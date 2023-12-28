Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023
Протягом 2023 року в Україні у всіх галузях відбувалося змагання за рівнем підвищення заробітної плати. Україна втратила забагато людських ресурсів через війну, окупацію та міграцію. Відновлення економіки після суттєвого просідання в 2022 році триває, та цей процес – дуже непростий. Українці все прискіпливіше вивчають умови, аби віддати перевагу чи то компанії з міжнародного холдингу, чи то невеличкому локальному підприємству, чи то пропозиціям європейських роботодавців, яким теж вкрай потрібні фахівці.
Ринок праці змінюється. Попри війну та втрату частини територій, економіка країни демонструє протягом 2023 року зростання – за підсумками року, очікується зростання ВВП на 4,9%. Зростають і зарплати. У Держстаті повідомили про збільшення розміру середньомісячної зарплати в Україні станом на початок III кварталу на 25,2% до 17 176 грн. Тим часом, дослідження кадрових порталів вказує на ще відчутніше зростання зарплати. За даними Work.ua, у листопаді зарплати в Україні зросли на 3% до 18 500 грн.
У компаніях – тотальний дефіцит кадрів. Звісно, це не дивно, враховуючи кількість мобілізованих, а також мільйони, що перебувають у тимчасовій евакуації в різних країнах світу. Тим часом, скорочується і кількість студентів та молодих кадрів, готових закрити питання кадрового голоду. Нині молоде покоління все частіше схиляється до роботи в режимі part time, до дистанційної роботи, а також до роботи, де є зарплата у валюті, тобто, закордонні роботодавці переграють вітчизняних.
Що лишається компаніям в Україні? Зрозуміло, платити більше. І тим, хто все ще залишається в штаті компанії, і тим, кого тільки запрошують на роботу. Відкритих вакансій – понад 80 тисяч. Це без урахування пошуку поза кадровими порталами, адже багато роботодавців надають перевагу підбору людей через соцмережі, переманювання, сарафанне радіо та пошук через співробітників.
Дефіцит кадрів – не нове явище в Україні. Але війна максимально ускладнила роботу підприємств і без чинника кадрового голоду. Компанії дуже прагнуть позбутися дефіциту. І заради майбутньої реалізації планів виробництва та продажів, і заради стійкості своєї структури. А попереду – ще сильніші виклики. Далеко не всі мобілізовані будуть готові повернутися після війни на свої робочі посади, далеко не всі мігранти, що знайшли тимчасовий прихисток в Євросоюзі, будуть готові знову працювати у тих компаніях, де вони раніше працювали. Міграція персоналу посилиться після війни на базі запуску нових проєктів із відновлення – загальнонаціональних та локальних.
Багато молоді і надалі віддаватиме перевагу закордонним роботодавцям. Це так чи інакше впливатиме на ринок праці. Роботодавці будуть змушені частіше використовувати можливості штучного інтелекту, частіше конкурувати один з одним за кадри. І в питанні конкуренції далеко не все вирішуватиме рівень окладу та преміальних чи бонусів. Найманим працівникам будуть цікаві і гнучкість графіку, і гібридний (або повністю дистанційний) формат, і рівень навчальних програм та наповнення соціального пакету.
Україна подала заявку на вступ до ЄС. Серйозний крок. І це означає, що у боротьбі за професіоналів виграють ті, хто буде готовий змінюватися, виходити з тіні та платити більше. А ще ті, хто завоює свої кадри лояльним та людським ставленням. У світі, де фахівці мають вирішальну роль у виживанні та прибутковості компанії, виграють лояльні та мобільні роботодавці. Усім іншим доведеться або почати змінюватися, або навічно піти у небуття.
Наша методика: як було складено Рейтинг найкращих роботодавців України 2023
У 2023 році Фокус виділив 10 галузей, що становлять, на нашу думку, основу економіки України. Далі в межах кожної галузі ми відібрали від п'яти до восьми великих гравців — компаній, які мають всеукраїнське охоплення та де працевлаштовано від 400 і більше людей. Для компаній з сегменту "Нерухомість і будівництво" вимоги із кількості працівників були зменшені, оскільки навіть найбільші девелопери України не тримають у штаті кілька сотень співробітників, адже часто користуються послугами компаній-підрядників.
Список із 55 компанії ми розіслали провідним експертам у сфері працевлаштування, бізнесу та підбору персоналу для оцінки компаній. У межах опитування ми просили експертів привласнити кожній компанії бали від 1 до 10, де 1–2 — негативна репутація компанії як роботодавця, а 9–10 — чудова репутація, претенденти прагнуть працювати в цій компанії.
