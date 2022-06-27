У Росії почалася істерія навколо закритого розпродажу IKEA для співробітників (відео)
Розпродаж проходить тільки для співробітників, решта зможе придбати товари онлайн, але набагато пізніше і якщо щось залишиться.
У РФ почався закритий розпродаж товарів для співробітників компанії IKEA. Вхід лише за спецперепустками, родичі не допускаються. Співробітники зможуть придбати товари з 15% знижкою в магазинах. Решті російських громадян доведеться почекати до 1 липня. Тоді для них відкриється онлайн-розпродаж. До магазинів їх не пустять. Про це пише Moskvich Mag.
У мережі вже з'явилися відео з того самого закритого розпродажу. В одному з найбільших магазинів у Хімках співробітники буквально взяли магазини штурмом.
Не дивлячись на те, що їх попередили про те, що оптом купувати товари не можна, а також заборонено купувати товари "Ікеї" для перепродажу, в спільнотах уже з'явилася купа оголошень: покупці шукають ексспівробітників, через яких можна купити дивани, комоди, аксесуари, яких бракує, та інші товари.
Уже пишуть і про випадки шахрайства.
Цікаво, але в правилах розпродажу пишуть, що, наприклад, садові меблі можна купити тільки за наявності заміського будинку, в іншому випадку в продажу можуть відмовити, як і коли співробітник вирішить купити цілу упаковку стаканчиків або серветок.
У магазини почали звозити всю продукцію зі складів, щоб максимально швидко її позбутися.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що IKEA продасть усі чотири фабрики в Росії та оптимізує штат співробітників. IKEA прийшла на російський ринок у 2000 році, відтоді вона відкрила 16 точок продажу, а також фабрики у Ленінградській, Кіровській і Новгородській областях. На початок 2022-го в штаті організації налічувалося близько 15 тисяч працівників.
Коли про закриття магазинів стало відомо на початку березня, росіяни буквально взяли їх штурмом. Особливою популярністю користувалися знамениті акули "Блохей", серветки, свічки та, звичайно, меблі.
А російські підприємці вважають, що поки що нішу знаменитої IKEA в Росії зайняти нікому. "Їхня стилістика досить-таки затребувана в країні, тому що в мешканців зростає потреба у скандинавських мотивах. У магазини IKEA легко можна було поїхати й купити все, що треба, все було на складах. Російські виробники поки що собі такого дозволити не можуть. А ті, хто може, на їхню продукцію страшно дивитися", — сказав гендиректор петербурзької компанії "Люксорта сервіс" Костянтин Куккоєв. Підприємець до березня закуповував у шведського виробника вироби та створював на їх основі власні дизайнерські проєкти у квартирах. Він збирався реєструвати товарний знак "Ідея" зі схожим дизайном, але відмовився від цих планів.