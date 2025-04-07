Рейтинг 25 надежных банков Украины от Фокуса: кто адаптировался к длительной войне

Украинские банки уже более трех лет работают в условиях военного положения. Количество банков постепенно уменьшается, однако это не всегда связано с последствиями российской агрессии. Некоторые владельцы финучреждений самостоятельно принимают решение о прекращении деятельности своих банков.

К примеру, в марте 2025 года НБУ сообщил, что отозвал банковскую лицензию у АО "Банк "Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Предпосылкой этого стало прошлогоднее решение акционера банка о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, и уже 20 февраля 2025 года этот банк завершил осуществление банковской деятельности. Всего по решению акционеров уже 10 банков покинули рынок. Между тем, в Украине продолжают работать 60 банков, шесть из которых принадлежат государству — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Первый инвестиционный банк.

Фокус провел исследование банковского сектора и выяснил, как банки адаптировались к войне и какие продукты и сервисы готовы предлагать украинским компаниям и гражданам, а также составил рейтинг надежности розничных банков Украины.

Стабильность и прибыль: как банковский сектор работал в 2024 году и откуда у банков доходы

Платежеспособные банки за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, учитывая устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ, сообщают в НБУ. Фактически за прошлый год прибыль сектора увеличилась на 20% по сравнению с результатом 2023 года.

"Главными факторами высокой доходности стали значительные процентные доходы по портфелю государственных облигаций и по депозитным сертификатам НБУ, что является источником значительного объема доходов для банков. Кроме того, свою роль сыграла активизация нового кредитования банками, в частности в высокодоходном розничном сегменте. Если процентные доходы банков от операций с юридическими лицами выросли на 10% по сравнению с 2023 годом, то от операций с физическими лицами рост процентных доходов превысил 30%. Однако и в дальнейшем банки получают от кредитования менее половины своих процентных доходов — в 2024 году 52% процентных доходов было получено от операций с ценными бумагами", — рассказал Фокусу Роман Лепак, директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления Кредобанка.

Больше всего за 2024 год получил прибыли государственный ПриватБанк Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Эксперты объясняют: на прибыльность банков повлияла их высокая ликвидность и осторожный подход к кредитованию. "Осторожный подход к кредитованию бизнеса, как крупных заемщиков, так и МСБ, привел к тому, что отчисления в резервы были наименьшими с 2021 года (и это несмотря на войну). Избыточная ликвидность, которую банки вкладывали в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ, давала фактически безрисковый доход", — говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Ukraine. Он добавляет: отчисления банков в резервы в прошлом году составили лишь 9,6 млрд грн.

О тенденции уменьшения отчислений в резервы говорит и Антон Громко, заместитель председателя правления, начальник департамента финансов Укрсиббанка. "В 2024 году банки Украины существенно уменьшили отчисления в резервы. Банки адаптировали свои стратегии в соответствии с экономическими условиями. В некоторых случаях наблюдалось снижение отчислений благодаря улучшению качества активов и уменьшению объема проблемных кредитов, хотя эта тенденция не была однородной для всех финансовых учреждений", — объяснил он.

Прибыль банков в 2023 и 2024 году Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Таким образом, учитывая довольно высокое качество кредитных портфелей, банки не формировали так много резервов под кредиты, как раньше, и это в значительной степени повлияло на прибыль по итогам 2024 года. Самыми прибыльными в прошлом году стали следующие банки: Приватбанк (40,14 млрд грн.), Ощадбанк (14,8 млрд грн), Укрэксимбанк (5,56 млрд грн.), Райффайзен Банк (4,28 млрд грн.), ОТП Банк (4,12 млрд грн), Креди Агриколь Банк (4,09 млрд грн.) и Укрсиббанк (4,08 млрд грн.).

Деньги — в банках: как изменились депозитные портфели и что на это повлияло

Более 1,21 трлн гривен находилось в банках Украины средств физических лиц по состоянию на начало января 2025 года. Всего за год объем накоплений на счетах граждан вырос на 12,2%. Более 70% всех средств граждане держат на счетах пяти украинских банков (см. инфографику).

