Прорив у Курській області: навіщо Україні створювати військові комендатури, — Лубінець (відео)

Як розповів уповноважений з прав людини ВР, Збройні сили України чітко дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

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Щоб надавати гуманітарну допомогу місцевим жителям, Україна може створити на території Курської області військові комендатури. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це питання обговорювали на нараді з президентом України Володимиром Зеленським.

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"(Це обговорювали — ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які перебувають там, зокрема заради добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, потрібно буде створити військові комендатури", — сказав Лубинець.

Він також заявив, що рішення про створення військових комендатур ухвалюватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Лубінець сказав, що Збройні сили України чітко дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Дмитро Лубінець про комендатури в Курській області

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Росії шукають охочих копати траншеї за 4 тисячі доларів у Курській області. Журналісти опублікували супутникові знімки, на яких зображені нові траншеї за кілька кілометрів від міста Льгов.

Крім того, в ОП назвали ефект від затримання "кадировців" під Курськом. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни не зацікавлені в тому, щоб повертати своїх людей із полону, однак деякі категорії все ж важливі противнику. Війська з Чечні зокрема.