов може також надати композиції незвичайного характеру, що значно підвищує шанси на відгук.

Ще одним фактором, за словами вчених, є танцювальність мелодії, і вона ґрунтується на поєднанні музичних елементів, включно з темпом, стабільністю ритму, силою удару і загальною регулярністю, які визначають, чи можна легко танцювати під цю пісню. Вчені вважають, що танцювальні якості пісень, які посідають верхні рядки хіт-парадів, є статистично значущим фактором тяжіння.

Під час написання використовували матеріали Royal Society Open Science, Daily Mail.