На підсумкову оцінку експертів впливали такі показники: офіційне працевлаштування, середній рівень заробітної плати, можливості для кар'єрного зростання, наявність тренінгів і навчання, програм стажувань для студентів, співпраця з вишами, відгуки працівників щодо задоволеності роботою у конкретній компанії. Також одним із важливих параметрів, на який ми просили експерта звернути увагу, у 2023 році стала підтримка співробітників під час війни, а також надання працівникам можливості дистанційної роботи та допомога у релокації.
Унаслідок опитування підсумкові бали за кожну компанію перетворені на середній арифметичний бал, після чого компанії ранговані в межах кожної галузі від найвищого бала до найнижчого. У підсумковому рейтингу роботодавців 30 компаній-роботодавців — лідерів у кожній галузі.
Хто складав Рейтинг найкращих роботодавців України 2023
Експерти Фокусу
- Галина Морозова, старша консультантка компанії Hudson Ukraine. До цього працювала HR регіональних офісів Укрпошти та ТЕДІС Україна.
- Віталій Михайлов, директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери", експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.
- Домініка Іванова-Бекар, HR-експертка. Має понад 17 років управлінського досвіду на посадах директорки з персоналу у національних та міжнародних компаніях, а з 2019 року в ролі HR-консультантки співпрацює з компаніями на ринках України, Казахстану та Польщі у питаннях з розвитку та трансформації HR-системи.
- Максим Розгон, керуючий партнер консалтингової компанії Osoba. Спеціаліст в області управління персоналом, який має більше 18 років досвіду роботи в провідних компаніях України та в міжнародних рекрутингових компаніях. Неодноразово брав участь у роботі кадрових комісій Одеської ОДА, Державного агентства рибного господарства, Держгеокадастру.
- Оксана Немер, HR-експертка. Має більш ніж 19 років досвіду роботи з персоналом у сфері інноваційного бізнесу. Протягом останніх 3 років працював на посадах з управління талантами, охоплюючи адаптацію, утримання, залучення співробітників, управління продуктивністю, навчання та розвиток, планування наступності. Має солідний досвід розробки HR та бізнес-стратегії, впровадження HR процесів з нуля та управління змінами.
- Юрій Гороховський, генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.
- Ігор Буркиця, власник і виконавчий директор компанії Talent4U. Має за плечима більше 8 років досвіду управління компаніями ("Tolakan Company", Документ-сервіс "ГОТОВО", Асоціація ПРРО України).
Промисловість і виробництво
Війна мала вирішальний вплив на виробництво в Україні. За даними Держстату, обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. У 2023 році деякі напрямки промисловості активно відновлювались, та й загалом ситуація із промвиробництвом була вже набагато більш оптимістичною, ніж у 2022 році. За даними Держстату, за 9 місяців 2023 року обсяг промислового виробництва в Україні зріс на 2,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Але падіння в деяких галузях продовжувалося і протягом 2023 року.
Наприклад, за січень-вересень виробництво у металургії та випуску готових металевих виробів скоротилося на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2022-го, а у видобуванні металевих руд – на 11,6% (рік до року). Звісно, ці показники вже менш вражаючі, ніж минулоріч, коли виробництво у металургії та випуску готових металевих виробів за рік скоротилося на 62,5%, а у видобуванні залізних руд – на 61,7%. Відповідно до даних сайтів з пошуку роботи, зарплати у промисловості та на виробництві наприкінці 2023 року – в межах 20-55 тис грн.
Енергетика
У 2023 році енергетична галузь проходила через значні випробування, пов’язані із агресією з боку РФ. Ще в 2022 році галузь фактично втратила найбільшу атомну електростанцію – ЗАЕС, а також потужності Каховської ГЕС. Потужність ЗАЕС – понад 6 тисяч МВт, які могла б отримувати мережа, але через окупацію російськими військами станцію в Енергодарі довелося перевести у спеціальний безпечний режим.
Обстріли теплових електростанцій боляче відгукнулися системі – навіть влітку 2023 року, коли в системі було нібито достатньо електроенергії (з урахуванням збільшення обсягів генерації від сонячних та вітрових електростанцій), в компанії "Укренерго" повідомляли про дефіцит. Це було обумовлено масовим виходом в ремонт багатьох блоків ТЕС в Україні, частина яких суттєво постраждала внаслідок російських обстрілів. Ситуація в енергетиці лишалась протягом року контрольованою, проте час від часу оператору "Укренерго" доводиться і зараз просити аварійну допомогу у сусідніх європейських країн – Словаччини, Польщі та Румунії.
