У Росії шукають охочих копати траншеї за 4 тисячі доларів у Курській області, — CNN

Журналісти опублікували супутникові знімки, на яких зображені нові траншеї за декілька кілометрів від міста Льгов.

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Російська Федерація взялася за зведення нових укріплень у Курській області. Супутникові знімки Maxar, зроблені за останні два дні, показують, що в сільській місцевості поблизу міста Льгов викопано велику траншею. Про це пише CNN.

Як зазначили журналісти, ймовірно, це "новий запобіжний захід з боку російської влади на тлі вторгнення українських військових, яке триває вже другий тиждень".

Льгов знаходиться приблизно за 60 кілометрів від українського кордону та приблизно за 40 кілометрів від місця, яке вважається найглибшим місцем проникнення українських військ.

Схоже, траншея була викопана поблизу великої магістралі та залізничної лінії. Йдеться про ділянку траси 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ.

CNN продемонструвала також різні ділянки траншеї, недалеко від селища Селекційний, що розташоване за кілька кілометрів на захід від Льгова.

Крім того, журналісти знайшли оголошення про роботу для копачів траншей у Курській області Росії, де супутникові знімки зафіксували нову систему траншей.

"Друзі, мене попросили опублікувати це оголошення з Курчатова", — написав один із користувачів групи "Типовий Льгов" у російській соцмережі "ВКонтакте".

Зазначимо, Курчатов — місто неподалік від Курської АЕС.

"Нам потрібні люди, щоб копати окопи у Льгові. У них також є обладнання, але немає водіїв. Оплата щотижня", — йдеться у повідомленні.

Будівельна компанія в Башкортостані розмістила на сайті Avito оголошення про те, що потрібні працівники для копання траншей в Курській області. Зазначається, що працівники отримуватимуть від 1600 до 4000 доларів на місяць.

"Ми забезпечуємо: триразове харчування, всі необхідні інструменти, робочий одяг, транспортування до місця роботи коштом компанії", — йдеться в оголошенні, яке наводить CNN.

Нагадаємо, 14 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рухається у напрямку стратегічної мети в рамках операції в Курській області.