Фокус дізнався, як третій рік повномасштабної війни змінив сферу телекомунікацій та IT-галузь в Україні та які зараз зарплати пропонують в цих галузях.

Під час війни телекомунікаційна галузь щотижня потерпає від ворожих атак. Попри це українські оператори продовжують активно розвивати галузь електронних комунікацій, а також залучати і навчати нові кадри. Згідно з результатами діяльності постачальників електромереж і послуг, які оприлюднила НКЕК, у І півріччі 2024 року загальний дохід від надання послуг досяг 52,4 млрд грн, що на 11,7% більше, як порівняти з аналогічним періодом 2023-го. Фокус склав "Рейтинг найкращих роботодавців 2024" та з'ясував, які роботодавці у різних секторах економіки зарекомендували себе найкраще.

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Скільки платять в телекомунікаційних компаніях під час війни

Як і кожна галузь в Україні, телеком зараз відчуває дефіцит кадрів, тому провідні роботодавці цінують кожного свого фахівця. За даними аналітики Work.ua, підвищення заробітної плати залишається одним із інструментів, які вони використовували для подолання проблеми.

Середня зарплата у галузі "Телекомунікація та зв'язок" в Україні становить 25 000 грн.

Середня зарплата у галузі "Телекомунікація та зв'язок" в Україні становить 25 000 грн. Зазначимо, що це медіана заробітних плат за даними з 11 301 вакансії, розміщеної на порталі в цій категорії станом на листопад 2024 року.

Через війну змінюється напрям розвитку телекомунікаційних технологій в країні Фото: Армія Inform

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2024 року серед операторів зв'язку

"Київстар". телекомунікаційний оператор в Україні, що вже 27 років надає послуги зв'язку та передавання даних на основі мобільних і фіксованих технологій. В компанії працює понад 4000 співробітників. Компанія забезпечує персонал медичним страхуванням, яке діє і для 178 мобілізованих співробітників. Є окрема програма підтримки співробітників, що служать у ЗСУ, яка передбачає збереження робочих місць та виплат у розмірі середньомісячного доходу.

Vodafone Україна. Один із провідних роботодавців, завдяки якому роботу мають понад 3 000 українців. Загалом станом на листопад 2024 року Vodafone Україна розмістила майже 80 вакансій. Серед переваг роботи в компанії — медичне страхування, бонуси та премії, а також гнучкий графік. Молодим кадрам компанія пропонує 6-місячну програму стажування, на яку запрошує студентів 4–6 курсів або випускників бакалаврату 2021–2023 з розвиненими аналітичними здібностями.

lifecell. У компанії працевлаштовано понад 1000 працівників. Також створено понад 50 тис. робочих місць за посередництвом тисяч партнерів. Щороку в компанії здійснюється перегляд заробітних плат для забезпечення конкурентної винагороди, а також там виплачують щорічні й щоквартальні бонуси. Станом на листопад 2024 року, згідно з даними сайту з пошуку роботи, у компанії відкрито приблизно 20 вакансій.

Телекомунікаційна галузь потерпає від ворожих атак — пошкоджено понад 25% фіксованих мереж Фото: З відкритих джерел

IT-галузь: як змінилася сфера і скільки тепер заробляють айтівці

Вітчизняний IT-сектор під час війни зіткнувся з такими самими важливими викликами, як і багато компаній в інших сферах: безпека, зниження кількості міжнародних замовників, плинність кадрів. Саме питання, як не втратити таланти та як у воєнних умовах побудувати програми підтримки співробітників і реалізувати антикризові заходи, вирішують роботодавці IT-галузі у 2024 році.

Медіанна зарплата розробників у 2024 році, як порівняти з 2023-м, зросла до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead

Медіанна зарплата розробників у 2024 році, як порівняти з 2023-м, зросла до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

За даними порталу розробників DOU, зарплати фахівців рівня Team Lead, Senior, Junior та Intern мають тенденцію до зниження. Медіана "мідлів" 2024 року не змінилася. Загалом найвищі зарплати розробникам пропонують продуктові компанії, а сервісні (аутсорсингові) — найнижчі.

Найвищі зарплати розробникам пропонують продуктові компанії, а сервісні (аутсорсингові) — найнижчі Фото: ТАСС

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2024 року в IT

EPAM. В українському офісі компанії працюють 11 375 співробітників, тому компанія по праву вважається найбільшим IT-роботодавцем країни. На кінець грудня на кадрових порталах можна знайти чотири актуальні вакансії компанії EPAM. Станом на листопад 2024 року на сайті компанії розміщено понад 420 актуальних вакансій. Також відомо, що під час війни компанія створила програму адаптації ветеранів.

Зарплати фахівців рівня Team Lead, Senior, Junior та Intern мають тенденцію до зниження. Медіана "мідлів" 2024 року не змінилася

SoftServe. Провідна українська ІТ-компанія з офісами в Європі, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі, Дубаї. У SoftServe працевлаштовано понад 11 тисяч співробітників. Під час війни компанія продовжила глобалізуватися, відкривши 12 нових офісів у 9 країнах, зокрема в Україні. Компанія надалі активно донатить (понад мільярд гривень за рік), підтримує ветеранів та реалізовує масштабні благодійні проєкти. Восени 2024 року на сайті SoftServe опубліковано понад 150 вакансій у 11 країнах світу.

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Ajax Systems. Міжнародна технологічна компанія Ajax Systems є найбільшим в Європі розробником і виробником систем безпеки Ajax із можливостями розумного дому. В компанії зазначають, щороку в них зростає чисельність команди, і станом на листопад 2024 року в Ajax Systems працюють 3302 особи. Наразі Ajax Systems пропонує долучитися до своєї команди понад 100 фахівцям. Компанія пропонує роботу фахівцям як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні 2024 року 6 із 10 нових ФОПів відкривають жінки. Фокус дослідив найпопулярніші сфери бізнесу.