Топ банков по сбережениям украинцев Фото: Анна Кудрик (инфографика)

"Доля срочных депозитов в общем объеме средств населения составляет 34-35% по банковской системе. Чаще всего клиентов-физлиц интересуют вклады на 3 месяца, меньший приоритет у вкладов на 6 месяцев и на более долгий срок", — говорит Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка.

По мнению Евгения Дубогрыза, на депозитном рынке пока не наблюдается никаких новых трендов: средства населения в банках растут, в частности благодаря выплатам военным, социальным выплатам. "Вывести деньги в больших объемах невозможно или очень сложно, фактически у населения альтернатива — либо оставлять деньги на гривневых счетах (и, например, покупать ОВГЗ), либо покупать валюту, как средство сохранения средств. На рынке происходит и то, и другое. Поэтому гривневое фондирование банковской системы растет, увеличивается ликвидность", — говорит эксперт.

Объем средств населения в банках Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Что касается ставок, то они колеблются под влиянием монетарной политики Нацбанка и инфляционных ожиданий, отмечает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка. "В периоды, когда Национальный банк Украины повышал ключевую ставку для сдерживания инфляции, а также и цены на депозитные сертификаты, в которые банки переразмещали привлеченные от населения средства, банки корректировали свои депозитные предложения, что отражалось в увеличении процентных ставок для вкладчиков. Сегодня средние ставки по гривневым вкладам находятся на уровне 10-15 % годовых в зависимости от срока, условий выплат процентов, а также сумм средств на депозитах. Самые высокие предложения — на сроки до 6 месяцев. Условия же валютных депозитов остаются менее привлекательными из-за связанных рисков — на уровне 0,50% долл. США и 0,20% евро", — рассказал Александр Супрунович.

Наибольший объем средств граждан - в ПриватБанке Фото: Анна Кудрик (инфографика)

В 2025 году будет происходить рост ставок по срочным депозитам в гривне. По мнению Руслана Левчина, ожидается увеличение средних ставок по депозитам в гривне на 0,5-1 п.п., учитывая последние решения НБУ по монетарной политике, а вот в валюте ставки и в дальнейшем будут снижаться.

"Увеличение ставок по вкладам ожидается, особенно учитывая то, что НБУ в публичной коммуникации призвал банки более активно реагировать на повышение ключевой ставки. Но с учетом налогов пока вложения в депозиты на горизонте года меньше даже ожидаемой потребительской инфляции", — отметил в комментарии Фокусу Евгений Дубогрыз.

Кредитная активность: какие секторы экономики поддерживают финучреждения

В прошлом году банки довольно живо кредитовали компании, особенно сегмент малого и среднего бизнеса. По мнению Евгения Дубогрыза, такой кредитной активизации поспособствовали различные программы портфельных гарантий, как правительственных, так и гарантий от международных финучреждений. "Банки очень часто комбинировали эти гарантии с правительственной программой "5-7-9%", таким образом, имели очень низкорисковый и при этом достаточно выгодный для себя продукт (большую часть рисков, 50-80%, перекрывает гарантия, а государство компенсирует разницу между рыночной и льготными ставками). Можно сказать, что рынок кредитования в прошлом году "драйвили" именно гарантии", — отмечает эксперт.

Наталья Згоба, директор департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка, также отмечает активное использование грантовых программ и программ международной поддержки при кредитовании как клиентов сегмента корпоративного бизнеса, так и МСБ, что является стимулом реализации долгосрочных инвестиционных проектов. "Также, как и в предыдущие годы, особой популярностью среди клиентов пользуется госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%", — говорит она.

Объем кредитов для бизнеса за год вырос на 13,75% Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Традиционно банки кредитуют сектора, которые имеют лучшее финансовое состояние, — речь идет и об агросекторе. Однако за последний год выросли и портфели кредитов для предприятий энергетической отрасли, торговых компаний.

В 2024 году ставки по кредитам снижались: в течение 2024 года они уменьшились на 2,5-3,5 процентных пункта, говорит Евгений Дубогрыз. Основная причина — стабилизация экономики в первой половине года и снижение НБУ ключевой ставки в первой половине года, оптимистичные ожидания. Однако уже во втором полугодии прошлого года банки не были такими оптимистичными, и, реагируя на обострение военных рисков и ожидаемое повышение ключевой ставки, начали повышать ставки по кредитам. В 2025 году эксперты ожидают колебания ставок: сначала возможно их повышение, а затем наоборот — падение.

