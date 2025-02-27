Топ-10 скандальных коррупционных дел в Украине в 2024 году

Второй год подряд Фокус представляет список самых громких коррупционных дел в стране. К сожалению, в этом году в списке по-прежнему есть представители министерств, народные депутаты. Большой блок занимают злоупотребления вокруг военных действий: от выдачи фиктивных инвалидностей до нарушений в ТЦК.

С начала 2024 года в Украине было вынесено около 1800 приговоров по делам о коррупции, что значительно ниже уровня довоенных лет, когда ежегодно регистрировалось около 2500 таких приговоров. Но, не спешите радоваться. Снижение количества приговоров объясняется тем, что с началом полномасштабного вторжения подачи деклараций стали добровольными, а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило проверки.

По данным Опендатабот, на конец октября 2024 года в Украине было вынесено 6877 приговоров по делам о коррупции с момента начала большой войны. За прошлый год только в 1,5% случаев судьи назначили наказание в виде лишения свободы. В большинстве случаев коррупционеры отделываются штрафами — таких случаев зафиксировано 97,5%.

Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностным лицам (37,7% приговоров), несвоевременная подача деклараций (35,4%) и нарушение требований по конфликту интересов (16%).

В НАПК ожидают увеличения числа приговоров в ближайшие годы, поскольку ведомство возобновило проверку деклараций в конце 2023 года и изменило подход к их отбору, сосредоточив внимание на декларациях с высоким уровнем риска.

Ну, а пока мы в ожидании справедливых приговоров для коррупционеров, Фокус представляет Рейтинг самых крупных и скандальных дел, которые возбудили и расследовали в 2024 году.

На этот раз Украину потрясли дела связанные непосредственно с мобилизацией. Крупная схема поддельных справок для отсрочки от призыва, фальшивые диагнозы от врачей и представителей ТЦК. Естественно, не обошлось без депутатов и даже чиновников рангом выше.

Критерии отбора коррупционных дел

В рейтинг мы включили производства, в которых официально выдвинуто подозрение или обвинение в 2024 году. Рейтинг выстроен от большей суммы, фигурирующей в деле, к меньшей.

Фигурантами коррупционных действий могут быть различные лица, включая представителей органов центральной власти, органов местного самоуправления, а также другие лица, указанные в ст. 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и участвующие в противоправных действиях, связанных со злоупотреблением должностными лицами своими полномочиями или иным использованием своего положения для получения неправомерной выгоды. Это позволило сфокусироваться на самых значимых экономических преступлениях.

Кроме крупных дел в Рейтинг были включены и несколько эпизодов, которые вызвали большой общественный резонанс.

Все данные официальных обвинений и суммы, фигурирующие в производствах, взяты с официальных сайтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Государственного бюро расследований (ГБР), Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Национальной полиции.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.