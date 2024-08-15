Прорыв в Курской области: зачем Украине создавать военные комендатуры, — Лубинец (видео)

Как рассказал уполномоченный по правам человека ВР, Вооруженные силы Украины четко придерживаются норм международного гуманитарного права.

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Чтобы оказывать гуманитарную помощь местным жителям, Украина может создать на территории Курской области военные комендатуры. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"(Это обсуждали – ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", – сказал Лубинец.

Он также заявил, что решение о создании военных комендатур будет принимать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.

Лубинец сказал, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются норм международного гуманитарного права.

Дмитрий Лубинец о комендатурах в Курской области

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