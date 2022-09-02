Продали бізнес місцевим: шведська компанія Electrolux остаточно йде з РФ

Відхід з російського ринку коштуватиме виробнику електротехніки 35 млн шведських крон ($3,3 млн). Бізнес купив топменеджмент російського підрозділу.

Шведський виробник електротехніки Electrolux остаточно йде з російського ринку. Компанія продала свій бізнес у країні-агресорі топменеджменту підрозділу в РФ. Про це повідомляється на офіційному сайті.

"Electrolux призупинив свою діяльність у Росії, коли почалася війна в Україні. Тепер Electrolux вирішила піти з Росії та передати бізнес місцевому керівництву, продавши свою дочірню компанію в Росії", — йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, відхід з російського ринку коштуватиме компанії 350 млн шведських крон ($32,5 млн).

"Рішення передати російський бізнес місцевому управлінню покликане забезпечити відповідальний та контрольований вихід", — додали в компанії.

У повідомленні наголошується, що Electrolux не має власного виробництва в РФ, також будуть зупинені всі поставки техніки в державу. Проте, виробник продовжить обслуговувати реалізовану раніше продукцію.

Минулого року продажі компанії в країні-агресорі склали 1,6% продажів групи.

Крім побутової техніки, компанія виробляє професійне обладнання для готелів, ресторанів, кафе та пралень, яке продається під брендами Electrolux, Zanussi, AEG та McCulloch.

Нагадаємо, магазини Zara Home у Москві замінила мережу оптики "Слепая курица". Згідно з інформацією на офіційному сайті, зараз компанія "Слепая курица" має 15 бутиків у Москві та 2 бутики у місті Калузі.

Раніше Фокус писав про те, що авіакомпанія "Росія" з групи "Аерофлот" не продаватиме пасажирам іноземні газовані напої, зокрема Coca-Cola та Sprite. Імпортозаміщення пішло на "Тархун" та "Байкал" від російської компанії "Черноголовка".