Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2025 года

Очередной год вызовов впереди: полномасштабная война продолжается, а компании пытаются выстоять и помочь своим работникам, населению и ВСУ. Для топ-менеджеров это означает распределять ресурсы рационально и с учетом рисков, однако не забывая и о благотворительных программах, и о диджитализации, и о ветеранских проектах. Фокус собрал 33 руководителя военного времени в новом рейтинге лучших топ-менеджеров Украины.
В 2025 году украинской экономике прибавилось проблем и вызовов. Еще в 2024-м замедлилось развитие экономики, а ВВП по итогам года составил 2,9% против 5,5% по итогам 2023-го. В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,8% по оценке мониторинга Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). А в НБУ сообщили, что в течение первого квартала 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа.
"Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался и обусловленный войной дефицит квалифицированных работников. Обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта", — отмечают специалисты Нацбанка.
Падает и объем инвестиций. По данным Госстата, рост капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2025 года против аналогичного периода 2024 года замедлился до 32,5% с 48,1% в четвертом квартале 2024 года. По-прежнему главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций. Больше всего инвестиции выросли в сфере транспорта, сельском хозяйстве, в промышленности и торговле.
Падение экономической активности в этом году — это очередные вызовы для предприятий и их топ-менеджеров. Вот почему "у руля" должны оставаться управленцы, готовые вести компанию не только к новым победам, но и как можно дальше от кризисов. Штормит — это когда вокруг слишком много сложностей, но надо идти вперед, и именно это будут делать самые опытные топ-менеджеры, попавшие в рейтинг Фокуса 2025 года.
Руководителям после начала полномасштабной войны в 2022 году приходится часто резать расходы, бороться с дефицитом кадров, искать новые рынки сбыта, добиваться скидок на поставленное из-за рубежа оборудование, улучшать финансовые показатели, несмотря на убыточность определенных направлений. Но вместе с тем эффективные топ-менеджеры сегодня — это социально ориентированные руководители, которые закладывают в стратегии не только прибыльность, но и рост заработных плат, предоставление работникам социальных гарантий, помощь мобилизованным сотрудникам. И очень актуальными остаются такие направления как донаты ВСУ, гуманитарная помощь населению и программы для поддержки и трудоустройства ветеранов. Эффективность руководителей сегодня — это не только о сильном устойчивом бизнесе, это и о мощной команде, которая способна преодолеть все вызовы военного времени.
АГРО
Очередной непростой год пережили аграрии, работающие в довольно сложных условиях — обстрелы, дефицит сотрудников, перебои с поставками электроэнергии, отсутствие оборотного капитала для расширения производства, падение объемов экспортных поставок. В Минагро сообщили, что Украина в прошлом году экспортировала 78,3 млн тонн аграрной продукции. Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло — 21% (6 млн тонн на 5,1 млрд долларов). Также на экспорт отправляли кукурузу, пшеницу, рапс, сою. Способствовал агроэкспорту морской коридор — благодаря ему за 18 месяцев (до февраля 2025 года) вывезли 100 млн тонн грузов в 53 страны мира, в том числе 65 млн тонн составляла агропродукция. На новый маркетинговый год прогнозы по урожаю оптимистичны, но, согласно оценке USDA, урожай пшеницы в Украине снизится по сравнению с урожаем 2024/25 МГ на 0,4 млн т — до 23 млн тонн, а вот урожай кукурузы вырастет — до 30,5 млн тонн (+3,7 млн т). В этом году новый вызов для агросектора — это отмена льготного таможенного режима с Евросоюзом с 6 июня. Согласно экспертным оценкам, из-за этого общие потери Украины могут достичь 3,5 млрд долларов экспортной выручки. Хотя в НБУ и отметили, что после возвращения таможенных квот Евросоюзом потери экспортной выручки в июне-декабре 2025 года составят 800 млн долларов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В прошлом году строительным компаниям удалось несколько увеличить активность. по данным Госстата, объем выполненных строительных работ в Украине за 2024 год увеличился на 23,5% против 2023 года — до 204,7 млрд грн. Объем строительных работ в жилищном строительстве увеличился на 16,3% против до 26,6 млрд грн, тогда как в нежилом — на 35,5% до 57,7 млрд грн, а в инженерном — на 20% до 120,4 млрд грн. Доля нового строительства к общему объему выполненных строительных работ составила 41,1%. Всего в 2024 году было введено в эксплуатацию 9,7 млн кв. м жилья. Из них 51% или 4,97 млн метров — это одноквартирные дома, а 49% или 4,78 млн кв. м — дома с двумя или большим количеством квартир. "То есть видим, что в прошлом году строительство частных домов было активнее, чем строительство многоквартирных домов и таунхаусов. В прошлом году активно завершали строительство в Киевской области — в прошлом году здесь построили 1,9 млн кв. м, а это почти 20% всего сданного в стране жилья. На втором месте — Киев, в котором сдали в эксплуатацию 1,4 млн кв. м новых квартир, что составляет 14,5% всего сданного в прошлом году в стране жилья. А третье место заняла Львовская область, жилой фонд которой в прошлом году увеличился на 1,06 млн кв. м, а доля в общеукраинском строительстве достигла 10,9%", — сообщили аналитики ЛУН.
