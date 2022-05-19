Уход McDonald's из России: компания продаст все рестораны нефтянику

Бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор ранее владел всего 25-ю заведениями сети фастфуда. Однако теперь будет вынужден отвечать за 850.

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Компания McDonald’s продаст свой бизнес в РФ нефтянику из Новокузнецка Александру Говору, который сейчас управляет 25-ю ресторанами сети фастфуда в России. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном в четверг, 19 мая.

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Согласно условиям сделки, Говор приобретает все рестораны в РФ — по данным Bild, их в этой стране 850. Помимо этого он обязан развивать сеть под новым брендом, а также сохранить персонал на нынешних условиях в течение минимум двух лет. Также Говор согласился финансировать зарплату корпоративных сотрудников, работающих в 45 регионах России и обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Компания российского предпринимателя уже управляет ресторанами сети в таких городах, как Новосибирск, Бердск, Томск, Кемерово и других. Говор является сооснователем компании "НефтеХимСервис", которая специализируется на нефтепереработке и руководил ею до 2013 года. Также он владеет 50% Анжерского нефтеперерабатывающего завода, 100% "Сибирского распределительного центра", занимающегося торговлей одеждой и обувью, отелем Park Inn и сетью частных клиник "Гранд Медика".

По данным Forbes, Говор также владел угольной компанией "Южкузбассуголь", на шахтах которой в 2007 году погибли 148 работников.

Напомним, 8 марта стало известно, что McDonald's решил временно закрыть свои заведения в России из-за военных действий в Украине. В компании тогда заверили, что закрытие ресторанов является единственным правильным решением.

Уже 16 мая стало известно, что McDonald's продаст весь бизнес в РФ. В результате ухода из страны компанию ожидает потеря около $1,2–1,4 млрд.