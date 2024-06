Sony Music купила все хиты группы Queen за рекордную сумму: о каких деньгах речь

Новый владелец получил права на все хиты группы, доходы от продажи товаров, денежные средства, полученные от биографического фильма 2018 года "Богемская рапсодия", а также любые другие будущие проекты и лицензионные сделки

Культовый каталог легендарной рок-группы Queen куплен Sony Music за один миллиард фунтов стерлингов, что более чем вдвое превышает рекорд, установленный Брюсом Спрингстином, который продал права на свою музыку за 393 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году, пишет The Sun.

По информации издания, живые участники коллектива и распорядители имущества фронтмена коллектива Фредди Меркьюри стали одной из сторон сделки.

Sony теперь будут владеть всеми хитами группы, включая "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" и "I Want To Break Free". Сделка также включает в себя доходы от продажи товаров, денежные средства, полученные от биографического фильма 2018 года "Богемская рапсодия", а также любые другие будущие проекты и лицензионные сделки.

Однако в отличие от Спрингстина и Боба Дилана, которые продали свой бэк-каталог за 315 миллионов фунтов стерлингов, группа сохранит за собой права исполнять свою музыку вживую.

Сейчас 75-летний Брайан Мэй и 74-летний Роджер Тейлор, основатели группы, продолжают гастролировать с 42-летним Адамом Ламбертом, новым фронтменом Queen после смерти Фредди в 1991 году. 72-летний басист группы Джон Дикон ушел из музыки в 1997 году.

Адам Ламберт – фронтмен Queen

Disney Music Group владеет правами Северной Америки на музыку Queen. Но группа сохраняет за собой глобальные права через британскую компанию Queen Productions Ltd, которая в 2021 году заработала 39 миллионов фунтов стерлингов в виде гонораров. Инвесторы рассматривают музыкальные каталоги так же, как владеют акциями компаний, выплачивающих дивиденды. Оценка каталога Queen's в миллиард фунтов стерлингов основана на годовой доходности, которую инвестор может ожидать в течение следующих нескольких десятилетий.

Группа Queen продолжает завоевывать молодую аудиторию даже после смерти Фредди Меркьюри

По данным Luminate, опубликованным Billboard, в период с 1991 по 2017 год количество проданных альбомов Queen в США составило 25,9 миллиона, а затем выросло до 3,58 миллиона в 2019 году после выхода фильма "Богемская рапсодия". Популярность фильма и постоянная трансляция хитов Queen спустя десятилетия после их выхода помогли группе завоевать легион молодых поклонников, что также повысило ценность их каталога.

Ранее Фокус писал, что дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на продажу за 30 миллионов фунтов.