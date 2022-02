Учений з Голландії назвав 10 пісень, які роблять людей щасливими (відео)

Доктор Джейкоб Джолій склав список композицій, кожна з яких здатна покращити настрій завдяки темпу, тональності та тексту.

Давно доведено, що музика здатна суттєво покращувати настрій, допомагає боротися з депресією та мотивує до дій. Більше того, існує реальна формула того, яка саме музика робить людину щасливою. Її вивів експерт у галузі неврології доктор Джейкоб Джолій.

Джолій — когнітивний нейробіолог, працює на кафедрі експериментальної психології Гронінгенського університету. Він закінчив Амстердамський університет, де також отримав докторський ступінь, спеціалізуючись на використанні транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС) для вивчення свідомої та несвідомої зорової обробки у ранніх ділянках зору. Згодом він працював постдокторантом у Федеральній політехнічній школі Лозанни та викладав когнітивну психологію і нейронауки в Ексетерському університеті.

Учений проаналізував понад 120 пісень, створених за останні 50 років, завдяки чому й представив формулу, яка пояснює, чому певні мелодії викликають у людей посмішку. Він з'ясував, що ключовими компонентами гарної пісні є високий темп, третя мажорна тональність і святкова лірика.

[ + – ] Формула, яку вивів доктор Джолій

"У цьому стосунку ідея "формули хорошого самопочуття" трохи дивна — облік усіх цих особистих аспектів майже неможливий, особливо якщо ви хочете вигадати кількісну формулу хорошого самопочуття. По суті, вам потрібні особливості пісні, які ви можете висловити в цифрах. Модель була дуже чіткою. — середній темп "хорошої" пісні був значно вищий, ніж у середньої поп-пісні, де середній темп поп-пісень складає приблизно 118 ударів за хвилину [ударів за хвилину], у списку пісень для гарного настрою середній темп становить від 140 до 150 ударів на хвилину. Пісня гарного настрою — це дуже особисте. Музика тісно пов'язана з пам'яттю та емоціями, і ці асоціації багато в чому визначають, чи підніме пісня вам настрій чи ні", — пояснив він.

Дослідження, проведене на замовлення ірландського рітейлера Argos, показало, що 45% громадян країни використовують музику для підняття настрою, а 77% використовували музику як мотивацію.

Зрештою з'ясувалося, що пісня легендарного рок-гурту Queen 1978 року "Don't Stop Me Now" стала найпопулярнішою піснею для гарного настрою за останні 50 років. Загалом до списку увійшли 10 пісень.

Don't Stop Me Now (Queen, 1978)

Пісня, назва якої перекладається "Не зупиняй мене зараз", була написана Фредді Мерк'юрі в Монтрі (Швейцарія). Спочатку вона не мала особливого успіху і не продавалася як слід. Проте популярність синглу повільно, але правильно набирала обертів. З роками вона все частіше почала звучати на радіо, у популярній рекламі, її використовували як саундтреки у фільмах і серіалах, а багато музикантів зробили на неї свої кавер-версії. Зрештою недооцінена спочатку пісня стала однією з найвідоміших у дискографії Queen. До речі, подейкують, що інші члени колективу не дуже любили цей трек, бо там оспівувався образ вільного та веселого життя, який зрештою занапастив Мерк'юрі.

Eye of the Tiger (Survivor, 1982)

Композиція Eye of the Tiger ("Око тигра") була написана музикантами рок-гурту Survivor Френком Салліваном і Джимом Петериком на прохання Сильвестра Сталлоне для третьої частини його фільму "Роккі". Журнал Billboard назвав її головною піснею 1982 року.

Коли Слай роздумував про саундтрек для картини, він точно знав, що йому потрібна пісня, яка не матиме нічого спільного з композицією Gonna Fly Now Білла Конті, яка звучала в перших двох частинах "Роккі". Знаменитий гітарний риф, що відкриває композицію, написав засновник Survivor Джим Петерик. Він розмірковував над тим, як зробити вступ максимально драматичним і вирішив брати акорди, імітуючи звуки ударів, які завдає боксер.

Спочатку пісня називалася Survival, оскільки версія Eye of the Tiger здалася музикантам надто очевидною та натякає на фразу колишнього чемпіона світу, з якою він звертається до Роккі. Проте, подумавши, вони дійшли висновку, що гріх втрачати таку назву.

Крім того, Сильвестр попросив музикантів дописати четвертий куплет, щоб після третього не повторювався перший.

