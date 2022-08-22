Магазины Zara Home в Москве заменила сеть оптики "Слепая курица"

"Слепая курица" выходит на рынок обуви, и новые бутики займут освободившиеся площади

Российская сеть бутиков оптики "Слепая курица" собирается занять место, которое освободилось в российских ТЦ. Об этом пишет Profashion.

Так, бутики, которые занимали в крупнейшем московском ТРЦ "Афимолл сити" представители компании Inditex, теперь займут российские марки. Западные РФ покидают.

На месте бывшего магазина Zara и Zara Kids будут магазины женской одежды российских брендов – Mavelty и Charuel, а уже имеющиеся в ТЦ Emka и 2MOOD займут более просторные помещения.

Площадь магазина Zara Man займет Tezenis и магазин товаров для дома BY.

А в бывшем помещении Zara Home появится мультибрендовый бутик "Слепая курица shoes". Так как сеть оптики "Слепая курица" решила расшириться и открывает обувное направление.

Согласно информации на официальном сайте, сейчас компания "Слепая курица" имеет 15 бутиков в Москве и 2 бутика в городе Калуге.

Напомним, ранее из РФ, после начала войны в Украине ушли многие известные марки одежды, обуви, косметики и техники. Шведская компания H&M объявила об окончательном уходе из РФ, устроив напоследок глобальную распродажу, так что в магазины выстроились многочасовые очереди.

Такой же ажиотаж наблюдался, когда ушла компания IKEA. На закрытой распродаже для сотрудников – раскупили все, что имелось в наличии.

И компания Boeing не намерена больше продавать лайнеры России. Хотя еще в прошлом году авиастроитель планировал поставить на рынок РФ более 1,5 тысячи самолетов в течение следующих 20 лет.