"В течение года ожидаю определенного повышения ставок по кредитам бизнеса — примерно до середины года — как ответ на повышение ключевой ставки и на неопределенность с международными программами и гарантиями, и в целом неопределенность с ходом военных событий (и поэтому значительные инфляционные ожидания). До конца года ожидаю, что ставки снова будут снижаться", — прогнозирует Евгений Дубогрыз.

Что касается нынешних тенденций в кредитовании бизнеса, то, по словам Евгения Дубогрыза, МСБ в 2025 году будет оставаться ключевым сегментом. "Традиционно главными заемщиками останутся аграрии. Другие отрасли, где ожидаю заметного роста кредитования, — энергетика и энергонезависимость, милтех (военные технологии и производство для военных нужд). Возможно, оживится сектор коммерческой недвижимости", — отмечает эксперт.

Топ банков Украины по кредитам для бизнеса Фото: Анна Кудрик (инфографика)

По мнению Натальи Згобы, в 2025 году ожидается продолжение активного кредитования бизнеса с акцентом на оборотное кредитование и постепенным увеличением доли инвестиционного кредитования и услуг лизинга. Кроме этого, говорит эксперт, банки будут кредитовать предприятия, которые придерживаются принципов устойчивости и социальной ответственности на основе ESG и/или привлекают в управление или созданы ветеранами или ВПЛ. Также ожидается продолжение использования банками дополнительных инструментов, таких как государственные гарантии, программы поддержки от международных финансовых организаций, таких как EBRD, EIB, IFC, грантовые программы.

Ипотека, карты, наличные: как меняются условия кредитов для физлиц

В течение прошлого года банки существенно нарастили кредитование физических лиц. Всего за год портфель таких займов вырос по системе на 39,3% до 222,35 млрд. грн. Больше всего на динамику повлияли потребительские кредиты, прежде всего активность банков в выдаче кэш-кредитов, кредитных карт.

Почти на 40% выросли портфели кредитов физлиц в 2024 году Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Объем ипотеки все еще не является главным фактором роста кредитных портфелей. Однако некоторые крупные банки, в частности государственные, являются активными игроками в этой сфере, предлагая заемщикам воспользоваться программой "єОселя". Автокредитование также развивается, но не слишком быстрыми темпами. "Развиваем как кредитные продукты для ежедневных потребностей клиентов (кредитные карты, рассрочки), так и более долгосрочные кредитные продукты (кэш-кредит, как в приложении, так и в отделении, кредит на авто с пробегом или ремонт)", — говорит Евгений Грубый, начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж в ОТП Банк.

О том, что банки сейчас делают ставку на карточные кредитные продукты, говорит Оксана Стецькив, исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка. "Кредитные карточные программы претерпевают изменения в связи со стремительным развитием технологий. Большинство банков переходит на онлайн-продажу и обслуживание кредитных карточных продуктов, совершенствуют мобильные приложения, которые позволяют пользователям управлять своими картами и контролировать расходы в реальном времени. По ставкам и условиям — рынок не имеет особых изменений с начала восстановления кредитования в условиях военного положения", — говорит эксперт. На ее взгляд, в 2025 году ожидается дальнейшее развитие диджитализации — внедрение новых технологий для облегчения процесса оформления карт, а также обеспечение безопасности транзакций. Кроме того, интеграция с ИИ позволит анализировать данные клиента и предлагать банкам персонализированные продукты или услуги.

Топ банков по кредитам физическим лицам Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Ставки по потребительским кредитам особых изменений в прошлом году не претерпели. "Вижу из статистики НБУ, что ставки по кредитам населению в прошлом году существенно не изменились, средние ставки колебались в диапазоне 33-35% годовых, летом несколько просели, но к концу года снова вернулись к значениям начала года — около 34% в среднем", — говорит Евгений Дубогрыз. В 2025 году возможны некоторые колебания ставок в пределах 1,5-2,5 п.п., однако базовые условия будут оставаться примерно на уровне 2024 года. В разрезе продуктов для граждан банки чаще всего будут предлагать кредитные карты, рассрочки на товары и наличные кредиты. Объемы ипотеки пока полностью зависят от финансирования Укрфинжитла, направляемого государством на компенсации банкам по программе "єОселя". Но драйвером рынка кредитов эта программа пока не станет. На 2025 год запланировано направить 20 млрд грн на государственную ипотечную программу, что в общем объеме портфелей банков составляет менее 10%.

