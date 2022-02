Ученый из Голландии назвал 10 песен, которые делают людей счастливыми (видео)

Доктор Джейкоб Джолий составил список композиций, каждая из которых способна улучшить настроение благодаря темпу, тональности и тексту.

Давно доказано, что музыка способна существенно улучшать настроение, помогает бороться с депрессией и мотивирует к действиям. Более того, существует реальная формула того, какая именно музыка делает человека счастливым. Ее вывел эксперт в области неврологии доктор Джейкоб Джолий.

Джолий – когнитивный нейробиолог, работает на кафедре экспериментальной психологии Гронингенского университета. Он окончил Амстердамский университет, где также получил докторскую степень, специализируясь на использовании транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для изучения сознательной и бессознательной зрительной обработки в ранних областях зрения. Впоследствии он работал постдокторантом в Федеральной политехнической школе Лозанны и преподавал когнитивную психологию и нейронауки в Эксетерском университете.

Ученый проанализировал более 120 песен, которые были созданы за последние 50 лет, благодаря чему и представил формулу, объясняющую, почему определенные мелодии вызывают у людей улыбку. Он обнаружил, что ключевыми компонентами хорошей песни являются высокий темп, мажорная третья тональность и праздничная лирика.

[ + – ] Формула, которую вывел доктор Джолий

"В этом отношении идея "формулы хорошего самочувствия" немного странная — учет всех этих личных аспектов почти невозможен, особенно если вы хотите придумать количественную формулу хорошего самочувствия. По сути, вам нужны особенности песни, которые вы можете выразить в цифрах…Модель была очень четкой – средний темп "хорошей" песни был значительно выше, чем у средней поп-песни. Там, где средний темп поп-песен составляет около 118 ударов в минуту [ударов в минуту], в списке песен для хорошего настроения средний темп составляет от 140 до 150 ударов в минуту. Песня хорошего настроения – это очень личное. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации во многом определяют, поднимет ли песня у вас хорошее настроение или нет", – объяснил он.

Исследование, проведенное по заказу ирландского ритейлера Argos, показало, что 45% граждан страны используют музыку для поднятия настроения, а 77% использовали музыку в качестве мотивации.

В результате оказалось, что песня легендарной рок-группы Queen 1978 года "Don’t Stop Me Now" стала самой популярной песней для хорошего настроения за последние 50 лет. В целом же в список вошли 10 песен.

Don’t Stop Me Now (Queen, 1978)

Песня, название которой переводится "Не останавливай меня сейчас", была написана Фредди Меркьюри в Монтре (Швейцария). Изначально она не имела особого успеха и не продавалась, как следует. Однако популярность сингла медленно, но верно набирала обороты. С годами она все чаще стала звучать на радио, в популярной рекламе, ее использовали в качестве саундтреков в фильмах и сериалах, а многие музыканты сделали на нее свои кавер-версии. В итоге недооцененная поначалу песня стала одной из самых известных в дискографии Queen. Кстати, поговаривают, что другие члены коллектива не очень любили этот трек, потому что там воспевался образ свободной и веселой жизни, который в конце концов погубил Мерьюри.

Eye of the Tiger (Survivor, 1982)

Композиция Eye of the Tiger ("Глаз тигра") была написана музыкантами рок-группы Survivor Фрэнком Салливаном и Джимом Петериком по просьбе Сильвестра Сталлоне для третьей части его фильма "Рокки". Журнал Billboard назвал ее главной песней 1982 года.

Когда Слай раздумывал о саундтреке для картины, он точно знал, что ему нужна песня, у которой не будет ничего общего с композицией Gonna Fly Now Билла Конти, которая звучала в первых двух частях "Рокки". Знаменитый гитарный рифф, открывающий композицию, сочинил основатель Survivor Джим Петерик. Он размышлял над тем, как сделать вступление максимально драматичным, и решил брать аккорды, имитируя звуки ударов, которые наносит боксер.

Изначально песня называлась Survival, поскольку версия Eye of the Tiger показалась музыкантам слишком очевидной и намекающей на фразу бывшего чемпиона мира, с которой он обращается к Рокки. Однако, поразмыслив, они пришли к выводу, что грех терять такое цепляющее название.

