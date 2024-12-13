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100 днів, які не вразили: Оцінки Кабміну Дениса Шмигаля за 2024 рік

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Треба сказати, що для Кабінету Шмигаля — масові ротації не вперше. І хоч сам прем'єр ще в січні цього року поставив рекорд перебування на посаді (обігнавши Миколу Азарова), перебуваючи на посаді з 4 березня 2020 року, складно сказати, що в його команди є стабільність. Так ще 2021 року, у мирний час, змінилося 11 міністрів із 22.

Бували ситуації і комічні, і трагікомічні. Наприклад, у "ковідний" 2020-й рік міністр охорони здоров'я змінювався тричі. Пам'ятаєте — перший карантинний літак з Уханя, тоді евакуйованих під протести місцевих мешканців поселили в санаторії в Нових Санжарах. Туди поїхала міністерка Зоряна Скалецька, там і втратила свою посаду. Після іменитий Ілля Ємець протримався в охороні здоров'я з 4 березня до 30 березня — менше місяця! Після чого посаду обійняв Максим Степанов, якого змінив уже нині чинний міністр Віктор Лящко. Як то кажуть — нам би зараз ті проблеми.

Повертаючись до питання команди, цього року втратили свої посади ще двоє давніх соратників Шмигаля — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та екстравагантний міністр юстиції Денис Малюська. