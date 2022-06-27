У Росії почалася істерія навколо закритого розпродажу IKEA для співробітників (відео)

Розпродаж проходить тільки для співробітників, решта зможе придбати товари онлайн, але набагато пізніше і якщо щось залишиться.

У РФ почався закритий розпродаж товарів для співробітників компанії IKEA. Вхід лише за спецперепустками, родичі не допускаються. Співробітники зможуть придбати товари з 15% знижкою в магазинах. Решті російських громадян доведеться почекати до 1 липня. Тоді для них відкриється онлайн-розпродаж. До магазинів їх не пустять. Про це пише Moskvich Mag.

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У мережі вже з'явилися відео з того самого закритого розпродажу. В одному з найбільших магазинів у Хімках співробітники буквально взяли магазини штурмом.

[ + – ] Закритий розпродаж розпродаж IKEA

Не дивлячись на те, що їх попередили про те, що оптом купувати товари не можна, а також заборонено купувати товари "Ікеї" для перепродажу, в спільнотах уже з'явилася купа оголошень: покупці шукають ексспівробітників, через яких можна купити дивани, комоди, аксесуари, яких бракує, та інші товари.

Уже пишуть і про випадки шахрайства.

Цікаво, але в правилах розпродажу пишуть, що, наприклад, садові меблі можна купити тільки за наявності заміського будинку, в іншому випадку в продажу можуть відмовити, як і коли співробітник вирішить купити цілу упаковку стаканчиків або серветок.

У магазини почали звозити всю продукцію зі складів, щоб максимально швидко її позбутися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що IKEA продасть усі чотири фабрики в Росії та оптимізує штат співробітників. IKEA прийшла на російський ринок у 2000 році, відтоді вона відкрила 16 точок продажу, а також фабрики у Ленінградській, Кіровській і Новгородській областях. На початок 2022-го в штаті організації налічувалося близько 15 тисяч працівників.

[ + – ] Співробітники російської IKEA на закритому розпродажі Фото: Соцсети

Коли про закриття магазинів стало відомо на початку березня, росіяни буквально взяли їх штурмом. Особливою популярністю користувалися знамениті акули "Блохей", серветки, свічки та, звичайно, меблі.

А російські підприємці вважають, що поки що нішу знаменитої IKEA в Росії зайняти нікому. "Їхня стилістика досить-таки затребувана в країні, тому що в мешканців зростає потреба у скандинавських мотивах. У магазини IKEA легко можна було поїхати й купити все, що треба, все було на складах. Російські виробники поки що собі такого дозволити не можуть. А ті, хто може, на їхню продукцію страшно дивитися", — сказав гендиректор петербурзької компанії "Люксорта сервіс" Костянтин Куккоєв. Підприємець до березня закуповував у шведського виробника вироби та створював на їх основі власні дизайнерські проєкти у квартирах. Він збирався реєструвати товарний знак "Ідея" зі схожим дизайном, але відмовився від цих планів.