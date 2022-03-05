Samsung, Coca Cola и Danone уходят из России

Компании Samsung, Coca Cola и Danone покидают российский рынок вслед за другими известными брендами

Уже более сотни международных компаний покинули рынок РФ после того, как российские войска вторглись на территорию Украины. Об это сообщает News Nation Now.

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Samsung сообщила о предложении доступных продуктов в России, которые выходят с российского рынка, таких как Coca Cola и Danone.

Отметим, что раньше обе компании заявляли, что не собираются сворачивать свою деятельность в России. Но накануне ряд украинских сетей супермаркетов объявили, что более не будут торговать продукцией Coca Cola и начали убирать бутылки с полок супермаркетов. Компания пыталась оправдаться, объясняя, что продолжает помогать украинским военным.

Компания Samsung занимается поставкой в ​​Россию чипов, смартфонов и бытовой техники. Теперь они объявили, что уходят из РФ. Ранее о приостановлении продаж и обслуживании своих сервисов объявил и главный конкурент Samsung на глобальном рынке, компания Apple.

Также международная электронная платежная система PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины.

"При нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России", – заявил президент и исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман.

Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России против Украины.