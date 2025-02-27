Топ-10 скандальных коррупционных дел в Украине в 2024 году

Второй год подряд Фокус представляет список самых громких коррупционных дел в стране. К сожалению, в этом году в списке по-прежнему есть представители министерств, народные депутаты. Большой блок занимают злоупотребления вокруг военных действий: от выдачи фиктивных инвалидностей до нарушений в ТЦК.
С начала 2024 года в Украине было вынесено около 1800 приговоров по делам о коррупции, что значительно ниже уровня довоенных лет, когда ежегодно регистрировалось около 2500 таких приговоров. Но, не спешите радоваться. Снижение количества приговоров объясняется тем, что с началом полномасштабного вторжения подачи деклараций стали добровольными, а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило проверки.
По данным Опендатабот, на конец октября 2024 года в Украине было вынесено 6877 приговоров по делам о коррупции с момента начала большой войны. За прошлый год только в 1,5% случаев судьи назначили наказание в виде лишения свободы. В большинстве случаев коррупционеры отделываются штрафами — таких случаев зафиксировано 97,5%.
Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностным лицам (37,7% приговоров), несвоевременная подача деклараций (35,4%) и нарушение требований по конфликту интересов (16%).
В НАПК ожидают увеличения числа приговоров в ближайшие годы, поскольку ведомство возобновило проверку деклараций в конце 2023 года и изменило подход к их отбору, сосредоточив внимание на декларациях с высоким уровнем риска.
Ну, а пока мы в ожидании справедливых приговоров для коррупционеров, Фокус представляет Рейтинг самых крупных и скандальных дел, которые возбудили и расследовали в 2024 году.
На этот раз Украину потрясли дела связанные непосредственно с мобилизацией. Крупная схема поддельных справок для отсрочки от призыва, фальшивые диагнозы от врачей и представителей ТЦК. Естественно, не обошлось без депутатов и даже чиновников рангом выше.
Критерии отбора коррупционных дел
В рейтинг мы включили производства, в которых официально выдвинуто подозрение или обвинение в 2024 году. Рейтинг выстроен от большей суммы, фигурирующей в деле, к меньшей.
Фигурантами коррупционных действий могут быть различные лица, включая представителей органов центральной власти, органов местного самоуправления, а также другие лица, указанные в ст. 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и участвующие в противоправных действиях, связанных со злоупотреблением должностными лицами своими полномочиями или иным использованием своего положения для получения неправомерной выгоды. Это позволило сфокусироваться на самых значимых экономических преступлениях.
Кроме крупных дел в Рейтинг были включены и несколько эпизодов, которые вызвали большой общественный резонанс.
Все данные официальных обвинений и суммы, фигурирующие в производствах, взяты с официальных сайтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Государственного бюро расследований (ГБР), Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Национальной полиции.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Громкие коррупционные дела 2023 года: как идет расследование
В Украине продолжают раскрываться громкие коррупционные дела, касающиеся высокопрофильных должностных лиц, бизнесменов и даже военных. Эти дела не только привлекают внимание общественности, но и поднимают важные вопросы о борьбе с коррупцией в условиях продолжающейся войны. Одним из ярких примеров является расследование в отношении бывшего начальника Одесского территориального центра комплектования, а также дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи.
Трижды задержан экс-начальник Одесского ТЦК
Один из самых громких скандалов произошел в 2023 году и касался он уже бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Напомним, НАПК установило, что военком незаконно обогатился на сумму 188 миллионов гривен. Согласно расследованию, его семья приобрела элитную недвижимость и автомобили в Испании на сумму 4,5 миллиона евро.
По этому делу экс-военком был задержан. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 150 млн гривен. Однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 млн гривен.
28 мая 2024 года в Киеве сотрудники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП, когда тот выходил из СИЗО после внесения залога. Правоохранители получили информацию, согласно которой военком после уплаты залога планировал скрываться от следствия и выехать за границу. Ему сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).
После того, как за подозреваемого вновь внесли залог в размере 39,364 млн гривен – его в очередной раз задержали.
25 декабря ГБР сообщило, что бывший начальник Одесского областного ТЦК едва не сбежал за границу, оформив себе фиктивную "небоевую травму". Оформление травмы было осуществлено через местную медицинскую комиссию (МСЭК), а основанием для этого стало заявление о травме, якобы полученной им с апреля по июнь 2022 года во время "защиты Родины".
Фигуранта подозревают по новым трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование ВСУ, тюрьма 5-8 лет), и ч. 1 ст. 366 (подделка документов должностным лицом, тюрьма до трех лет). Также речь идет о подозрении по ч. 3 ст. 27 — то есть экс-военный, возможно, выступал организатором преступления.
26 декабря Суд заключил под стражу эксначальника Одесского областного ТЦК с альтернативой внесения залога в 402 млн грн.
Семейное дело Гринкевичей – продолжение истории
Осенью 2023 года ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ в отношении львовского бизнесмена, чья компания выиграла 23 тендера на поставку Министерству обороны Украины одежды более чем на 1,5 млрд грн. В декабре того же года бизнесмен решил предложить взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР для возвращения ранее арестованного его имущества. На этом подозреваемого и задержали, началось тщательное расследование.
22 января 2024 года ГБР назвало имена главных фигурантов производства. Ими оказались Игорь Гринкевич и его сын – Роман.
Гринкевич старший находится под стражей с момента задержания, а вот его сына правоохранителям пришлось искать. По данным ГБР, он выехал в Одессу и готовился покинуть Украину. Но все же был задержан и направлен в суд для избрания меры.
23 декабря, Печерский суд Киева продлил Роману Гринкевичу, подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, содержания под стражей до 21 января 2025 года, а также уменьшил размер залога до 302 миллионов гривен.
Ранее, 26 ноября, Шевченковский суд столицы продлил содержание под стражей до 24 января Гринкевичу-старшему и определил ему залог в 298 258 тысяч гривен.
16 января 2025 года стало известно, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов организации, подозреваемых в поставке некачественной военной одежды для нужд ВСУ более чем на 1 миллиард гривен. Обвинительный акт направлен в суд.
Фигуранты дела обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 190, ст. 209 УК Украины). Им грозит до 15 лет тюрьмы.