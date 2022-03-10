В аэропорт Кривого Рога прилетело две ракеты ВС РФ, – Вилкул
По словам местных жителей, сигнал воздушной тревоги зазвучал после того, как ракеты упали на аэропорт.
На территорию Международного аэропорта Кривого Рога попали две вражеские ракеты. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник военной администрации города Александр Вилкул.
"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты) чтобы проследовать в укрытие", – заявил он.
В комментариях пользователи пишут, что сначала услышали два взрыва, и только потом заревела сирена.
"Нет ПВО, нет закрытого неба. Оно неадекватное, и куда он дальше пульнет дальнонаводящими – один Бог знает. Мы с воздуха не защищены! Примите пожалуйста это к сведению градоначальник ! Когда уже они перестанут этот террор…", "Мы живем под аэропортом, так сирена прозвучала уже после взрывов", "Замечательный совет! Особенно про 5-10 минут! У меня ближайшее укрытие на расстоянии 1 км….", – негодуют пользователи.
Международный аэропорт "Кривой Рог" находится в 21 километре от центра города. Статус международного он получил в 1986 году.
Напомним, российские войска продолжают обстреливать украинские города, уничтожая не только военную инфраструктуру, но и мирных жителей. Накануне они накрыли авиабомбами детскую больницу и роддом в Мариуполе, в результате чего погибли три человека и еще 17 пострадали, а сегодня продолжают обстрел жилых кварталов города. Мариупольцы вынуждены прятаться в подвалах, а сам населенный пункт оказался на грани гуманитарной катастрофы.