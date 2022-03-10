Российские оккупанты обстреляли завод Coca-Cola под Киевом (фото)

По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал, поскольку их эвакуировали еще в первый день войны.

Российские войска обстреляли завод Coca-Cola, который расположен возле Большой Дымерки Броварского района в Киевской области. Фото разрушений опубликовал советник главы МВД Авнтон Геращенко.

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По его словам, в результате обстрела повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию.

О пострадавших на данный момент неизвестно. Сотрудников завода эвакуировали еще в первый день войны. Отметим. что этот завод был запущен в работу в 1998 году. Производство включает как изделия брендов The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite), так и бренды на украинском рынке (Botaniq, Добрый), а также бренды других иностранных компаний (Nestea).

Ранее мы сообщали о том, что армия РФ сбросила две ракеты на аэропорт в Кривом Роге. По словам местных жителей, сначала упали ракеты, и только потом зазвучал сигнал воздушной тревоги.

Вражеские войска продолжают обстрел украинских городов, разрушая инфраструктуру и жилые дома. Только в Мариуполе в результате авиаатак и ракетных ударов погибло около 1300 мирных жителей.