Шведский бренд одежды H&M окончательно покидает рынок России

Но на прощание бренд решил устроить грандиозную распродажу

Шведская компания H&M объявила об окончательном уходе из РФ. Ранее ритейлер приостановил деятельность в этой стране, после того, как войска РФ вторглись на территорию Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"После тщательного рассмотрения вопроса мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России", — заявила генеральный директор Хелена Хельмерссон. А на сайте компании появилось сообщение о том, что "с учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране".

Перед тем как уйти окончательно, H&M планирует открыть свои магазины в РФ, чтобы провести финальную распродажу. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Компании принадлежит около 155 магазинов в России, она работала в РФ с 2009 года, напомним, в Украине первый магазин H&M появился только в августе 2018 года в киевском ТРЦ Lavina Mall. В H&M также входят марки Monki, & Other Stories, Arket и Weekday. Ожидается, что вся ликвидация бизнеса обойдется примерно в 2 миллиарда шведских крон (191,3 миллиона долларов).

[ + – ] Открытие H&M в Москве в 2009 году Фото: ТАСС

Сегодня также стало известно об уходе с российского рынка японского бренда Comme des Garçons. Информация об этом появилась в аккаунте санкт-петербургского бутика марки. С 18 июля там также начинают распродажу оставшихся вещей со скидкой 30%.

Также бренд Zara приостановил свои продажи, а польский ритейлер LPP, в который входят бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay уходит окончательно.

Ранее из России ушел другой шведский гигант — компания IKEA. Но перед тем, как уйти, в компании устроили грандиозную распродажу для сотрудников. Для клиентов сделали распродажу онлайн немного позже.

Но желающих купить мебель, плюшевых акул и прочие товары "Икея" было столько, что позже в Сети начали перепродавать, купленное в последние дни.

К слову, перед закрытием "Икеи" россияне стояли в часовых очередях, чтобы успеть попасть в магазины.

А по оценкам Киевской школы экономики, после 24 февраля 2002 года, уже 1555 иностранных компаний сократили, приостановили или полностью свернули свою деятельность в России.