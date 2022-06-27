В России началась истерия вокруг закрытой распродажи IKEA для сотрудников (видео)

Распродажа проходит только для сотрудников, остальные смогут приобрести товары онлайн, но намного позже и если что-то останется.

В РФ началась закрытая распродажа товаров для сотрудников компании IKEA. Вход только по спецпропускам, родственники не допускаются. Сотрудники смогут приобрести товары с 15% скидкой прямо в магазинах. Остальным российским гражданам придется подождать до 1 июля. Тогда для них откроется онлайн-распродажа. В магазины их не пустят. Об этом пишет Moskvich Mag.

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В Сети уже появились видео с той самой закрытой распродажи. Так, в одном из крупнейших магазинов в Химках, сотрудники буквально взяли магазины штурмом.

[ + – ] Закрытая распродажа распродажа IKEA

Не смотря на то, что их предупредили о том, что оптом покупать товары нельзя, а также запрещено покупать товары Икеи для перепродажи, в сообществах уже появилась куча объявлений: покупатели ищут экс-сотрудников, через которых можно купить диваны, комоды, недостающие аксессуары и прочие товары.

Уже пишут и о случаях мошенничества.

Интересно, но в правилах распродажи пишут, что, например, садовую мебель можно купить только при наличии загородного дома, в противном случае, в продаже могут и отказать, также как и когда сотрудник решит купить целую упаковку стаканчиков, или салфеток.

В магазины начали свозить всю продукцию со складов, чтобы максимально быстро от нее избавиться.

Напомним, ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и оптимизирует штат сотрудников. IKEA пришла на российский рынок в 2000 году, с тех пор она открыла 16 точек продаж, а также фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. На начало 2022-го в штате организации насчитывалось около 15 тысяч работников.

[ + – ] Сотрудники российской IKEA на закрытой распродаже Фото: Соцсети

Когда о закрытии магазинов стало известно еще в начале марта, россияне буквально взяли их штурмом. Особой популярностью пользовались знаменитые акулы "Блохэй", салфетки, свечи и, конечно, мебель.

А российские предприниматели считают, что пока нишу знаменитой IKEA в России занять некому. "Их стилистика довольно-таки востребована в стране, потому что у жителей растет потребность в скандинавских мотивах. В магазины IKEA легко можно было поехать и купить все, что надо, все было на складах. Российские производители пока себе такого позволить не могут. А те, кто могут, на их продукцию страшно смотреть", — сказал гендиректор петербургской компании "Люксорта сервис" Константин Куккоев. Предприниматель до марта закупал у шведского изготовителя изделия и делал на их основе собственные дизайнерские проекты в квартирах. Он собирался регистрировать товарный знак "Идея" с похожим дизайном, но отказался от этих планов.