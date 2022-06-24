Почему после ухода Cisco и других техно-компаний жизнь в России не остановится

США отказываются ввести полный запрет на использование любых продуктов и услуг, имеющих отношение к цифровой среде.

На днях мировые СМИ опубликовали несколько громких новостей об уходе с российского рынка большой техно-компании Cisco. Однако телеком-эксперт Роман Химич полагает, что сворачивание ее бизнеса в РФ не слишком сильно "испортит жизнь" стране-агрессору.

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"Как показала практика последних месяцев, официальное прекращение операций не означает полное прекращение эксплуатации уже имеющихся продуктов. Продажи будут продолжаться по неофициальным каналам, оборудование будет числиться как проданное в какую-нибудь из соседних стран", — прокомментировал Роман журналистам Фокуса.

Эксперт полагает, что отсутствие официального представительства Cisco сможет сильно усложнить жизнь клиентов компании в России. Однако говорить о том, что это сделает невозможным использование ее продуктов — нельзя.

"Руководствуясь некими непубличными соображениями, США отказываются ввести полный, безусловный и всеобъемлющий запрет на использование любых продуктов и услуг, имеющих отношение к цифровой среде. Почему так происходит — надо спрашивать в посольстве США", — резюмировал Химич.

Напомним, что 6 апреля 2022 года Белый Дом заявил, что те сферы, которые осуществляют "гуманитарную деятельность", в том числе и телеком, не обязаны соблюдать санкционные ограничения правительства. В документе, опубликованном по итогам брифинга, было сказано, что основные гуманитарные виды деятельности, "которые приносят пользу российскому народу и людям во всем мире: обеспечение доступности основных продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, а также обеспечение телекоммуникационных услуг для поддержки потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами всесторонние перспективы…не являются целью наших усилий (имеется ввиду санкционное давление, — ред.), и американские, и западные компании могут продолжать работать в этих секторах в России".

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также сняло санкции с тех телеком-компаний, которые обслуживают "гражданскую" инфраструктуру в РФ.

Скорее всего, ситуация с Cisco будет такой же, как с Nokia, которая заявила о желании получить лицензию на обслуживание телеком-оборудования, установленного в российских компаниях, после того, как заявила об уходе с рынка РФ. Мотивация была простой: "чтобы россияне имели доступ в Интернет".

Ранее о своем уходе из России заявляли такие крупные игроки телекоммуникационного, софтверного и хардверного рынков, как Dell, IBM, Microsoft и Intel.

Фокус сообщал о том, что Брэд Смит, президент компании Microsoft, заявил о сворачивании бизнеса в РФ до тех пор, пока там "едва ли что-то останется". Как известно, техно-гигант уже лишил россиян доступа к нескольким своим продуктам, среди которых официальные обновления для Windows 10 и Windows 11.