Кроме того, Сильвестр попросил музыкантов дописать четвертый куплет, чтобы после третьего не повторялся первый.

После выхода боевика на экраны в 1982 году трек Eye of the Tiger был выпущен синглом из альбома с таким же названием. Уже через месяц он взлетел в чарте Billboard Hot 100 на первое место, продержавшись на вершине шесть недель. Канал VH1 поставил Eye of the Tiger на 63-е место в своем списке величайших хард-роковых песен. Композиция и сейчас активно используется во время спортивных соревнований. Чаще всего, конечно, это бокс.

Dancing Queen (АВВА, 1976)

Когда культура диско захлестнула планету, участники шведского коллектива АВВА решили создать песню, которая лучше всего отражала бы дух того времени. В результате Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и менеджер группы Стиг Андерсон написали Dancing Queen, песню о девушке, которая становится королевой танцпола, где бы она не появилась. Изначально песня носила Boogaloo, а окончательный вариант названия пришел в голову Стигу.

Релиз композиции состоялся в августе 1976 года. Она буквально взорвала мировые хит-парады и на многие годы стала стандартом танцевальной музыки. Она представлена в таких списках как "500 величайших песен всех времен" Rolling Stone, "100 величайших танцевальных песен в рок-н-ролле" VH1, "100 лучших поп-песен" Rolling Stone и MTV.

I Will Survive (Глория Гейнор, 1978)

История песни I Will Survive ("Я выживу") была очень непростой. Ее написали Дино Фекарис и Фредди Перрен, штатные песенники Motown Records, уволенные незадолго до этого, а спела фантастическая Глория Гейнор, взлетевшая на миг, а потом надолго преданная забвению.

"Они уволили меня после почти семи лет. Я стал безработным автором, размышляющим над своей дальнейшей судьбой. Я включил телевизор, и вот оно: прямо тогда передавали песню Generation, которую я написал для одного фильма. Я воспринял это как предзнаменование того, что у меня все получится. Помню, как я начал прыгать по кровати со словами: "Я сделаю это. Я буду автором-песенником. Я выживу!"", – рассказывал позже Фекарис.

Когда песня была создана, стал вопрос о поисках той, кто ее исполнит, потому что именно от этого зависел ее конечный успех. Дино и Фредди уже отчаялись найти исполнительницу и готовы были предложить ее первой попавшейся певице, которая согласиться взять ее. Но и тут не обошлось без высших сил. К ним к обратились представители компании, в которой записывалась Глория Гейнор, с предложением продюсировать ее трек Substitute.

Когда Глория увидела текст и музыку I Will Survive, она без раздумий согласилась ее спеть. Несмотря на то, что в композиции речь идет о брошенной женщине, которая научилась жить без мужчины, для Гейнор она стала чем-то большим. Сама певица перенесла предательство продюсера, оставившего ее с кучей долгов, падение популярности, смерть матери, и слова трека зацепили ее.

Стоит ли говорить, что после выхода песни она имела ошеломительный успех. В марте 1979 года I Will Survive возглавила музыкальные чарты в США и получила "Грэмми" как лучшая запись в стиле диско, став единственной в своем роде, поскольку такая премия в этой номинации вручалась лишь один раз.

I Will Survive занимает 492-ю строчку списка 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone.

Uptown Girl (Билли Джоэл, 1983)

Песня, название которой переводится как "Девочка из пригорода", была написана американским музыкантом Билли Джоэлом и рассказывает о работяге, который пытается добиться расположения богатой девушки, живущей на окраине города. Она вышла 29 сентября 1983 года в составе девятого студийного альбома Джоэла An Innocent Man.

В период, когда создавалась композиция, Джоэл изначально назвал ее "Девочки с окраин". В ее основу легла реальная история. В интервью знаменитому радиоведущему Говарду Стэрну Билли Джоуэл рассказал, что во время своего отпуска на Карибских островах он, играя на пианино, заметил, что его игру слушают три красавицы-супермодели. Тогда его окружали такие красотки как Кристи Бринкли, Уитни Хьюстон и супермодель Эль Макферсон, с которой он встречался. Согласно многочисленным интервью, песня была написана для Макферсон, но позже она оказалась о его будущей жене Бринкли. Последняя, кстати, и снялась в клипе Билли на эту композицию. Пара была в браке с 1983 по 1994 год.