ЭНЕРГЕТИКА
Энергетика Украины в 2024 году находилась под обстрелами ВС РФ, как и в предыдущие годы полномасштабной войны. Однако критических для системы последствий удалось избежать, хотя 13 российских атак в течение прошлого года лишили систему 10 ГВт генерирующей мощности. "Несмотря на масштабные разрушения, украинские энергетики провели самую масштабную ремонтную кампанию в истории страны. Она проходила под постоянными обстрелами, а некоторые объекты приходилось восстанавливать по несколько раз", — сообщили в Минэнерго. В прошлом году также происходило построение объектов распределенной генерации — подключили 0,83 ГВт, а, кроме этого, государство финансировало льготные кредиты для повышения энергонезависимости потребителей. По-прежнему главными генерирующими мощностями остаются три украинские атомные станции — Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС. Оккупированная еще в 2022 году Запорожская АЭС не производит и не поставляет потребителям электроэнергию. Среди главных рисков зимы 2024-2025 была достаточность газа в подземных хранилищах и эксперты предупреждали о возможных сложностях из-за низкого уровня запасов. Однако сезон был пройден, а потребители получили природный газ в полном объеме без перебоев. По данным Группы "Нафтогаз", АО "Укргаздобыча" в 2024 году увеличило добычу товарного газа до 13,9 млрд куб. м по сравнению с 13,2 млрд куб. м по итогам 2023-го. За прошлый год компанией было введено в эксплуатацию 83 новые скважины.
ФАРМА
2024 год показал, что из-за военных и логистических вызовов Украина находится в большой зависимости от импорта готовых форм, особенно в сегменте жизненно необходимых медикаментов. Однако цепи поставок адаптировались, обеспечивая доставку препаратов и средств в зону боевых действий через гуманитарные коридоры. Благодаря государственной поддержке и грантам, стимулирующим производство базовых лекарств (антибиотики, сердечные препараты), украинские фармзаводы не останавливаются. А при поддержке международных организаций большие объемы фармпродукции поставляются в Украину для социальных нужд и лечения военных. В 2024-м фармацевтическая отрасль показала рыночную активность в сфере импорта и производства лекарств, особенно после минимумов 2022-2023 годов. Прорывами года можно назвать старт процедур регистрации первых биосимиляров моноклональных антител (для лечения онкологии и аутоиммунных болезней), рост количества клинических исследований в сотрудничестве с университетами, а также активное внедрение систем фармаконадзора.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленное производство в Украине в 2024 году увеличилось на 3,6%, тогда как в 2023-м рост составил 6,8% после падения на 36,7% в 2022 году, таковы данные Госстата. То есть в прошлом году рост промпроизводства замедлился. Снижение темпов выпуска продукции в 2024 году было связано с влиянием нескольких факторов, в частности с перебоями в энергоснабжении из-за повреждения в результате атак энергетической инфраструктуры, с увеличением производственных затрат предприятий вследствие роста цен на энергоносители и девальвации, а также с дефицитом кадров. В переработке в прошлом году наибольший рост зафиксирован в металлургии и производстве металлических изделий — 22,5%, производстве одежды — 19,6%, мебели — 7,3%. Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий увеличилось на 6,2%, текстильное — на 4,7%, резины и пластмасс — на 3,4%, фармацевтики — на 1,9%, бумаги и бумажных изделий — на 1,4%. Но машиностроение упало на 1,2%, деревообработка — на 8,8%, химическое производство — на 9,9%, автомобилестроение — на 17%. Важно, что за прошлый год металлургические предприятия изготовили около 7,1 млн тонн чугуна и 7,6 млн тонн стали, что превысило показатели за 2023 год на 18,3% и 22,6% соответственно. Производство стального проката также выросло — на 17% до 6,2 млн тонн.
