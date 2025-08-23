Рейтинг найвпливовіших українців 2025

Фокус представляє фірмовий рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2025 року". Цього року ми знову приурочили його до Дня Незалежності. І це не випадково. Саме в такі дати особливо гостро відчуваєш: сила України в її людях.

2025-й став роком великих випробувань — і не менших перемог. Україна виявилася куди міцнішою, ніж розраховували її недоброзичливці. Ми впоралися з низкою серйозних викликів: скороченням американської підтримки після перемоги Дональда Трампа, першими від початку війни масштабними вуличними протестами, загрозою повномасштабного наступу на Сумщину й посиленням тиску ворога на південному сході.

Під час підготовки рейтингу та спілкування з експертами ми чітко побачили зрушення у сприйнятті. Дедалі частіше у списку впливових — не лише політики чи бізнесмени, а й волонтери, військові, представники культури та спорту. Україна змінилася — і разом із нею змінився наш рейтинг.

Що стосується політиків — тут динаміка не настільки помітна. Експертні думки, як і раніше, поляризовані: одні обмежувалися лише кількома прізвищами, інші — формували повноцінну "двадцятку". Політичне поле залишається турбулентним, але саме це і підкреслює важливість впливу в такі часи.

Наша позиція незмінна: кожен із тих, хто увійшов до рейтингу, робить максимум на своєму місці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінює карту війни — дії ЗСУ задають нову динаміку на фронті. Глава МЗС доставляє до Брюсселя пакет реформ, що відкриває шлях до переговорів про вступ до ЄС. Українські військові перетворюють тисячний день опору на символ незламності, а протести, викликані розслідуваннями НАБУ і САП, нагадують: навіть війна не скасовує вимог до влади.

Олександр Усик у реванші з Дюбуа знову продемонстрував, що українська сила не знає компромісів. Його бій став символом тактики, стійкості та рішучості — якостей, які щодня демонструють наші захисники на фронті.

Рейтинг розділений на шість ключових категорій: "Політики", "Військові", "Бізнес", "Волонтери", "Культура" і "Спорт".

І, звісно, місця в ньому — умовні. Кожен, хто потрапив до списку, вже гідний визнання. Але саме в такі дні важливо вголос назвати імена тих, хто сьогодні визначає обличчя країни.

З Днем Незалежності, Україно!

Шеф-редактор "Фокуса" Андрій Сухраков

Політики