Samsung, Coca Cola та Danone йдуть з Росії

Компанії Samsung, Coca Cola і Danone залишають російський ринок слідом за іншими відомими брендами

Вже понад сотню міжнародних компаній залишили ринок РФ після того, як російські війська вдерлися на територію України. Про це повідомляє News Nation Now.

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Samsung повідомила про пропозицію доступних продуктів у Росії, які виходять з російського ринку, таких як Coca Cola та Danone.

Зазначимо, що раніше обидві компанії заявляли, що не мають на меті згортати свою діяльність у Росії. Але напередодні низка українських мереж супермаркетів оголосили, що більше не торгуватимуть продукцією Coca Cola і почали прибирати пляшки з полиць супермаркетів. Компанія намагалася виправдатись, пояснюючи, що продовжує допомагати українським військовим.

Компанія Samsung займається постачанням до Росії чипів, смартфонів та побутової техніки. Тепер вони оголосили, що йдуть із РФ. Раніше про зупинення продажу та обслуговування своїх сервісів оголосив і головний конкурент Samsung на глобальному ринку, компанія Apple.

Також міжнародна електронна платіжна система PayPal припинила надання своїх послуг у Росії через її агресію проти України.

"За нинішніх обставин ми призупиняємо послуги PayPal у Росії", — заявив президент та виконавчий директор компанії PayPal Holdings Inc Ден Шульман.

Він додав, що компанія підтримує міжнародну спільноту в засудженні насильницької військової агресії Росії проти України.