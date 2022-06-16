Coca-Cola подтвердила, что сворачивает производство в России

Компания заявила, что в РФ заканчиваются последние запасы напитков ее брендов, скоро их нельзя будет купить.

Компания Coca-Cola HBC AG и ее клиенты в России "находятся в процессе истощения складских запасов", сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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После исчерпания запасов компания больше не будет производить и продавать в России напитки под принадлежащими ей брендами.

В начале марта The Coca‑Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. "Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития событий", — было сказано в коротком пресс-релизе компании.

В мае гендиректор компании Джеймс Куинси допустил уход из РФ в случае, если война в Украине затянется.

По данным Reuters, швейцарская компания Coca-Cola HBC разливает и продает напитки исключительно на своих 29 рынках, включая Грецию, Италию и страны Восточной Европы. Около 23% компании принадлежат The Coca-Cola Company со штаб-квартирой в Атланте.

По данным издания "Коммерсантъ", в России работало 10 заводов компании Coca-Cola HBC. Они производили напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другую продукцию.

Россияне на уход международной компании отреагировали выпуском собственной продукции под похожим брендом: в Сыктывкаре начали разливать напиток "Коми Кола".

В мае об уходе с российского рынка объявила компания McDonald’s. В компании сообщили, что российский бизнес продают нефтянику из Новокузнецка Александру Говору, который управлял 25-ю ресторанами сети фастфуда в России. Согласно условиям сделки, Говор приобретает все рестораны в РФ — всего их 850 в РФ. Покупателя бизнеса обязали также развивать сеть под новым брендом, и сохранить персонал на нынешних условиях в течение минимум двух лет.