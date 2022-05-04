"Символизм важен": Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка

Гендиректор компании Джеймс Куинси допустил уход из России в случае, если война в Украине затянется. При этом бизнесмен добавил, что подобное решение вряд ли будет "решающим фактором".

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Руководство компании Coca-Cola не исключает возможность полного ухода из российско рынка в случае, если война в Украине будет затяжной. Об этом генеральный директор компании по производству безалкогольных напитков The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил американскому изданию The Wall Street Journal.

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Политика руководства компании вызвала критику со стороны потребителей за то, что Coca-Cola не приостановила продажи в России после ее военного вторжения в Украину. На это Куинси сказал, что возможный уход компании из российского рынка вряд ли окажет существенное влияние на правительство РФ.

"Символизм важен, но он не будет решающим фактором", — отметил гендиректор.

[ + – ] Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси

По его словам, существуют более важные вопросы, требующие решения. Среди них — вопросы экологии, социального обеспечения и управления, которые являются приоритетными для инвесторов.

Следует отметить, что еще 8 марта The Coca-Cola Company объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. Однако позже выяснилось, что громкие заявления руководства компании означали лишь прекращения инвестиций в маркетинг, а вовсе не остановка заводов в стране.

"Мы от всей души сопереживаем людям, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития событий", — заявила тогда компания после критики в свой адрес в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 10 марта завод компании Coca-Cola, который расположен в Броварском районе Киевской области, был обстрелян российскими войсками. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, в результате обстрела была повреждена когенерационная установка.

5 марта несколько украинских торговых сетей объявили о том, что не будут торговать продукцией Coca Cola, после того как компания отказалась сворачивать свою деятельность в России.