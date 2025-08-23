Рейтинг самых влиятельных украинцев-2025

Фокус представляет фирменный рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев 2025 года". В этом году мы снова приурочили его к Дню Независимости. И это не случайно. Именно в такие даты особенно остро чувствуешь: сила Украины в ее людях.

2025-й стал годом больших испытаний — и не меньших побед. Украина оказалась куда крепче, чем рассчитывали ее недоброжелатели. Мы справились с рядом серьеных вызовов: сокращением американской поддержки после победы Дональда Трампа, первыми с начала войны масштабными уличными протестами, угрозой полномасштабного наступления на Сумскую область и усилением давления врага на юго-востоке.

Во время подготовки рейтинга и общения с экспертами мы четко увидели сдвиг в восприятии. Все чаще в списке влиятельных — не только политики или бизнесмены, но и волонтеры, военные, представители культуры и спорта. Украина изменилась — и вместе с ней изменился наш рейтинг.

Что касается политиков — здесь динамика не столь заметна. Экспертные мнения по-прежнему поляризованы: одни ограничивались лишь несколькими фамилиями, другие — формировали полноценную "двадцатку". Политическое поле остается турбулентным, но именно это и подчеркивает важность влияния в такие времена.

Наша позиция неизменна: каждый из тех, кто вошел в рейтинг, делает максимум на своем месте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский меняет карту войны — действия ВСУ задают новую динамику на фронте. Глава МИД доставляет в Брюссель пакет реформ, открывающий путь к переговорам о вступлении в ЕС. Украинские военные превращают тысячный день сопротивления в символ несокрушимости, а протесты, вызванные расследованиями НАБУ и САП, напоминают: даже война не отменяет требований к власти.

Александр Усик в реванше с Дюбуа вновь продемонстрировал, что украинская сила не знает компромиссов. Его бой стал символом тактики, стойкости и решимости — качеств, которые ежедневно демонстрируют наши защитники на фронте.

Рейтинг разделен на шесть ключевых категорий: "Политики", "Военные", "Бизнес", "Волонтеры", "Культура" и "Спорт".

И, конечно, места в нем — условны. Каждый, кто попал в список, уже достоин признания. Но именно в такие дни важно вслух назвать имена тех, кто сегодня определяет лицо страны.

С Днем Независимости, Украина!

Шеф-редактор "Фокуса" Андрей Сухраков

Политики