Uptown Girl имела большой успех. Она пять недель подряд была на третьем месте в Billboard Hot 100, столько же времени возглавляла британский чарт, став самым продаваемым американским синглом в Соединенном Королевстве.

Living on a Prayer (Jon Bon Jovi, 1986)

Living on a Prayer ("Живя молитвой") – это песня о влюбленной паре из рабочего класса, которая никак не может найти свое место в жизни. Она была написана Джоном Бон Джови, Ричи Самборой и Дезмондом Чайлдом в квартире Чайлда в Нью-Йорке.

В этой песне много личного со стороны каждого из авторов, потому она и получилась настолько искренней и близкой слушателям. Самое интересное, что Бон Джови очень сомневался в ее успехе и даже не хотел включать песню в альбом Slippery When Wet. Самбора переубедил его, несмотря на то, что для этого пришлось внести серьезные изменения в партии разных инструментов.

Релиз песни состоялся 31 октября 1986 года. Она возглавила несколько хит-парадов Billboard, включая Hot 100 и заняла первые места в чартах других стран.

Girls Just Wanna Have Fun (Синди Лопер, 1983)

Название песни в переводе означает "Девочки просто хотят веселиться". Она была написана Робертом Хазардом в 1979 году и изначально была о мужчинах, но американская певица Синди Лопер подала ее с точки зрения женщин, озвучив в ней, что они хотят те же права, что и представители сильного пола. Неудивительно, что позже композицию назвали гимном феминисток.

Песня стала первыйм треком дебютного альбома Лопер She's So Unusual и завоевала невероятную популярность. Она занялавторое место в Billboard Hot 100 и получила номинации на две награды "Грэмми" и на шесть наград MTV Video. В итоге композиция получила премию Грэмми в номинациях "Запись года" и "Лучшее женское вокальное поп-исполнение. В 2013 году на эту песню был сделан ремикс Yolanda Be Cool, взятый из 30-летнего переиздания She's So Unusual.

I’m a Believer (The Monkees, 1967)

Американский музыкант Нил Даймонд изначально писал I’m a Believer ("Я верующий") не для The Monkees, а для своего сольного проекта, однако из-за нехватки денег вынужден был продавать свою работу коллективам, чтобы прожить, и эта композиция стала одной из таких, несмотря на то, что он уже записал ее для своего первого альбома.

Однако хитом I’m a Believer сделали именно The Monkees. Когда глава моей звукозаписывающей компании, с которой работал Нил, узнал об этом, он очень сильно разозлился на Даймонда, поскольку понимал, что песня – потенциальный лидер чартов.

"Мне же было наплевать, потому что я должен был платить за квартиру, а мне все не платили за мои записи, а The Monkees продавали пластинки", – говорил он в одном из своих интервью.

Интересно, что для записи I’m a Believer продюсеры The Monkees пригласили сессионных музыкантов. Они сомневались, что участники группы сами смогут качественно сыграть.

Walking on Sunshine (Katrina and the Waves, 1983)

Автором песни "Гуляя под лучами солнца" стала Кимберли Кью, написавшая эту композицию для дебютного альбома британской поп-рок-группы Katrina and the Waves. Изначально она была задумана, как баллада, но солистка группы Катрина Лесканич решила превратить песню в более оптимистичную.

Трек имел большой успех. Она заняла четвертое место в австралийских чартах, девятое место в США и восьмое место в Великобритании. Это был первый хит Waves в топ-40 США и их самый большой успех в Соединенном Королевстве до Love Shine a Light (1997).

The Boys are Back In Town (Thin Lizzy, 1976)

The Boys are Back in Town ("Мальчики вернулись в город") – песня ирландской рок-группы Thin Lizzy, которая вошла в их альбом 1976 года Jailbreak. Сингл возглавил чарт в Ирландии, занял восьмое место в Великобритании и 12-е – в США.

Эта песня до сих пор звучит во время большинства ирландских матчей по регби, использовалась в рекламе джинсов Wrangler, в видеоиграх SingStar Rocks! (2006) и Guitar Hero: Metallica (2009).