На показатели повлияла работа морского коридора, рост экспортных объемов, высокий спрос на прокат и общие позитивные сигналы в украинской экономике.
ТОРГОВЛЯ
По данным платформы "Опендатабот", совокупный доход компаний-лидеров в сфере розничной торговли в 2024 году составил 529,24 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2023 году. Между тем эксперты компании UTG после анализа украинского рынка сообщили, что по итогам 2024 года в целом оборот розничной торговли Украины — 2,184 трлн грн, что на 17,7% больше, чем в 2023 году (1,822 трлн грн). Однако эксперты отметили негативное влияние на товарооборот предприятий инфляционного фактора, а также девальвации гривны. Кроме того, на розничный товарооборот в Украине влияли массовый отток населения за границу, уменьшение количества детей, а оптимизация доходов и количества магазинов побудила ритейлеров сосредоточиться исключительно на прибыльных объектах и закрывать убыточные точки продаж, сокращать расходы на рекламу, маркетинг, коммунальные платежи. Между тем в НБУ сообщили, что частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост реального ВВП в 2024 году: увеличение конечных потребительских расходов домохозяйств ускорилось до 6,8% и поддерживалось высокими темпами роста реальных зарплат.
ИТ-СФЕРА
Несмотря на вызовы, которые ІТ-сфера преодолевает во время войны, а это прежде всего снижение объемов экспорта услуг (на 5% за прошлый год), инфраструктурные риски, 2024-й стал одной из самых успешных и наиболее инновационных страниц в истории отрасли. Украинские "айтишники" показали устойчивость перед угрозами и стали драйверами цифровой трансформации страны. В 2024 году ІТ-индустрия уплатила более 1 млрд долларов налогов, что демонстрирует значительный рост по сравнению с 776 млн долларов в 2023-м. А доля экспорта ІТ-услуг в ВВП страны составляет около 3,4%, оставаясь основным видом экспорта (38% всего рынка услуг). В прошлом году в Украине работало около 302 тыс. айти-специалистов, из которых 238 тыс. — в пределах страны. А количество ІТ-компаний достигло 7 977, что является приростом на 41% за последнее десятилетие.
Интересно, что и инвестиции в ІТ-отрасль выросли. Согласно отчету AVentures Capital "DealBook of Ukraine: 2025", рост достиг 120% — до 462 млн долларов.
Что касается mil-tech, то, по данным СМИ, украинские военные стартапы собрали более 3 000 разработок.
АВТО
Автомобильная отрасль Украины продемонстрировала в прошлом году ощутимое восстановление, несмотря на вызовы, связанные с войной. В 2024 году рынок нового автотранспорта в Украине вырос почти до 80 000 машин — самого высокого уровня с начала войны. Было реализовано 79 400 новых авто, что на 9,5% больше, чем в 2023-м. Вырос спрос на полноприводные автомобили с кузовом "универсал" (SUV) и автомобили для перевозки грузов малой тоннажности (LCV). Драйвером отрасли стали R&D инвестиции в отрасль — исследования и разработки. В то же время если сравнивать рынок новых легковых автомобилей в Украине в январе 2024-го с тем же месяцем 2025-го, то он сократился на 6,1%. Несмотря на такие серьезные вызовы, как импортозависимость, проблемы логистики, инвестиционная уязвимость, а также влияние войны на инфраструктуру, прогнозы по автоотрасли в Украине все же положительные: она одна из стабильных секторов украинской экономики.
ТЕЛЕКОМ
Несмотря на полномасштабную войну 2024 года, украинский телеком показал впечатляющую выносливость и динамику обновления. Отрасль не только переживает удары, быстро восстанавливаясь, но и формирует современный технический базис для цифровой стабильности Украины. Несмотря на поврежденную инфраструктуру, киберугрозы, потребность в дополнительном инвестиционном ресурсе в 2024 году, отрасль продемонстрировала рост прибыли на 13,5%, а инвестиции выросли на 11%. Операторы активно переходят на энергоэффективную современную технологию пассивных оптических сетей GPON для фиксированного интернета. Строятся корректирующие станции для GPS с сантиметровой точностью, в которых нуждается, в частности, аграрный сектор.
Стратегическими сделками-2024 можно назвать слияние lifecell+Volia, а также предстоящее IPO Kyivstar (объединение бизнесов позволит Kyivstar Group стать материнской компанией "Киевстар" и зарегистрироваться на фондовой бирже Nasdaq). В то же время в 2024 году отрасль телекома значительно пострадала от повреждений в результате атак ВС РФ, и более 720 небольших провайдеров телеком-отрасли — в зоне риска банкротства.
