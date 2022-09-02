Продали бизнес местным: шведская компания Electrolux окончательно уходит из РФ

Уход с российского рынка обойдется производителю электротехники в 35 млн шведских крон ($3,3 млн). Бизнес выкупил топ-менеджмент российского подразделения.

Шведский производитель электротехники Electrolux окончательно уходит с российского рынка. Компания продала свой бизнес в стране-агрессоре топ-менеджменту подразделения в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте.

"Electrolux приостановил свою деятельность в России, когда началась война в Украине. Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", – говорится в сообщении.

Как уточняется, уход с российского рынка обойдется компании в 350 млн шведских крон ($32,5 млн).

"Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход", – добавили в компании.

В сообщении подчеркивается, что у Electrolux нет собственного производства в РФ, также будут остановлены все поставки техники в государство. Тем не менее, производитель продолжит обслуживать ранее реализованную продукцию.

В прошлом году продажи компании в стране-агрессоре составили 1,6% продаж группы.

Помимо бытовой техники, компания производит профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе и прачечных, которое продается под брендами Electrolux, Zanussi, AEG и McCulloch.

Напомним, магазины Zara Home в Москве заменила сеть оптики "Слепая курица". Согласно информации на официальном сайте, сейчас компания "Слепая курица" имеет 15 бутиков в Москве и 2 бутика в городе Калуге.

Ранее Фокус писал о том, что авиакомпания "Россия" из группы "Аэрофлот" не будет предоставлять пассажирам иностранные газированные напитки, в частности, Coca-Cola и Sprite. Импортозамещение пошло на "Тархун" и "Байкал" от российской компании "Черноголовка".