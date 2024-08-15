В большинстве жалоб на ТЦК сотрудники не нарушали права граждан Украины, — Лубинец

По словам омбудсмена, украинскому обществу нужно понять, что есть не только права, но еще и обязанности.

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В большинстве жалоб на действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которое получил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сотрудники не нарушали прав граждан Украины. Об этом во время визита в Житомир заявил сам Лубинец, сообщил "Укринформ".

"Из того количества обращений, которые я получаю ежедневно, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было найдено нарушение прав граждан Украины", — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что обществу нужно показывать, что есть не только права, а еще и обязанности.

"Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом и ваши права не были нарушены", — отметил Лубинец.

Омбудсман также уточнил, что в случаях, когда права действительно были нарушены, он требует восстановить нарушенные права и провести превентивную работу, чтобы в будущем не было подобных случаев.

Напомним, 14 августа заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин объяснил, почему в Украине стало меньше скандалов с ТЦК и уклонистами.

В этот же день Дмитрий Лубинец сообщил, что РФ впервые обратилась к Украине по обмену пленными.