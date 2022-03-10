В аеропорт Кривого Рогу прилетіло дві ракети ЗС РФ, – Вілкул

За словами місцевих мешканців, сигнал повітряної тривоги залунав після того, як ракети впали на аеропорт.

На територію Міжнародного аеропорту Кривого Рогу потрапили дві ворожі ракети. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Коротко. Для тих, хто несерйозно ставиться до сигналу "Повітряна тривога". Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали. Хочу нагадати, що сигнал "Повітряна тривога" подається завчасно і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети), щоб пройти в укриття", — заявив він.

[ + – ] Вілкул закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги Фото: Скриншот

У коментарях користувачі пишуть, що спочатку почули два вибухи і лише потім заревла сирена.

"Немає ППО, немає закритого неба. Воно неадекватне, і куди він далі пульне далеконаводящими – один Бог знає. Ми з повітря не захищені! Прийміть, будь ласка, це до уваги, градоначальнику! Коли вже вони перестануть цей терор…", "Ми живемо під аеропортом, так сирена прозвучала вже після вибухів", "Чудова порада! Особливо про 5-10 хвилин! У мене найближче укриття на відстані 1 км….", — обурюються користувачі.

[ + – ] Жителі міста стверджують, що сирена зазвучала після того, як ракети впали на аеродром Фото: Скриншот

Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг" розташований за 21 кілометр від центру міста. Статус міжнародного він отримав у 1986 році.

[ + – ] Аеропорт Кривого Рогу Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати українські міста, знищуючи не лише військову інфраструктуру, а й мирних жителів. Напередодні вони накрили авіабомбами дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі, внаслідок чого загинули троє людей та ще 17 постраждали, а сьогодні продовжують обстріл житлових кварталів міста. Маріупольці змушені ховатися в підвалах, а сам населений пункт опинився на межі гуманітарної катастрофи.