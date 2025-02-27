Топ 10 скандальних корупційних справ в Україні у 2024 році

Другий рік поспіль Фокус представляє список найгучніших корупційних справ у країні. На жаль, цього року в списку, як і раніше, є представники міністерств, народні депутати. Великий блок займають зловживання навколо воєнних дій: від видавання фіктивних інвалідностей до порушень у ТЦК.

З початку 2024 року в Україні було ухвалено майже 1800 вироків у справах про корупцію, що значно нижче за рівень довоєнних років, коли щорічно реєструвалося приблизно 2500 таких вироків. Але, не поспішайте радіти. Зниження кількості вироків пояснюється тим, що з початком повномасштабного вторгнення подання декларацій стало добровільним, а Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило перевірки.

За даними Опендатабот, на кінець жовтня 2024 року в Україні було ухвалено 6877 вироків у справах про корупцію з моменту початку великої війни. За минулий рік тільки в 1,5% випадків судді призначили покарання у вигляді позбавлення волі. У більшості випадків корупціонери відбуваються штрафами — таких випадків зафіксовано 97,5%.

Найпоширенішими корупційними злочинами є пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовим особам (37,7% вироків), несвоєчасне подання декларацій (35,4%) і порушення вимог щодо конфлікту інтересів (16%).

У НАЗК очікують збільшення кількості вироків найближчими роками, оскільки відомство відновило перевірку декларацій наприкінці 2023 року і змінило підхід до їх відбору, зосередивши увагу на деклараціях із високим рівнем ризику.

Ну, а поки ми в очікуванні справедливих вироків для корупціонерів, Фокус представляє Рейтинг найбільших і найскандальніших справ, які порушили й розслідували у 2024 році.

Цього разу Україну сколихнули справи, пов'язані безпосередньо з мобілізацією. Велика схема підроблених довідок для відстрочки від призову, фальшиві діагнози від лікарів і представників ТЦК. Природно, не обійшлося без депутатів і навіть чиновників рангом вище.

Критерії відбору корупційних справ

До рейтингу ми включили провадження, у яких офіційно висунуто підозру або обвинувачення у 2024 році. Рейтинг побудований від більшої суми, що фігурує у справі, до меншої.

Фігурантами корупційних дій можуть бути різні особи, включно з представниками органів центральної влади, органів місцевого самоврядування, а також інші особи, зазначені у ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", які беруть участь у протиправних діях, пов'язаних із зловживанням службовими особами своїми повноваженнями або іншим використанням свого становища для одержання неправомірної вигоди. Це дало змогу сфокусуватися на найбільш значущих економічних злочинах.

Крім великих справ, до Рейтингу було включено й кілька епізодів, які викликали великий суспільний резонанс.

Усі дані офіційних обвинувачень і суми, що фігурують у провадженнях, узяті з офіційних сайтів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Державного бюро розслідувань (ДБР), Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і Національної поліції.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.