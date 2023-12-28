Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023

Ринок праці змінюється. Попри війну та втрату частини територій, економіка країни демонструє протягом 2023 року зростання – за підсумками року, очікується зростання ВВП на 4,9%. Зростають і зарплати. У Держстаті повідомили про збільшення розміру середньомісячної зарплати в Україні станом на початок III кварталу на 25,2% до 17 176 грн. Тим часом, дослідження кадрових порталів вказує на ще відчутніше зростання зарплати. За даними Work.ua, у листопаді зарплати в Україні зросли на 3% до 18 500 грн.

У компаніях – тотальний дефіцит кадрів. Звісно, це не дивно, враховуючи кількість мобілізованих, а також мільйони, що перебувають у тимчасовій евакуації в різних країнах світу. Тим часом, скорочується і кількість студентів та молодих кадрів, готових закрити питання кадрового голоду. Нині молоде покоління все частіше схиляється до роботи в режимі part time, до дистанційної роботи, а також до роботи, де є зарплата у валюті, тобто, закордонні роботодавці переграють вітчизняних.

Що лишається компаніям в Україні? Зрозуміло, платити більше. І тим, хто все ще залишається в штаті компанії, і тим, кого тільки запрошують на роботу. Відкритих вакансій – понад 80 тисяч. Це без урахування пошуку поза кадровими порталами, адже багато роботодавців надають перевагу підбору людей через соцмережі, переманювання, сарафанне радіо та пошук через співробітників.

Дефіцит кадрів – не нове явище в Україні. Але війна максимально ускладнила роботу підприємств і без чинника кадрового голоду. Компанії дуже прагнуть позбутися дефіциту. І заради майбутньої реалізації планів виробництва та продажів, і заради стійкості своєї структури. А попереду – ще сильніші виклики. Далеко не всі мобілізовані будуть готові повернутися після війни на свої робочі посади, далеко не всі мігранти, що знайшли тимчасовий прихисток в Євросоюзі, будуть готові знову працювати у тих компаніях, де вони раніше працювали. Міграція персоналу посилиться після війни на базі запуску нових проєктів із відновлення – загальнонаціональних та локальних.

Багато молоді і надалі віддаватиме перевагу закордонним роботодавцям. Це так чи інакше впливатиме на ринок праці. Роботодавці будуть змушені частіше використовувати можливості штучного інтелекту, частіше конкурувати один з одним за кадри. І в питанні конкуренції далеко не все вирішуватиме рівень окладу та преміальних чи бонусів. Найманим працівникам будуть цікаві і гнучкість графіку, і гібридний (або повністю дистанційний) формат, і рівень навчальних програм та наповнення соціального пакету.

Україна подала заявку на вступ до ЄС. Серйозний крок. І це означає, що у боротьбі за професіоналів виграють ті, хто буде готовий змінюватися, виходити з тіні та платити більше. А ще ті, хто завоює свої кадри лояльним та людським ставленням. У світі, де фахівці мають вирішальну роль у виживанні та прибутковості компанії, виграють лояльні та мобільні роботодавці. Усім іншим доведеться або почати змінюватися, або навічно піти у небуття.

Зарплати в Україні

Наша методика: як було складено Рейтинг найкращих роботодавців України 2023

У 2023 році Фокус виділив 10 галузей, що становлять, на нашу думку, основу економіки України. Далі в межах кожної галузі ми відібрали від п'яти до восьми великих гравців — компаній, які мають всеукраїнське охоплення та де працевлаштовано від 400 і більше людей. Для компаній з сегменту "Нерухомість і будівництво" вимоги із кількості працівників були зменшені, оскільки навіть найбільші девелопери України не тримають у штаті кілька сотень співробітників, адже часто користуються послугами компаній-підрядників.

Список із 55 компанії ми розіслали провідним експертам у сфері працевлаштування, бізнесу та підбору персоналу для оцінки компаній. У межах опитування ми просили експертів привласнити кожній компанії бали від 1 до 10, де 1–2 — негативна репутація компанії як роботодавця, а 9–10 — чудова репутація, претенденти прагнуть працювати в цій компанії.

На підсумкову оцінку експертів впливали такі показники: офіційне працевлаштування, середній рівень заробітної плати, можливості для кар'єрного зростання, наявність тренінгів і навчання, програм стажувань для студентів, співпраця з вишами, відгуки працівників щодо задоволеності роботою у конкретній компанії. Також одним із важливих параметрів, на який ми просили експерта звернути увагу, у 2023 році стала підтримка співробітників під час війни, а також надання працівникам можливості дистанційної роботи та допомога у релокації.

Унаслідок опитування підсумкові бали за кожну компанію перетворені на середній арифметичний бал, після чого компанії ранговані в межах кожної галузі від найвищого бала до найнижчого. У підсумковому рейтингу роботодавців 30 компаній-роботодавців — лідерів у кожній галузі.

Хто складав Рейтинг найкращих роботодавців України 2023

Експерти Фокусу

Галина Морозова, старша консультантка компанії Hudson Ukraine. До цього працювала HR регіональних офісів Укрпошти та ТЕДІС Україна.

Віталій Михайлов, директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери", експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.

Домініка Іванова-Бекар, HR-експертка. Має понад 17 років управлінського досвіду на посадах директорки з персоналу у національних та міжнародних компаніях, а з 2019 року в ролі HR-консультантки співпрацює з компаніями на ринках України, Казахстану та Польщі у питаннях з розвитку та трансформації HR-системи.

Максим Розгон, керуючий партнер консалтингової компанії Osoba. Спеціаліст в області управління персоналом, який має більше 18 років досвіду роботи в провідних компаніях України та в міжнародних рекрутингових компаніях. Неодноразово брав участь у роботі кадрових комісій Одеської ОДА, Державного агентства рибного господарства, Держгеокадастру.

Оксана Немер, HR-експертка. Має більш ніж 19 років досвіду роботи з персоналом у сфері інноваційного бізнесу. Протягом останніх 3 років працював на посадах з управління талантами, охоплюючи адаптацію, утримання, залучення співробітників, управління продуктивністю, навчання та розвиток, планування наступності. Має солідний досвід розробки HR та бізнес-стратегії, впровадження HR процесів з нуля та управління змінами.

Юрій Гороховський, генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.

Ігор Буркиця, власник і виконавчий директор компанії Talent4U. Має за плечима більше 8 років досвіду управління компаніями ("Tolakan Company", Документ-сервіс "ГОТОВО", Асоціація ПРРО України).

Промисловість і виробництво

Українська промисловість

Війна мала вирішальний вплив на виробництво в Україні. За даними Держстату, обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. У 2023 році деякі напрямки промисловості активно відновлювались, та й загалом ситуація із промвиробництвом була вже набагато більш оптимістичною, ніж у 2022 році. За даними Держстату, за 9 місяців 2023 року обсяг промислового виробництва в Україні зріс на 2,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Але падіння в деяких галузях продовжувалося і протягом 2023 року.

Наприклад, за січень-вересень виробництво у металургії та випуску готових металевих виробів скоротилося на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2022-го, а у видобуванні металевих руд – на 11,6% (рік до року). Звісно, ці показники вже менш вражаючі, ніж минулоріч, коли виробництво у металургії та випуску готових металевих виробів за рік скоротилося на 62,5%, а у видобуванні залізних руд – на 61,7%. Відповідно до даних сайтів з пошуку роботи, зарплати у промисловості та на виробництві наприкінці 2023 року – в межах 20-55 тис грн.