Coca-Cola закінчилася: авіакомпанія "Росія" запропонує пасажирам напої "Чорноголівки"

Газовані напої Coca-Соla, Соса-Соla Light та Sprite замінять російські "Тархун" та "Байкал". У бізнес-класі їх розіллють у пляшки об'ємом 0,5 літрів, а в економі — у дволітрові.

Авіакомпанія "Росія" з групи "Аерофлот" не надаватиме пасажирам іноземні газовані напої, зокрема, Coca-Cola та Sprite. Про це повідомила агентству ТАСС пресслужба перевізника.

Таке рішення пояснили переходом на безалкогольні напої вітчизняного виробництва у бізнес та економкласах. Пасажири авіарейсів із Москви вже не побачать напої Соса-Соla, Соса-Соla Light та Sprite.

Імпортозаміщення пішло на "Тархун" та "Байкал" від російської компанії "Чорноголівка". У бізнес-класі ці напої наливатимуть у пляшки об'ємом 0,5 л, а в економкласі — у дволітрові.

Далі їм запропонують російські джин та тонік.

"Чорноголівка" — флагманські напої країни, які виготовляються з вітчизняної сировини. Найближчим часом гості авіакомпанії на борту оцінять якість інших російських напоїв, зокрема, тоніка. З ним пропонуватиметься джин російського виробництва", — повідомила компанія.

ТАСС пише, що авіакомпанія "Росія" вже відмовилася від соків Rich, бренду Coca-Cola HBC. Напої від "Чорноголівки" вже зайшли в мережі ресторанів Burger King, ведуться переговори з ресторанами "Смачно та крапка", відкриті замість американської мережі McDonald's.

Coca-Cola пішла з Росії — які втрати у компанії

Американська корпорація Coca-Cola заявила, що щойно вичерпає всі запаси, напої не вироблятимуть та продаватимуть в Росії. У країні працювало десять заводів компанії.

[ + – ] Coca-Cola втратила $195,4 млн після припинення продажів напоїв у Росії

Coca-Cola HBC заявила 11 серпня, що в першому півріччі вона зазнала збитків на $195,4 млн через припинення продажу напоїв у Росії, пише Reuters.

Головний конкурент Coca-Cola, виробник напоїв Pepsi у березні припинив рекламу та продаж напоїв у Росії. Компанія обіцяла продовжити продавати товари першої необхідності — молочні продукти, дитячі суміші та харчування.

"Чорноголівка" хоче зайняти половину ринку безалкогольних напоїв РФ

Російська компанія-виробник безалкогольних напоїв "Чорноголівка" може зайняти 50% ринку після відходу західних брендів, говорила в серпні гендиректорка компанії Наталія Сахніна.

Зазначена частка оцінюється в $9 млрд, компанія випускає напої під брендами "Байкал", "Чорноголівка" та "Кола Чорноголівка".

[ + – ] "Чорноголівка" постачає напої в мережу "Смачно — і крапка"

Названу на честь підмосковного міста компанію заснували в 1998 році. Вона виготовляє закуски, бутильовану воду, трав'яні лимонади та енергетичні напої.

За словами Сахніної, "Чорноголівка" збільшила бізнес більш ніж у 2 рази.

Нагадаємо, що російські чиновники хочуть відмовитися від ринкової промислової політики, щоб країна мала "технологічний суверенітет".

Завдяки таким рішенням Росія вже втратила імпорт понад 54% товарів. Китай зменшив імпорт технологічних товарів, зокрема напівпровідників.