Попри війну у 2023 році українські компанії продовжували виробляти електроенергію і забезпечувати населення та підприємства. Працювали і компанії із газо- та нафтовидобутку. Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" запланувала у 2023 році збільшити видобуток нафти на 4% до 1,405 млн тонн. А компанія "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", за 9 місяців 2023 року видобула 10,28 млрд куб м природного газу, це на 3,4% більше, ніж протягом такого ж періоду 2022 року. Звісно, про довоєнні обсяги все ще не йдеться – у 2021 році компанія видобула понад 13,66 млрд куб м природного газу.
У цій галузі стабільно є вакансії, адже багато працівників енергокомпаній воюють в рядах ЗСУ, тож компанії мають шукати кваліфікованих спеціалістів та боротися за досвідчених працівників, зокрема і рівнем компенсації. Відповідно до даних сайтів пошуку роботи зарплати у галузі залежно від позиції наприкінці 2023 року становлять від 16,5 до 45 тис. грн.
Нерухомість і будівництво
Криза не оминула сектор нерухомості. У 2022 році одразу після збройного вторгнення РФ в Україну більшість будівельних компаній поставили на паузу реалізацію своїх проєктів. Те ж сталося із будівництвами, пов’язаними із інфраструктурою. Проте вже з другої половини 2022 року багато компаній в країні повернулися до робіт із будівництва житлової, нежитлової та інфраструктурної нерухомості. У 2023 році активність на будівництвах пожвавилась.
За даними Держстату, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-вересні 2023 року збільшився на 42,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 96 млрд грн. У січні-вересні 2023 року до аналогічного періоду 2022-го скорочення обсягів будівництва спостерігалося в сегменті житла — на 4,3%. Водночас у нежитловому та інженерному будівництві зафіксовано зростання обсягів — на 14,1% і 34,4% відповідно. Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 39,5%, ремонту — 38,4%, реконструкції та технічного переоснащення — 22,1%.
За даними будівельних компаній, вони продовжують будувати, вкладати кошти у розробку нових проєктів, що мають намір розпочати у 2024 році. Відповідно до даних сайтів з пошуку роботи, будівельникам наприкінці грудня 2023 року пропонують зарплату в межах 20-35 тис грн., а інженерам на будівництві – 25-45 тис грн.
Фінанси
Банківський сектор у 2023 році лишався острівцем стабільності та прибутковості. За даними НБУ, платоспроможні банки за дев’ять місяців 2023 року отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року. Головним чинником прибутковості сектору залишається зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів. Відрахування в резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками минулого року на 94,2%.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 104 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2023 року лише шість банків із 63 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 155 млн грн. Важливим питанням роботи банків лишається кредитування економіки. Протягом року підприємці не раз жалілися на неможливість отримати позику на розвиток бізнесу. Проте деякі програми продовжували розвиватися. Зокрема, кредити для бізнесу "5-7-9%". За даними Мінекономіки, з початку 2023 року і станом на 20 грудня банки видали бізнесу 25 тисяч кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 95 млрд грн.
Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 60 млрд грн та на антивоєнні цілі – 54 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 36,2 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 4,8 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів. Що ж стосується кредитів для фізичних осіб, то протягом 2023 року лише кілька банків розвивали довгострокове іпотечне кредитування, в основному, йдеться про державну програму "єОселя".
Більшість банків у сегменті обслуговування фізосіб були зосереджені на карткових продуктах, зокрема кредитних картках, розвитку інтернет-банкінгу та мобільних додатків. Зарплати у фінсекторі протягом 2023 року зросли. Відповідно до даних сайтів із пошуку роботи, менеджеру банківського відділення на ринку Києва станом на кінець грудня 2023 року пропонується зарплата в межах 20-40 тис грн.
Медіа і телебачення
В Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбувся доволі стрімкий розвиток медіа-сфери, адже громадянам було потрібно щохвилинно отримувати інформацію, і таким чином зросла кількість Ютуб-каналів, телеграм-каналів, а також медіа-сторінок у соціальних мережах. Однак, відповідно до даних дослідження InMind структура споживання новин у 2022 та 2023 роках значно змінилася. На сьогодні, після того як війна триває понад півтора року, спостерігається звикання до новин про війну, респонденти спокійніше реагують на трагічні події. Більшість зменшила споживання новин, пов'язаних з війною, спостерігається прискіпливіший відбір інформації та відмова від джерел, які дублюють інформацію. Також більшість споживачів вже не дивляться новини в режимі 7/24, а виділяють цьому кілька годин на день, найчастіше дві-три. Крім того, опитувані почали поступово повертатися до контенту розважального.
