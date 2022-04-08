Ни Интернета, ни звонков: эксперты рассказали, когда в РФ начнутся проблемы со связью

Почему российскую сферу телеком ожидает деградация, а критическую инфраструктуру разрушит сам Путин.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Недавно Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям опубликовала документ, в котором изложила свои опасения касательно эффективности функционирования телекоммуникационного оборудования (программно-аппаратная часть в частности) на стороне провайдеров и операторов связи. Организация, ссылаясь на операторов, сообщила, что, "текущих резервов оборудования хватит на 4 – 6 месяцев", а уже летом 2022 года "существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети", ввиду того, что с рынка ушли Nokia, Ericsson, Juniper, Schnider Electric, Cisco и др., на технологиях которых построены более 70% сетей российских операторов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Своего рода ответом на этот "крик о помощи" стал указ президента РФ о запрете на использование зарубежного софта для российской критической инфраструктуры (в целях безопасности). Согласно документу, российские операторы и провайдеры должны к 1 января 2025 года перейти на аналогичные программы, разработанные в России, а закупки иностранного ПО должны прекратить с 31 марта 2022 года.

Фокус выяснил у экспертов телеком-рынка и сферы кибербезопасности, смогут ли россияне самостоятельно создать ПО высокого уровня, способное не только защитить критически важную инфраструктуру, но и обеспечить ее нормальную работу, и, самое главное, сможет ли РФ производить оборудование, чтобы "импортозаместить" программно-аппаратные продукты от Nokia, Juniper или Cisco.

Почему Россия нуждается в западных технологиях

По мнению телеком-эксперта Романа Химича, Россия не обладает технологическим суверенитетом, чтобы самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми продуктами и решениями.

"Собственно говоря, технологическим суверенитетом не обладает ни одно сколь-нибудь развитое государство в мире. Даже США и Китай критически зависят друг от друга, почему они всячески избегают по-настоящему резких телодвижений", — подчеркнул Роман.

Он полагает, что на данный момент россияне пытаются решить принципиально нерешаемую задачу. Потому что для поддержания работоспособности существующей критической инфраструктуры — телекоммуникационной, энергетической, любой, — РФ нуждается в импорте из стран Запада, а китайские аналоги — тоже не панацея.

"Перестроиться на китайские аналоги быстро не получится, да и аналоги эти тоже используют элементы, на которые США и союзники смогут при необходимости распространить санкционный режим", — поясняет Химич.

Эксперт по кибербезопасности, Андрей Баранович, в комментарии Фокусу отметил, что коммуникационное оборудование в принципе заменить невозможно, потому что провайдеры и операторы проектируют свои сети под конкретные продукты. Условно, заменить коммутаторы Juniper на китайские аналоги — очень дорого и крайне сложно, так как вся сеть "заточена" именно под Juniper.

"Конечно, связь в России не рухнет одномоментно — они будут пытаться что-то перераспределять, будут как-то выкручиваться, но ни о каком развитии отрасли, ни о какой нормальной работе в условиях санкций речь просто не идет", — сказал Андрей.

Сможет ли Россия сама производить оборудование и ПО для телекома

Андрей Баранович отметил, что в РФ с производством "железа" дела обстоят плачевно. Устройства для операторов среднего сегмента там вовсе никогда не производили, а теперь, ввиду сильных санкций, не смогут этого сделать, даже при большом желании, а китайцы — дважды подумают, прежде чем поставлять РФ оборудование операторского уровня.

С такими продуктами, как чипы "Байкал" и "Эльбрус", — тоже проблемы, так как они производились на Тайване на фабрике TSMC, а теперь — не будут, и снова по причине санкций.

На вопрос о том, смогут ли в РФ создавать свое ПО, к примеру, на Linux, специалист ответил, что это возможно, однако потребует много времени и денег.

"Но я думаю, что, скорее всего, россияне будут пиратить софт, или ввозить его контрабандой через третьи страны, переплачивая втридорога. И это касается и оборудования тоже", — заметил он.

По мнению Барановича, частично заменить софт можно, например, вместо антивируса Семантек внедрить "Касперский". Однако с абсолютно всем ПО так сделать не получится.

"Какие страны смогут помогать РФ доставать софт и оборудование в обход санкций, — можно только гадать, ведь в открытую все будут отрицать, чтобы не ссориться с США и ЕС. Я думаю, что откроется куча каких-то непонятных представительств в третьих странах и пользуясь чужой юрисдикцией будут оборудование и ПО закупать и переправлять в РФ", — рассуждает Андрей.

Когда в России начнутся серьезные проблемы со связью

Российские телеком-компании боятся, что им в связи с санкциями могут отключить оборудование удаленно. Также есть риск того, что иностранные спецслужбы используют обновление ПО для того, чтобы установить свои "закладки" и, таким образом, шпионить за компаниями из РФ. Все это не внушает оптимизма игрокам российского телеком-рынка, которые уже сегодня заговорили о грядущих проблемах своих инфраструктур.

Украинским экспертам сложно оценить, насколько россиянам хватит резервов оборудования телеком-компаний, — на 4-6 месяцев, как там заявляют, или на больше, но ясно одно, что в условиях настолько жестких санкций, к которым в РФ не были готовы, в различных отраслях, не только в телекоме, все постепенно начнет валиться и этот процесс, как уточнил Баранович, займет "от нескольких недель до нескольких месяцев".

"Они будут пытаться это оборудование перетасовать, перенастроить, но уход иностранных компаний ударит по российской телеком-отрасли очень серьезно", — заключил Андрей.

По мнению Романа Химича, Россию ожидает болезненный и неизбежный процесс деградации критической инфраструктуры, что лишает ее возможности занять то место в мире, на которое она претендует.

Ранее мы сообщали о том, почему в России не смогут производить процессоры, соответствующие мировым стандартам.