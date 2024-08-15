У більшості скарг на ТЦК співробітники не порушували права громадян України, — Лубінець

За словами омбудсмана, українському суспільству потрібно зрозуміти, що є не тільки права, а ще й обов’язки.

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У більшості скарг на дії працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), яке отримав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, співробітники не порушували прав громадян України. Про це під час візиту у Житомир заявив сам Лубінець, повідомив "Укрінформ".

"З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України", — сказав Лубінець.

Він підкреслив, що суспільству потрібно показувати, що є не тільки права, а ще й обов’язки.

"Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені", — зазначив Лубінець.

Омбудсман також уточнив, що у випадках, коли права справді були порушені, він вимагає відновити порушені права та провести превентивну роботу, щоб у майбутньому не було подібних випадків.

Нагадаємо, 14 серпня заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін пояснив, чому в Україні поменшало скандалів із ТЦК та ухилянтами.

У цей же день Дмитро Лубінець повідомив, що РФ уперше звернулась до України щодо обміну полоненими.