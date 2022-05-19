McDonald's йде з Росії: компанія продасть усі ресторани нафтовику

Бізнесмен із Новокузнецька Олександр Говор раніше володів лише 25-ма закладами мережі фастфуду. Однак тепер буде змушений відповідати за 850.

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Компанія McDonald's продасть свій бізнес у РФ нафтовику з Новокузнецька Олександру Говору, який зараз керує 25 ресторанами мережі фастфуду в Росії. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому в четвер, 19 травня.

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Згідно з умовами угоди, Говор купує всі ресторани у РФ — за даними Bild, їх у цій країні 850. Крім цього, він зобов'язаний розвивати мережу під новим брендом, а також зберегти персонал на нинішніх умовах протягом щонайменше двох років. Також Говор погодився фінансувати зарплату корпоративних співробітників, що працюють у 45 регіонах Росії та зобов'язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальними службами.

Компанія російського підприємця вже керує ресторанами мережі в таких містах, як Новосибірськ, Бердськ, Томськ, Кемерово та інших. Говор є співзасновником компанії "НафтаХімСервіс", яка спеціалізується на нафтопереробці та керувала нею до 2013 року. Також він володіє 50% Анжерського нафтопереробного заводу, 100% "Сибірського розподільчого центру", що займається торгівлею одягом та взуттям, готелем Park Inn та мережею приватних клінік "Гранд Медіка".

За даними Forbes, Говор також володів вугільною компанією "Южкузбассуголь", на шахтах якої у 2007 році загинули 148 працівників.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що McDonald's вирішив тимчасово закрити свої заклади в Росії через воєнні дії в Україні. В компанії тоді запевнили, що закриття ресторанів є єдиним правильним рішенням.

Вже 16 травня стало відомо, що McDonald's продасть весь бізнес у РФ. В результаті виходу з країни на компанію чекає втрата близько $1,2–1,4 млрд.