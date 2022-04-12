Nokia заявила об уходе из России, но хочет поддерживать связь в стране

Несмотря на санкции ЕС, компания стремится получить лицензию и обслуживать телекоммуникационное оборудование, чтобы россияне имели доступ в Интернет.

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Финская компания Nokia полностью уходит с рынка России в связи с войной в Украине. 12 апреля она объявила об этом на официальном сайте.

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С момента вторжения России в Украину Nokia постепенно прекращала сотрудничество с РФ: остановила поставки и расширение бизнеса, а также перенесла научно-исследовательские учреждения за пределы страны. Пресс-служба подчеркнула, что рынок в России приносил компании менее 2% прибыли, а высокий спрос в других регионах должен покрыть убытки и помочь достичь прогнозируемых показателей по итогам 2022 года.

В то же время, Nokia стремится продолжить обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры в России, которая может выйти из строя без доступа к зарубежным технологиям. Она сослалась на "правительства западных стран", которые настаивают на обеспечении доступа россиян к Интернету.

"Когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", — отмечается в блоге.

Ранее писали, что доля телекоммуникационного оборудования Nokia на рынке РФ составляет от 30% до 40%. Пятый пакет санкций ЕС предусматривает полный запрет на передачу технологий операторам связи, которые контролируются российским правительством.

Еще около 20% рынка занимает шведская компания Ericsson, которая также остановила свою деятельность в России в связи с европейскими санкциями. Ее оборудованием пользовались крупнейшие операторы страны: "Мегафон", МТС и Tele2. Сначала Ericsson приостановили все поставки, а затем закрыли предприятия и отправили сотрудников в оплачиваемый отпуск.

Эксперты рассказали Фокусу, когда в РФ начнутся проблемы со связью. По предварительным оценкам состояния телекоммуникационного оборудования, его ресурсов хватит примерно на 4-6 месяцев, после чего возможны аварии и сбои. По их словам, более 70% сетей мобильных операторов и провайдеров построены на технологиях Nokia, Ericsson, Juniper, Schnider Electric, Cisco и других зарубежных компаний.