Після виходу бойовика на екрани в 1982 році трек Eye of the Tiger був випущений синглом з альбому з такою самою назвою. Уже за місяць він злетів у чарті Billboard Hot 100 на перше місце, протримавшись на вершині шість тижнів. Канал VH1 поставив Eye of the Tiger на 63-е місце в своєму списку найбільших хард-рокових пісень. Композиція і зараз активно використовується під час спортивних змагань. Найчастіше, звісно, це бокс.

Dancing Queen (АВВА, 1976)

Коли культура диско оповила планету, учасники шведського колективу АВВА вирішили створити пісню, яка найкраще відображала дух того часу. Зрештою Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон і менеджер групи Стіг Андерсон написали Dancing Queen, пісню про дівчину, яка стає королевою танцполу, де б вона не з'явилася. Спочатку пісня носила Boogaloo, а остаточний варіант назви спав на думку Стігу.

Реліз композиції відбувся у серпні 1976 року. Вона буквально підірвала світові хіт-паради та на багато років стала стандартом танцювальної музики. Вона представлена в таких списках як "500 найбільших пісень всіх часів" Rolling Stone, "100 найбільших танцювальних пісень у рок-н-ролі" VH1, "100 найкращих поп-пісень" Rolling Stone та MTV.

I Will Survive (Ґлорія Ґейнор, 1978)

Історія пісні I Will Survive ("Я виживу") була дуже непростою. Її написали Діно Фекаріс і Фредді Перрен, штатні піснярі Motown Records, звільнені незадовго до цього, а заспівала фантастична Ґлорія Ґейнор, яка злетіла на мить, а потім надовго віддана забуттю.

"Вони звільнили мене після майже семи років. Я став безробітним автором, який розмірковував над своєю подальшою долею. Я ввімкнув телевізор, й ось воно: просто тоді передавали пісню Generation, яку я написав для одного фільму. Я сприйняв це як ознаку того, що в мене все вийде… Пам'ятаю, як я почав стрибати на ліжку зі словами: Я зроблю це. Я буду автором-піснярем. Я виживу!" — розповідав пізніше Фекаріс.

Коли пісня була створена, постало питання про пошуки тієї, хто її виконає, бо саме від цього залежав її кінцевий успіх. Діно та Фредді вже зневірилися знайти виконавицю і готові були запропонувати її першій ліпшій співаці, яка погодитися взяти її. Але й тут не обійшлося без найвищих сил. До них звернулися представники компанії, в якій записувалася Ґлорія Ґейнор, з пропозицією продюсувати її трек Substitute.

Коли лорія побачила текст і музику I Will Survive, вона без роздумів погодилася її заспівати. Незважаючи на те, що в композиції йдеться про покинуту жінку, яка навчилася жити без чоловіка, для Ґейнор вона стала чимось більшим. Сама співачка пережила зраду продюсера, який залишив її з купою боргів, падіння популярності, смерть матері, і слова треку зачепили її.

Чи варто говорити, що після виходу пісні вона мала приголомшливий успіх. У березні 1979 року I Will Survive очолила музичні чарти в США й отримала "Греммі" як найкращий запис у стилі диско, ставши єдиним у своєму роді, оскільки така премія в цій номінації вручалася лише один раз.

I Will Survive посідає 492-й рядок списку 500 найбільших пісень всіх часів за версією Rolling Stone.

Uptown Girl (Біллі Джоел, 1983)

Пісня, назва якої перекладається як "Дівчинка з передмістя", була написана американським музикантом Біллі Джоелом і розповідає про роботягу, який намагається домогтися розташування багатої дівчини, котра живе на околиці міста. Вона вийшла 29 вересня 1983 року в складі дев'ятого студійного альбому Джоела An Innocent Man.

У період, коли створювалася композиція, Джоел спочатку назвав її "Дівчата з околиць". В її основу лягла реальна історія. В інтерв'ю знаменитому радіоведучому Говарду Стерну Біллі Джоел розповів, що під час своєї відпустки на Карибських островах він, граючи на піаніно, зауважив, що його гру слухають три красуні-супермоделі. Тоді його оточували такі красуні як Крісті Брінклі, Вітні Г'юстон і супермодель Ель Макферсон, з якою він зустрічався. Згідно з численними інтерв'ю, пісня була написана для Макферсон, але пізніше вона виявилася про його майбутню дружину Брінклі. Остання, до речі, знялася в кліпі Біллі на цю композицію. Пара була одружена з 1983 по 1994 рік.

