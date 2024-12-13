100 дней, которые не потрясли: Оценки Кабмина Дениса Шмыгаля за 2024 год

Надо сказать, что для Кабинета Шмыгаля – массовые ротации не впервой. И хоть сам премьер еще в январе этого года поставил рекорд пребывания в должности (обогнав Николая Азарова), пребывая на посту с 4 марта 2020 года, сложно сказать, что у его команды есть стабильность. Так еще в 2021 году, в мирное время, сменилось 11 министров из 22.

Бывали ситуации и комичные и трагикомичные. Например, в "ковидный" 2020-й год министр здравоохранения менялся трижды. Помните – первый карантинный самолет из Уханя, тогда эвакуированных под протесты местных жителей поселили в санатории в Новых Санжарах. Туда поехала министр Зоряна Скалецкая, там и потеряла свою должность. После именитый Илья Емец продержался в здраве с 4 марта по 30 марта — меньше месяца! После чего должность занял Максим Степанов, которого сменил уже ныне действующий министр Виктор Лящко. Как говорится — нам бы сейчас те проблемы.

Возвращаясь к вопросу команды, в этом году потеряли свои посты еще двое давних соратников Шмыгаля – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и экстравагантный министр юстиции Денис Малюська. Среди долгожителей в команде премьер-министра осталось всего трое человек: министр "цифры" и вице-премьер Михаил Федоров, который начинал работу в КМ еще до Дениса Шмыгаля, а также министр финансов Сергей Марченко и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. На всех остальных позициях произошли замены, иногда неоднократные.

Что же могли показать новички за 100 дней? Не слишком много. Как утверждают опрошенные Фокусом эксперты – причин две: мало времени и мало возможностей. Не будет секретом понимать, что большинство задач военного времени правительству ставят в Офисе президента. А министры уже успешно или нет реализуют эти задачи. Большой самостоятельности тут не развить.

В лидеры среди новеньких явно вырвался новый глава МИД Андрей Сибига, который начал активно. И уже даже успел отметиться на скандальном саммите ОБСЕ в Мальте, где присутствовал россиянин Лавров. Украинский министр демонстративно покинул зал во время выступления Лаврова, а потом сам сделал несколько очень резких заявлений.

В целом – общая оценка работы Дениса Шмыгаля всего на 0,1 балла ниже прошлогодней, что говорит о том, что правительство не поражает сильными решениями, но продолжает работать стабильно в рамках возможного в ситуации полноценной войны. Сравнить оценки этого года с оценками министров за 2023 год можно здесь.

Главный редактор Фокуса Алексей Газубей

Как мы считали?

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

Без оценки остался Анатолий Стельмах – и.о. министра реинтеграции, чье министерство было преобразовано 3 декабря в министерство национального единства. Его возглавил Алексей Чернышов. Он свою оценку, надеемся, положительную, получит уже только по итогам 2025 года.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку правительства.