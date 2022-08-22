Coca-Cola закончилась: авиакомпания "Россия" предложит пассажирам напитки "Черноголовки"

Газированные напитки Соса-Соla, Соса-Соla Light и Sprite заменят российские "Тархун" и "Байкал". В бизнес-классе их разольют в бутылки объемом 0,5 литров, а в экономе – в двухлитровые.

Авиакомпания "Россия", из группы "Аэрофлот" не будет предоставлять пассажирам иностранные газированные напитки, в частности, Coca-Cola и Sprite. Об этом сообщила агентству ТАСС пресс-служба перевозчика.

Такое решение объяснили переходом на безалкогольные напитки отечественного производства в бизнес и экономклассах. Пассажиры авиарейсов из Москвы уже не увидят напитки Соса-Соla, Соса-Соla Light и Sprite.

Импортозамещение пошло на "Тархун" и "Байкал" от российской компании "Черноголовка". В бизнес-классе эти напитки будут наливать в бутылки объемом 0,5 л, а в экономклассе – в двухлитровые.

Далее им предложат российские джин и тоник.

"Черноголовка" – флагманские напитки страны, которые производятся из отечественного сырья. В ближайшее время гости авиакомпании на борту оценят качество других российских напитков, в частности тоника. С ним будет предлагаться джин российского производства", – сообщила компания.

ТАСС пишет, что авиакомпания "Россия" уже отказалась от соков Rich, бренда Coca-Cola HBC. Напитки от "Черноголовки" уже зашли в сети ресторанов Burger King, ведутся переговоры с ресторанами "Вкусно и точка", открытые вместо американской сети McDonald’s.

Coca-Cola ушла из России – какие потери у компании

Американская корпорация Coca-Cola заявила, что как только исчерпает все запасы, напитки не будут производить и продавать в России. В стране работало 10 заводов компании.

[ + – ] Coca-Cola потеряла $195,4 млн после прекращения продаж напитков в России

Coca-Cola HBC заявила 11 августа, что в первом полугодии она понесла ущерб на $195,4 млн из-за прекращения продажи напитков в России, пишет Reuters.

Главный конкурент Coca-Cola, производитель напитков Pepsi в марте прекратила рекламу и продажу напитков в России. Компания обещала продолжить продавать товары первой необходимости – молочные продукты, детские смеси и питание.

"Черноголовка" хочет занять половину рынка безалкогольных напитков РФ

Российская компания-производитель безалкогольных напитков "Черноголовка" может занять 50% рынка после ухода западных брендов, говорила в августе гендиректор компании Наталия Сахнина.

Указанная доля оценивается в $9 млрд, компания выпускает напитки под брендами "Байкал", "Черноголовка" и "Кола Черноголовка".

[ + – ] "Черноголовка" поставляет напитки в сеть "Вкусно — и точка"

Названная в честь подмосковного города, компанию основали в 1998 году. Она производит закуски, бутилированную воду, травяные лимонады и энергетические напитки.

По словам Сахниной, "Черноголовка" увеличила бизнес более, чем в 2 раза.

Напомним, что российские чиновники хотят отказаться от рыночной промышленной политики, чтобы у страны был "технологический суверенитет".

Благодаря таким решениям Россия уже лишилась импорта более 54% товаров. Китай уменьшил импорт технологических товаров, в частности, полупроводников.