Uptown Girl мала великий успіх. Вона п'ять тижнів поспіль була на третьому місці в Billboard Hot 100, стільки ж часу очолювала британський чарт, ставши американським синглом у Сполученому Королівстві.

Living on a Prayer (Jon Bon Jovi, 1986)

Living on a Prayer ("Живучи молитвою") — це пісня про закохану пару з робітничого класу, яка ніяк не може знайти своє місце в житті. Вона була написана Джоном Бон Джові, Річі Самборою і Дезмондом Чайлдом у квартирі Чайлда в Нью-Йорку.

У цій пісні багато особистого з боку кожного з авторів, тому вона й вийшла настільки щирою і близькою для слухачів. Найцікавіше, що Бон Джові дуже сумнівався у її успіху і навіть не хотів додавати пісню в альбом Slippery When Wet. Самбора переконав його, незважаючи на те, що для цього довелося зробити серйозні зміни в партії різних інструментів.

Реліз пісні відбувся 31 жовтня 1986 року. Вона очолила кілька хіт-парадів Billboard, враховуючи Hot 100 і посіла перші місця в чартах інших країн.

Girls Just Wanna Have Fun (Сінді Лопер, 1983)

Назва пісні в перекладі означає "Дівчата просто хочуть веселитися". Вона була написана Робертом Хазардом у 1979 році й спочатку була про чоловіків, але американська співачка Сінді Лопер подала її з погляду жінок, озвучивши в ній, що вони хочуть ті ж права, що й чоловіки. Не дивно, що пізніше композицію назвали гімном феміністок.

Пісня стала першим треком дебютного альбому Лопер She's So Unusual і здобула неймовірну популярність. Вона посіла друге місце в Billboard Hot 100 й отримала номінації на дві нагороди "Греммі" та на шість нагород MTV Video. У підсумку композиція отримала премію Греммі в номінаціях "Запис року" та "Найкраще жіноче вокальне поп-виконання. У 2013 році на цю пісню було зроблено ремікс Yolanda Be Cool, взятий з 30-річного перевидання She's So Unusual.

I'm a Believer (The Monkees, 1967)

Американський музикант Ніл Даймонд спочатку писав I'm a Believer ("Я вірянин") не для The Monkees, а для свого сольного проєкту, однак через брак грошей змушений був продавати свою роботу колективам, щоб прожити, і ця композиція стала однією з таких, незважаючи на те, що він уже записав її для свого першого альбому.

Проте хітом I'm a Believer зробили саме The Monkees. Коли голова моєї звукозаписної компанії, з якою працював Ніл, дізнався про це, він дуже розлютився на Даймонда, оскільки розумів, що пісня — потенційний лідер чартів.

"Мені ж було начхати, тому що я мав платити за квартиру, а мені все не платили за мої записи, а The Monkees продавали платівки", — говорив він в одному зі своїх інтерв'ю.

Цікаво, що для запису I'm a Believer продюсери The Monkees запросили сесійних музикантів. Вони сумнівалися, що учасники гурту самі зможуть якісно зіграти.

Walking on Sunshine (Katrina and the Waves, 1983)

Автором пісні "Гуляючи під променями сонця" стала Кімберлі К'ю, яка написала цю композицію для дебютного альбому британської поп-рок-групи Katrina and the Waves. Спочатку вона була задумана, як балада, але солістка гурту Катріна Лесканіч вирішила перетворити пісню на більш оптимістичну.

Трек мав великий успіх. Вона посіла четверте місце в австралійських чартах, дев'яте місце у США та восьме місце у Великій Британії. Це був перший хіт Waves у топ-40 США та їхній найбільший успіх у Сполученому Королівстві до Love Shine a Light (1997).

The Boys are Back In Town (Thin Lizzy, 1976)

The Boys are Back in Town ("Хлопчики повернулися в місто") — пісня ірландського рок-гурту Thin Lizzy, який увійшов до їхнього альбому 1976 року Jailbreak. Сингл очолив чарт в Ірландії, посів восьме місце у Великій Британії та 12-те — у США.

Ця пісня досі звучить під час більшості ірландських матчів із регбі, використовувалась у рекламі джинсів Wrangler, у відеоіграх SingStar Rocks! (2006) та Guitar Hero: Metallica (2009).

Нагадаємо, нещодавно легендарна АВВА повернулася до шоу-бізнесу після 40-річної перерви, представивши новий альбом.