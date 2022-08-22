Магазини Zara Home у Москві замінила мережа оптики "Слепая курица"

"Слепая курица" виходить на ринок взуття, і нові бутики займуть звільнені площі.

Російська мережа бутиків оптики "Слепая курица" збирається зайняти місце, яке звільнилося в російських ТЦ. Про це пише Profashion.

Так, бутики, які займали у найбільшому московському ТРЦ "Афімолл сіті" представники компанії Inditex, тепер займуть російські марки. Західні РФ залишають.

На місці колишнього магазину Zara та Zara Kids будуть магазини жіночого одягу російських брендів — Mavelty та Charuel, а вже наявні у ТЦ Emka та 2MOOD займуть просторіші приміщення.

Площа магазину Zara Man займе Tezenis та магазин товарів для дому BY.

А в колишньому приміщенні Zara Home з'явиться мультибрендовий бутик "Слепая курица shoes". Бо мережа оптики "Слепая курица" вирішила розширитися і відкриває взуттєвий напрямок.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, зараз компанія "Слепая курица" має 15 бутиків у Москві та 2 бутики в місті Калузі.

Нагадаємо, раніше з РФ, після початку війни в Україні пішли багато відомих марок одягу, взуття, косметики та техніки. Шведська компанія H&M оголосила про остаточний вихід з РФ, влаштувавши насамкінець глобальний розпродаж, так що в магазини вишикувалися багатогодинні черги.

Такий самий ажіотаж спостерігався, коли пішла компанія IKEA. На закритому розпродажі для співробітників — розкупили все, що було в наявності.

І компанія Boeing не має наміру більше продавати лайнери Росії. Хоча ще минулого року авіабудівник планував поставити на ринок РФ понад 1,5 тисячі літаків протягом наступних 20 років.