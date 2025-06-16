Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2025 года

Очередной год вызовов впереди: полномасштабная война продолжается, а компании пытаются выстоять и помочь своим работникам, населению и ВСУ. Для топ-менеджеров это означает распределять ресурсы рационально и с учетом рисков, однако не забывая и о благотворительных программах, и о диджитализации, и о ветеранских проектах. Фокус собрал 33 руководителя военного времени в новом рейтинге лучших топ-менеджеров Украины.

В 2025 году украинской экономике прибавилось проблем и вызовов. Еще в 2024-м замедлилось развитие экономики, а ВВП по итогам года составил 2,9% против 5,5% по итогам 2023-го. В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,8% по оценке мониторинга Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). А в НБУ сообщили, что в течение первого квартала 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа.

"Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался и обусловленный войной дефицит квалифицированных работников. Обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта", — отмечают специалисты Нацбанка.

Падает и объем инвестиций. По данным Госстата, рост капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2025 года против аналогичного периода 2024 года замедлился до 32,5% с 48,1% в четвертом квартале 2024 года. По-прежнему главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций. Больше всего инвестиции выросли в сфере транспорта, сельском хозяйстве, в промышленности и торговле.

Падение экономической активности в этом году — это очередные вызовы для предприятий и их топ-менеджеров. Вот почему "у руля" должны оставаться управленцы, готовые вести компанию не только к новым победам, но и как можно дальше от кризисов. Штормит — это когда вокруг слишком много сложностей, но надо идти вперед, и именно это будут делать самые опытные топ-менеджеры, попавшие в рейтинг Фокуса 2025 года.

Руководителям после начала полномасштабной войны в 2022 году приходится часто резать расходы, бороться с дефицитом кадров, искать новые рынки сбыта, добиваться скидок на поставленное из-за рубежа оборудование, улучшать финансовые показатели, несмотря на убыточность определенных направлений. Но вместе с тем эффективные топ-менеджеры сегодня — это социально ориентированные руководители, которые закладывают в стратегии не только прибыльность, но и рост заработных плат, предоставление работникам социальных гарантий, помощь мобилизованным сотрудникам. И очень актуальными остаются такие направления как донаты ВСУ, гуманитарная помощь населению и программы для поддержки и трудоустройства ветеранов. Эффективность руководителей сегодня — это не только о сильном устойчивом бизнесе, это и о мощной команде, которая способна преодолеть все вызовы военного времени.

АГРО

Очередной непростой год пережили аграрии, работающие в довольно сложных условиях — обстрелы, дефицит сотрудников, перебои с поставками электроэнергии, отсутствие оборотного капитала для расширения производства, падение объемов экспортных поставок. В Минагро сообщили, что Украина в прошлом году экспортировала 78,3 млн тонн аграрной продукции. Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло — 21% (6 млн тонн на 5,1 млрд долларов). Также на экспорт отправляли кукурузу, пшеницу, рапс, сою. Способствовал агроэкспорту морской коридор — благодаря ему за 18 месяцев (до февраля 2025 года) вывезли 100 млн тонн грузов в 53 страны мира, в том числе 65 млн тонн составляла агропродукция. На новый маркетинговый год прогнозы по урожаю оптимистичны, но, согласно оценке USDA, урожай пшеницы в Украине снизится по сравнению с урожаем 2024/25 МГ на 0,4 млн т — до 23 млн тонн, а вот урожай кукурузы вырастет — до 30,5 млн тонн (+3,7 млн т). В этом году новый вызов для агросектора — это отмена льготного таможенного режима с Евросоюзом с 6 июня. Согласно экспертным оценкам, из-за этого общие потери Украины могут достичь 3,5 млрд долларов экспортной выручки. Хотя в НБУ и отметили, что после возвращения таможенных квот Евросоюзом потери экспортной выручки в июне-декабре 2025 года составят 800 млн долларов.