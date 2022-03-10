Російські окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом (фото)

За попередніми даними, ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки їх евакуювали ще першого дня війни.

Російські війська обстріляли завод Coca-Cola, розташований біля Великої Димерки Броварського району Київської області. Фото руйнувань опублікував радник голови МВС Автон Геращенко.

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За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної й теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну й теплову енергію.

Про постраждалих наразі невідомо. Співробітників заводу евакуювали ще першого дня війни. Зазначимо. що цей завод був запущений у роботу у 1998 році. Виробництво включає як вироби брендів Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite), так і бренди на українському ринку (Botaniq, "Добрий"), а також бренди інших іноземних компаній (Nestea).

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