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100 дней, которые не потрясли: Оценки Кабмина Дениса Шмыгаля за 2024 год

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Надо сказать, что для Кабинета Шмыгаля – массовые ротации не впервой. И хоть сам премьер еще в январе этого года поставил рекорд пребывания в должности (обогнав Николая Азарова), пребывая на посту с 4 марта 2020 года, сложно сказать, что у его команды есть стабильность. Так еще в 2021 году, в мирное время, сменилось 11 министров из 22.

Бывали ситуации и комичные и трагикомичные. Например, в "ковидный" 2020-й год министр здравоохранения менялся трижды. Помните – первый карантинный самолет из Уханя, тогда эвакуированных под протесты местных жителей поселили в санатории в Новых Санжарах. Туда поехала министр Зоряна Скалецкая, там и потеряла свою должность. После именитый Илья Емец продержался в здраве с 4 марта по 30 марта — меньше месяца! После чего должность занял Максим Степанов, которого сменил уже ныне действующий министр Виктор Лящко. Как говорится — нам бы сейчас те проблемы.

Возвращаясь к вопросу команды, в этом году потеряли свои посты еще двое давних соратников Шмыгаля – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и экстравагантный министр юстиции Денис Малюська. Среди долгожителей в команде премьер-министра осталось всего трое человек: министр "цифры" и вице-премьер Михаил Федоров, который начинал работу в КМ еще до Дениса Шмыгаля, а также министр финансов Сергей Марченко и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. На всех остальных позициях произошли замены, иногда неоднократные.

Что же могли показать новички за 100 дней? Не слишком много. Как утверждают опрошенные Фокусом эксперты – причин две: мало времени и мало возможностей. Не будет секретом понимать, что большинство задач военного времени правительству ставят в Офисе президента. А министры уже успешно или нет реализуют эти задачи. Большой самостоятельности тут не развить.

В лидеры среди новеньких явно вырвался новый глава МИД Андрей Сибига, который начал активно. И уже даже успел отметиться на скандальном саммите ОБСЕ в Мальте, где присутствовал россиянин Лавров. Украинский министр демонстративно покинул зал во время выступления Лаврова, а потом сам сделал несколько очень резких заявлений.

В целом – общая оценка работы Дениса Шмыгаля всего на 0,1 балла ниже прошлогодней, что говорит о том, что правительство не поражает сильными решениями, но продолжает работать стабильно в рамках возможного в ситуации полноценной войны. Сравнить оценки этого года с оценками министров за 2023 год можно здесь.

Главред Фокуса, Алексей Газубей, главный редактор Фокуса Fullscreen
Главный редактор Фокуса Алексей Газубей

Как мы считали?

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

Без оценки остался Анатолий Стельмах – и.о. министра реинтеграции, чье министерство было преобразовано 3 декабря в министерство национального единства. Его возглавил Алексей Чернышов. Он свою оценку, надеемся, положительную, получит уже только по итогам 2025 года.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку правительства.

Кто он/она Средняя оценка На должности с
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
 		премьер-министр Украины 5,6 4 марта 2020 года Подробнее об участнике
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
 		первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины 5,5 4 ноября 2021 года Подробнее об участнике
Алексей Кулеба
Алексей Кулеба
 		вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий 6,5 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина
 		вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции 8 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Михаил Федоров
Михаил Федоров
 		Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины 7 29 августа 2019 года Подробнее об участнике
Матвей Бедный
Матвей Бедный
 		министр молодежи и спорта Украины 6 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Герман Галущенко
Герман Галущенко
 		Министр энергетики Украины 3,6 29 апреля 2021 года Подробнее об участнике
Светлана Гринчук
Светлана Гринчук
 		министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 6 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Оксана Жолнович
Оксана Жолнович
 		Министр социальной политики Украины 4,8 19 июля 2022 года Подробнее об участнике
Наталья Калмыкова
Наталья Калмыкова
 		министр по делам ветеранов Украины 5 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Игорь Клименко
Игорь Клименко
 		министр внутренних дел 6 7 февраля 2023 года Подробнее об участнике
Анатолий Стельмах
Анатолий Стельмах
 		исполняющий обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 3 6 сентября 2024 года до момента реорганизации 3 декабря 2024 года. Подробнее об участнике
Виталий Коваль
Виталий Коваль
 		министр аграрной политики и продовольствия 5,3 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Оксен Лисовой
Оксен Лисовой
 		министр образования Украины 5 21 марта 2023 года Подробнее об участнике
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
 		министр здравоохранения Украины 4 20 мая 2021 года Подробнее об участнике
Сергей Марченко
Сергей Марченко
 		Министр финансов Украины 6 30 марта 2020 года Подробнее об участнике
Андрей Сибига
Андрей Сибига
 		министр иностранных дел Украины 7 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Герман Сметанин
Герман Сметанин
 		министр стратегических отраслей промышленности Украины 5 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Николай Точицкий
Николай Точицкий
 		министр культуры и стратегических коммуникаций Украины 7 5 сентября 2024 года Подробнее об участнике
Рустем Умеров
Рустем Умеров
 		министр обороны Украины 6 6 сентября 2023 года Подробнее об участнике
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