Втім, інтерес до новин знаходиться на досить високому рівні порівняно з довоєнною годиною. В 2023 року безумовний лідер у подачі новин – соціальні мережі – 76% українців черпають інформацію звідти. 41% довіряє інтернет-сайтам, 30% дивляться телебачення та 10% слухають радіо. У соціальних мережах за 2023 рік найбільше зростання показало Telegram – 72% споживачів шукають там новостовий контент (60% у 2022). Facebook як джерело новин просів з 25% до 19%, стабільний YouTube (16%).
У цілому, респонденти довіряють медіа. Більшість опитуваних довіряє тим джерелам інформації, які пройшли перевірку часом — за півтора року респонденти зробили "чистку" своїх новинних каналів та залишили тільки ті, що транслюють більшою мірою правдиві та точні новини.
Рітейл
Торгівля — це та галузь, яка є справжнім драйвером української економіки. Внесок роздрібної та оптової торгівлі у ВВП України становить майже 14%, і війна виявилася не в змозі похитнути цю першість. У 2022-му торгівля та споживання постраждали разом з усією економікою, спад роздрібних продажів сягав 20%. Проте сектор втримався і сьогодні, не без допомоги ефекту низької порівняльної бази, ринок зростає добрими темпами, але поки що довоєнного рівня не досяг. За оцінкою компанії Pro-Consulting, український ритейл майже повернувся на довоєнний рівень. Очікується, що у 2023 році приріст товарообігу з урахуванням інфляції складатиме 27% у порівнянні з 2022 роком.
Загалом оптова та роздрібна торгівля внаслідок відновлення споживання показують найвищу ділову активність в українській економіці. На думку аналітика Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексія Куща, фактично торгівля – це взагалі єдиний зростаючий сектор української економіки. Суть нинішньої економічної моделі дуже проста: отримати міжнародну допомогу, купити на ці гроші імпорт, зняти з імпорту податки плюс зняти податки з доходів фізичних осіб, переважно, з військових та бюджетників.
Серед перепон для ведення торгівельного бізнесу експерти називають зростання цін на сировину, нестачу робочої сили та ускладнену логістику. Але попри те, що ризики залишаються, а доходи населення на чверть нижче за довоєнні, конкуренція на ринку ритейлу, насамперед продуктового, не зменшується.
Українці витрачають на харчі більш ніж половину доходів, і ця частка від початку війни тільки зростає.
Вакансії у галузі є завжди, адже потреба у продуктах та товарах широкого попиту не зменшується. Тож компанії шукають як кваліфікованих спеціалістів, так і співробітників без досвіду. Відповідно до даних сайтів пошуку роботи зарплати у галузі залежно від позиції наприкінці 2023 року становлять від 8 до 25 тис. грн.
Агропромисловість
За даними Мінагро, станом на 22 грудня в Україні зібрано 78,7 млн тонн нового врожаю, з яких зернових – 57 млн 859 тис. тонн та олійних культур – 20 млн 759 тис. тонн. Попри рекордну врожайність за всю історію України, галузь рослинництва для вітчизняних аграріїв залишається збитковою. Зниження цін на всі види зернових та олійних культур спостерігається як на світовому, так і на внутрішньому ринках, що у поєднанні із дорогою експортною логістикою негативно впливає на рентабельність рослинництва в Україні, кажуть в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Хороша новина для галузі – це поступове відновлення експорту зернових та олійних морем.
Водночас вартість логістики до портів Одеси, а також до портів Констанца та Гданськ зростає, що зокрема пов’язане із покращенням прогнозу врожайності у 2023/24 маркетинговому році. До того ж, у галузі рослинництва зросли витрати на оплату праці через дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією та вимушеною міграцією частини населення. На відміну від рослинництва, більшість видів продукції тваринництва, за виключенням яловичини, залишались рентабельними у липні-жовтні 2023 року та подекуди навіть збільшили прибутковість – переважно завдяки зниженню цін на корми.
Харчова промисловість
Виробництво харчових продуктів демонструє зростання з березня цього року. Експорт готових продуктів з України у січні — жовтні 2023 року зріс майже на 30%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року і склав 2,6 млрд дол. Проте попри еміграцію частини українців за кордон, збільшився й імпорт харчових продуктів.
