Coca-Cola підтвердила, що згортає виробництво у Росії

Компанія заявила, що в РФ закінчуються останні запаси напоїв її брендів, незабаром їх не можна буде купити.

Компанія Coca-Cola HBC AG та її клієнти в Росії "перебувають у процесі зменшення складських запасів", повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

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Після вичерпання запасів компанія більше не вироблятиме і продаватиме в Росії напої під брендами, що їй належать.

На початку березня The Coca-Cola Company оголосила, що припиняє свою діяльність у Росії. "Ми продовжуватимемо відслідковувати і оцінювати ситуацію з розвитком подій", — було сказано в короткому пресрелізі компанії.

У травні гендиректор компанії Джеймс Квінсі допустив відхід із РФ у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

За даними Reuters, швейцарська компанія Coca-Cola HBC розливає та продає напої виключно на своїх 29 ринках, включаючи Грецію, Італію та країни Східної Європи. Близько 23% компанії належить The Coca-Cola Company зі штаб-квартирою в Атланті.

За даними видання "Комерсант", у Росії працювало 10 заводів компанії Coca-Cola HBC. Вони виготовляли напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншу продукцію.

Росіяни на відхід міжнародної компанії відреагували випуском власної продукції під схожим брендом: у Сиктивкарі почали розливати напій "Комі Кола".

У травні про відхід з російського ринку оголосила компанія McDonald's. У компанії повідомили, що російський бізнес продають нафтовику з Новокузнецька Олександру Говору, який керував 25 ресторанами мережі фастфуду в Росії. Відповідно до умов угоди, Говор набуває всіх ресторанів у РФ — всього їх 850 у РФ. Покупця бізнесу зобов'язали також розвивати мережу під новим брендом та зберегти персонал на нинішніх умовах протягом мінімум двох років.