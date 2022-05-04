"Символізм важливий": Coca-Cola може повністю піти з російського ринку

Гендиректор компанії Джеймс Квінсі допустив відхід із Росії у разі, якщо війна в Україні затягнеться. При цьому бізнесмен додав, що подібне рішення навряд чи буде "вирішальним фактором".

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Керівництво компанії Coca-Cola не виключає можливості повного відходу з російського ринку у разі, якщо війна в Україні буде затяжною. Про це генеральний директор компанії з виробництва безалкогольних напоїв The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі заявив американському виданню The Wall Street Journal.

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Політика керівництва компанії викликала критику з боку споживачів за те, що Coca-Cola не призупинила продаж у Росії після її військового вторгнення в Україну. На це Квінсі сказав, що можливий відхід компанії з російського ринку навряд чи вплине на уряд РФ.

"Символізм важливий, але він не буде вирішальним фактором", — зазначив гендиректор.

[ + – ] Генеральний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі

За його словами, існують найважливіші питання, які потребують вирішення. Серед них — питання екології, соціального забезпечення та управління, які є пріоритетними для інвесторів.

Варто зазначити, що ще 8 березня The Coca-Cola Company оголосила про те, що зупиняє свою діяльність у Росії. Однак пізніше з'ясувалося, що гучні заяви керівництва компанії означали лише припинення інвестицій у маркетинг, а не зупинка заводів у країні.

"Ми від щирого серця співпереживаємо людям, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відслідковувати і оцінювати ситуацію в міру розвитку подій", — заявила тоді компанія після критики на свою адресу в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що 10 березня завод компанії Coca-Cola, розташований у Броварському районі Київської області, був обстріляний російськими військами. Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, внаслідок обстрілу було пошкоджено когенераційну установку.

5 березня кілька українських торгових мереж оголосили про те, що не торгуватимуть продукцію Coca Cola, після того, як компанія відмовилася згортати свою діяльність у Росії.