Так, за січень – жовтень 2023 року в Україну було ввезено товарів харчопрому на $2,65 млрд (+26,2%), тоді як за весь 2020-й цей показник становив $2,97 млрд. Це пояснюється руйнацією ряду підприємств або їх знаходженням на непідконтрольній Україні території (в окупації). Згідно з даними Держстату, промислове виробництво в Україні в першій половині 2023 року знизилося на 2,9%, але виробництво в переробній промисловості за цей період зросло на 3,1%. Зокрема у відомстві повідомили, що харчова промисловість показала зростання на 12,1%.
Телекомунікації
Можна без перебільшення сказати, що з початку повномасштабного вторгнення найбільше "моральне" навантаження лежить саме на операторах зв'язку. Адже в умовах, коли частина країни знаходиться у тимчасовій окупації, частина — у зоні бойових дій, а частина — під постійними обстрілами, зв'язок часто є питанням життя і смерті.
У 2022-2023 роках вітчизняний телеком зробив майже неможливе, долаючи всі перешкоди. За даними Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), за показником стабільності фіксованого інтернету Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми опинилися на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі. А найдивніше полягає в тому, що цей стрибок був зафіксований від середини 2022-го до середини 2023-го, тобто під час постійних обстрілів, пошкоджень мереж, блекаутів та інших подій, які ніяк не підвищували цифрову якість нашого життя.
Справа в тому, що під час російських обстрілів восени 2022 року черги на підключення енергонезалежного інтернету зросли у десятки разів, і це суттєво вплинуло на інтенсивність прокладання оптоволоконних енергонезалежних мереж. За 2022 рік — перше півріччя 2023-го в Україні проклали принаймні 13,6 тис. км оптоволоконного кабелю, і тут йдеться саме про побудову нових ліній.
Постійні атаки ворога на українську інфраструктуру змушують провайдерів постійно вирішувати нові проблеми — від швидкого пошуку нового обладнання до підтримки роботи мереж протягом блекаутів. І це за умов дуже складної логістики: експерти кажуть, що відсутність авіасполучення та великий попит збільшують витрати на запасні частини у 3-4 рази.
Тим дивовижніше виглядає місце України у щорічному звіті щодо швидкості Інтернету в різних країнах світу. Станом на 2023 рік середня швидкість завантаження даних в Україні складає 38,13 Мбіт/с, і за цим показником ми посідаємо 101 місце у світі з 220. Так, минулого року значення дорівнювало 47,74 Мбіт/с і за нами було 52 місце, але це майже неймовірно, що навіть протягом повномасштабної війни інтернет в нашій країні виявляється краще та швидше, ніж у більшості країн світу.
IT-індустрія
В останні два роки ІТ-сфера переживає непрості часи, і це пов'язано як зі штучним інтелектом, так і з певними економічними процесами. До кризи стартапів на світовому ринку в Україні додалися проблеми в аутсорсинговій сфері, коли минулого року через великі проблеми з доступом до електроенергії та інтернету в роботі українських айтівців відбувалися збої. Внаслідок цього світові компанії, на які працювали вітчизняні фахівці, почали переключатися на спеціалістів з інших країн.
Крім вільної англійської, яка для розробників взагалі вважається must have, головною вимогою для айтівців є досвід роботи. Своєю чергою, у досвіді дуже важлива як кількість відпрацьованих років, так і якість роботи – над якими продуктами фахівець працював, які завдання виконував.
Щодо зарплат, то за словами керівника департаменту підбору персоналу Jooble Аліси Лаговської, розробники з менш ніж річним досвідом роботи можуть розраховувати на 500–700 доларів на місяць. Значне збільшення зарплат починається з другого року роботи, і найактивніше компенсацію підвищують у перші вісім років. Мовами з найвищими медіанними зарплатами залишаються Scala, Rust і Go, передусім це стосується досвідчених фахівців. Вищі від середніх зарплати у досвідчених розробників, які працюють з Ruby, Kotlin і Swift.
Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється і складає $3435.
Якщо дивитися у майбутнє, експерти не радять новачкам обирати напрямки, які сьогодні обирають усі — Manual QA чи Front-end. Значно кращими будуть перспективи у Big Data, Machine Learning, AI тощо. Якщо є можливість, можна інвестувати в ґрунтовну технічну освіту та розвиватися у Data Science, Computer Vision, R&D. І, звісно, набирають популярності розробки із застосуванням технології GenAI — генеративного штучного інтелекту.