Слушать Баскова и Киркорова: Sony лишает россиян доступа к иностранным песням

Sony Music отзывает у стриминговых сервисов в РФ каталоги зарубежных исполнителей.

Звукозаписывающая компания Sony Music Group прекращает деятельность в России и лишает россиян доступа к зарубежной музыке. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Российский каталог перейдет к компании "Кисс Коала", ранее — "Сони Мьюзик Энтертейнмент", которая будет монетизировать работы отечественных исполнителей. А вот каталоги зарубежных артистов Sony Music отзывает у стриминговых сервисов из РФ: "Яндекс.Музыки", "Звука" и "VK", поэтому жители страны не смогут легально слушать композиции известных музыкантов и групп, включая The Beatles, Pink Floyd, Элвиса Пресли.

Эксперты говорят, что возможности "Кисс Коалы" будут зависеть от финансирования, которое у Sony было практически неограниченным, а также доступности контента. Если она потеряет доступ к контенту технической платформе дистрибуции контента Sony, то придется обращаться к конкурентам: Believe, ONErpm или Zvonko Group. При этом россиянам могут отключить каталоги зарубежной музыки даже в иностранных сервисах, таких как Apple Music и YouTube Music.

Sony Music Group стала первой звукозаписывающей компанией, которая уходит с российского рынка. После начала вторжения в Украину она объявила о приостановке деятельности на территории России, а теперь решилась на более радикальные меры. Стоит отметить, что уже в марте Sony Music Group лишила пользователей "Яндекс.Музыки" и "VK Музыка" возможности добавлять в плейлисты треки, выпущенные ее лейблами.

Ранее Верховная Рада запретила включать российскую музыку в медиа и общественных местах в Украине. Парламент также утвердил запрет на ипорт и распространение книг из России, Беларуси и временно оккупированных украинских территорий.

В начале сентября шведская Electrolux заявила об окончательно уходе из РФ. Такой шаг будет стоить компании $3,3 млн, но она уже продала бизнес топ-менеджерам российского подразделения.

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