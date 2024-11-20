Фокус узнал, как третий год полномасштабной войны изменил сферу телекоммуникаций и IT-отрасль в Украине и какие сейчас зарплаты предлагают в этих отраслях.

Во время войны телекоммуникационная отрасль еженедельно страдает от вражеских атак. Несмотря на это украинские операторы продолжают активно развивать отрасль электронных коммуникаций, а также привлекать и обучать новые кадры. Согласно результатам деятельности поставщиков электросетей и услуг, который обнародовала НКЭК, в І полугодии 2024 года общий доход от предоставления услуг достиг 52,4 млрд грн, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Фокус составил "Рейтинг лучших работодателей 2024" и выяснил, какие работодатели в различных секторах экономики зарекомендовали себя наилучшим образом.

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Сколько платят в телекоммуникационных компаниях во время войны

Как и каждая отрасль в Украине, телеком сейчас испытывает дефицит кадров, поэтому ведущие работодатели ценят каждого своего специалиста. По данным аналитики Work.ua, повышение заработной платы остается одним из инструментов, которые они использовали для преодоления проблемы.

Средняя зарплата в отрасли "Телекоммуникация и связь" в Украине составляет 25 000 грн.

Средняя зарплата в отрасли "Телекоммуникация и связь" в Украине составляет 25 000 грн. Отметим, что это медиана заработных плат по данным из 11301 вакансии, размещенной на портале в этой категории по состоянию на ноябрь 2024 года.

В результате меняется направление развития телекоммуникационных технологий в стране Фото: Армія Inform

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2024 года среди операторов связи

"Киевстар". телекоммуникационный оператор в Украине, который уже 27 лет предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий. В компании работает более 4000 сотрудников. Компания обеспечивает персонал медицинским страхованием, которое действует и для 178 мобилизованных сотрудников. Есть отдельная программа поддержки сотрудников, служащих в ВСУ, которая предусматривает сохранение рабочих мест и выплат в размере среднемесячного дохода.

Vodafone Украина. Один из ведущих работодателей, благодаря которому работу имеют более 3 000 украинцев. Всего по состоянию на ноябрь 2024 года Vodafone Украина разместила около 80 вакансий. Среди преимуществ работы в компании — медицинское страхование, бонусы и премии, а также гибкий график. Молодым кадрам компания предлагает 6-месячную программу стажировки, на которую приглашает студентов 4-6 курсов или выпускников бакалавриата 2021-2023 с развитыми аналитическими способностями.

lifecell. В компании трудоустроено более 1000 работников. Также создано более 50 тыс. рабочих мест при посредничестве тысяч партнеров. Ежегодно в компании осуществляется пересмотр заработных плат для обеспечения конкурентного вознаграждения, а также там выплачивают ежегодные и ежеквартальные бонусы. По состоянию на ноябрь 2024 года, согласно данным сайта по поиску работы, в компании открыто около 20 вакансий.

Телекоммуникационная отрасль страдает от вражеских атак — повреждено более 25% фиксированных сетей Фото: Из открытых источников

IT-отрасль: как изменилась сфера и сколько теперь зарабатывают айтишники

Отечественный IT-сектор во время войны столкнулся с такими же важными вызовами, как и многие компании в других сферах: безопасность, снижение количества международных заказчиков, текучесть кадров. Именно вопрос, как не потерять таланты и как в военных условиях построить программы поддержки сотрудников и реализовать антикризисные меры, решают работодатели IT-отрасли в 2024 году.

Медианная зарплата разработчиков в 2024 году, по сравнению с 2023-м, выросла до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead

Медианная зарплата разработчиков в 2024 году, по сравнению с 2023-м, выросла до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.

По данным портала разработчиков DOU, зарплаты специалистов уровня Team Lead, Senior, Junior и Intern имеют тенденцию к снижению. Медиана "мидлов" в 2024 году не изменилась. В целом самые высокие зарплаты разработчикам предлагают продуктовые компании, а сервисные (аутсорсинговые) — самые низкие.

Самые высокие зарплаты разработчикам предлагают продуктовые компании, а сервисные (аутсорсинговые) — самые низкие Фото: ТАСС

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2024 года в IT

EPAM. В украинском офисе компании работают 11 375 сотрудников, поэтому компания по праву считается крупнейшим IT-работодателем страны. На конец декабря на кадровых порталах можно найти четыре актуальные вакансии компании EPAM. По состоянию на ноябрь 2024 года на сайте компании размещено более 420 актуальных вакансий. Также известно, что во время войны компания создала программу адаптации ветеранов.

Зарплаты специалистов уровня Team Lead, Senior, Junior и Intern имеют тенденцию к снижению. Медиана "мидлов" 2024 года не изменилась

SoftServe. Ведущая украинская ИТ-компания с офисами в Европе, США, Канаде, Латинской Америке, Сингапуре, Дубае. В SoftServe трудоустроено более 11 тысяч сотрудников. Во время войны компания продолжила глобализироваться, открыв 12 новых офисов в 9 странах, в том числе в Украине. Компания продолжает активно донатить (более миллиарда гривен в год), поддерживает ветеранов и реализует масштабные благотворительные проекты. Осенью 2024 года на сайте SoftServe опубликовано более 150 вакансий в 11 странах мира.

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Ajax Systems. Международная технологическая компания Ajax Systems является крупнейшим в Европе разработчиком и производителем систем безопасности Ajax с возможностями умного дома. В компании отмечают, что каждый год у них растет численность команды, и по состоянию на ноябрь 2024 года в Ajax Systems работают 3302 человека. Сейчас Ajax Systems предлагает присоединиться к своей команде более 100 специалистам. Компания предлагает работу специалистам как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в 2024 году 6 из 10 новых ФОПов открывают женщины. Фокус исследовал самые популярные сферы бизнеса.