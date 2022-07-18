Шведський бренд одягу H&M остаточно залишає ринок Росії

Але на прощання бренд вирішив влаштувати грандіозний розпродаж

Шведська компанія H&M оголосила про остаточний вихід з РФ. Раніше ритейлер призупинив діяльність у цій країні після того, як війська РФ вдерлися на територію України. Про це повідомляє Reuters.

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"Після ретельного розгляду питання ми вважаємо неможливим з огляду на теперішню ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії", — заявила генеральна директорка Гелена Гельмерссон. А на сайті компанії з'явилося повідомлення про те, що "з урахуванням теперішніх проблем із веденням роботи та непередбачуваності майбутнього компанія сьогодні оголошує про рішення розпочати процес згортання бізнесу в країні".

Перед тим, як піти остаточно, H&M планує відкрити свої магазини у РФ, щоб провести фінальний розпродаж. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

Компанії належить близько 155 магазинів у Росії, вона працювала у РФ з 2009 року, нагадаємо, в Україні перший магазин H&M з'явився лише в серпні 2018 року у київському ТРЦ Lavina Mall. У H&M також входять марки Monki, & Other Stories, Arket та Weekday. Очікується, що вся ліквідація бізнесу коштуватиме приблизно 2 мільярди шведських крон (191,3 мільйона доларів).

[ + – ] Відкриття H&M у Москві у 2009 році Фото: ТАСС

Сьогодні також стало відомо про відхід із російського ринку японського бренду Comme des Garçons. Інформація про це з'явилася в обліковому записі санкт-петербурзького бутика бренду. З 18 липня там також починають розпродаж залишених речей зі знижкою 30%.

Також бренд Zara припинив свої продажі, а польський ритейлер LPP, до якого входять бренди Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay, йде остаточно.

Раніше з Росії пішов інший шведський гігант — компанія IKEA. Але перед тим як піти, в компанії влаштували грандіозний розпродаж для співробітників. Для клієнтів зробили розпродаж онлайн трохи згодом.

Але охочих купити меблі, плюшевих акул та інші товари "Ікея" було стільки, що пізніше в мережі почали перепродувати куплене в останні дні.

До речі, перед закриттям "Ікеї" росіяни стояли в годинних чергах, щоб встигнути потрапити до магазинів.

А за оцінками Київської школи економіки, після 24 лютого 2002 року вже 1555 іноземних компаній скоротили, призупинили або повністю згорнули свою діяльність у Росії.