ФИНАНСЫ
Платежеспособные банки за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, а причиной высокой прибыльности сектора в НБУ называют устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ. За прошлый год прибыль сектора увеличилась на 20% по сравнению с результатом 2023 года. Эксперты говорят: главные факторы доходности — значительные процентные доходы по портфелю государственных облигаций и по депозитным сертификатам НБУ, что является источником значительного объема доходов для банков. Но большое значение имела и активизация кредитования в высокодоходном розничном сегменте. Как ранее указывал Фокус в Рейтинге 25 надежных банков Украины, самыми прибыльными в прошлом году стали такие банки, как "Приватбанк" (40,14 млрд грн), "Ощадбанк" (14,8 млрд грн), "Укрэксимбанк" (5,56 млрд грн), "Райффайзен Банк" (4,28 млрд грн), "ОТП Банк" (4,12 млрд грн). Выросли в банках и накопления населения — на начало 2025 года на счетах было более 1,21 трлн гривен средств физических лиц. В целом за 2024 год объем средств на счетах граждан вырос на 12,2%. В прошлом году банки живо кредитовали компании, особенно сегмент малого и среднего бизнеса. Согласно отчету НБУ, банки активно финансировали проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры — на 10,5 млрд грн (июнь-декабрь 2024) и обеспечили установку более 470 МВт новых мощностей.
ХАРЧОПРОМ
Хотя из-за логистических ограничений, в частности в южных регионах, в 2024 году темпы производства продуктов в Украине несколько снизились, пищевые предприятия смогли адаптироваться к новым реалиям. Производители молока, мяса и хлебобулочной группы поддерживали мощности благодаря спросу внутреннего потребления. Выросла доля локальных брендов по производству молочных продуктов. А сладости и кондитерская продукция стали активно экспортироваться в ЕС, прежде всего благодаря адаптации упаковки и стандартов. Согласно данным ЦЭС, в 2024 году экспорт товаров из Украины вырос на 15% и достиг почти 42 млрд долларов. Основу экспорта составляла аграрная продукция, которая обеспечила 43% общего объема (18,1 млрд долларов). Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло (по 5,1 млрд долларов), пшеницу (3,7 млрд долларов) и рапс (1,9 млрд долларов). В то же время из-за подорожания перевозок выросли логистические расходы, что частично уменьшило маржу. К росту логистических расходов для отрасли добавляются такие вызовы, как дефицит кадров из-за мобилизации и эвакуации населения и энергетическая нестабильность. В частности, перебои со светом и газом в течение года значительно повлияли на объемы производства в пищепроме.
Как мы считали рейтинг лучших менеджеров Украины
На первом этапе работы над рейтингом топ-менеджеров редакция определила отрасли-драйверы украинской экономики, разделив их на 11 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, энергетика и нефтегаз, IT, ритейл, пищепром, недвижимость, фармацевтика, авторынок и телеком.
В течение следующего этапа Фокус опросил отраслевых украинских и международных специалистов, HR-экспертов, а также экономистов и участников рынков.
Среди экспертов рейтинга лучших менеджеров Украины Фокуса:
- Виталий Михайлов, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры";
- Юрий Гороховский, генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd;
- Наталья Слинько, эксперт по рынку труда с 20 летним опытом, владелица консалтинговой компании Talent Match;
- Екатерина Скибская, генеральный директор в Украине и Молдове Dopomoga Group;
- Андрей Шабельников, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации;
- Елена Широкова, президент Украинского бизнес совета в ОАЭ (Дубай);
- Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
- Александр Калашников, финансовый директор IBI-Rating;
- Игорь Буркиця, владелец и исполнительный директор компании Talent4U;
- Доминика Иванова-Бекар, карьерный консультант, HR эксперт, владелица HR агентства;
- Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.
Участники опроса знакомились с лонг-листом кандидатов, сформированным редакцией, и оценивали их по шкале от 0 до 10 по следующим критериям: уровень публичности, профессиональные достижения, личная репутация топ-менеджера, а также влиятельность на рынке, где представлена компания. Кроме того, при выставлении оценок эксперты принимали во внимание имидж компании, которую представляет кандидат, и ее активность в реализации КСО-проектов, направленных на поддержку гражданского населения и военных в период полномасштабной войны. После заполнения анкет результаты по каждому участнику суммировались, на основе чего вычислялся средний балл. В итоговый рейтинг Фокуса вошли те кандидаты, которые набрали самые высокие средние оценки.