Риски и перспективы: как будет преодолевать вызовы банковский сектор в 2025 году

Эксперты банковского сектора уверены: сейчас банки демонстрируют стабильность и готовность поддерживать экономику кредитованием. "Основные показатели банковского сектора, по результатам 2024 года, свидетельствуют о росте доходности, уменьшение доли проблемных кредитов и увеличение объемов кредитования. Однако значительный уровень неопределенности в сочетании с прямыми военными рисками и растущим риском киберугроз являются доминирующими факторами, что может повлиять на уязвимость банковского сектора в будущем. В контексте 2025 года все указанные риски, к сожалению, остаются актуальными", — говорит Антон Громко. И добавляет: для минимизации рисков банкам необходимо совершенствовать систему управления рисками, диверсифицировать свои портфели и работать над укреплением кибербезопасности.

По мнению Романа Лепака, состояние банковского сектора можно определить, как вполне стабильное и высоколиквидное. И это подтверждает "нулевая" статистика вывода с рынка неплатежеспособных банков. "Наиболее существенные риски для банковского сектора связаны не с его внутренними проблемами или дисбалансами, а с внешними экзогенными факторами, связанными с ходом войны и поступлением внешней поддержки. В случае эскалации боевых действий, возникновения непредсказуемых бюджетных потребностей, существенного сокращения внешней поддержки со стороны партнеров возрастут риски для стабильности валютного рынка, повысится вероятность вынужденного возврата к практике эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета, сохранения или даже нарастания инфляционного давления и т.п. А как известно, любые негативные явления в экономике неизбежно отражаются на способности заемщиков обслуживать свои долги и на оценке банками кредитного риска", — отмечает Роман Лепак.

Топ 10 трендов банковского рынка в 2025 году*

кредитование МСБ и энергетики;

приток средств в банки;

рост ставок по депозитам;

возобновление гарантий и международных программ, появление страхования кредитов от военных рисков;

ужесточение требований регулятора к финмониторингу;

использование банками ИИ при анализе и кредитном решении для клиента;

кредитные продукты, связанные с экологией, энергосбережением, окружающей средой;

дальнейшее сотрудничество с ДІЯ в части расширения фунционала по использованию государственного сервиса;

усиление мер по кибербезопасности.

*по мнению опрошенных Фокусом экспертов

Инна Провотар, начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банк, считает, что в 2025 году банки ждут новые вызовы. "Геополитические риски остаются значительными: политическая нестабильность или обострение боевых действий могут негативно повлиять на экономику и финансовую систему. Кроме того, энергетическая нестабильность может привести к перебоям в деятельности банков и их клиентов, поэтому необходимо иметь резервные системы питания и тесно сотрудничать с энергетическими компаниями", — отмечает эксперт. По ее мнению, отдельное внимание следует уделить регуляторным рискам: изменения в налоговой политике или регуляторных требованиях могут повлиять на операционную деятельность. Не менее важным, говорит Инна Провотар, является киберриск, поскольку количество кибератак растет, что требует усиления мер кибербезопасности и регулярного обучения персонала.

Евгений Дубогрыз отметил: банковский сектор сейчас чрезвычайно устойчив и находится в лучшем состоянии за последние 10 лет с точки зрения уязвимости к традиционным рискам прошлых лет — кредитный риск, процентный риск и другие. Однако все же есть определенные риски для банков, которые могут быть угрозой стабильности. "Единственный возможный риск для банков и системы — это риск кибербезопасности, возможность банков противостоять массированным кибератакам со стороны России и ее сателлитов. Единственный риск, который "не захеджирован", — из-за значительных объемов вложений в облигации правительства — это риск дефолта Украины по внутренним обязательствам. То, что правительство заморозит выплаты по ОВГЗ. Но это риск сейчас чисто гипотетический, никаких оснований для его реализации не существует, по меньшей мере в 2025 году", — резюмировал Евгений Дубогрыз.

Топ 5 рейтинга надежных банков Украины от Фокуса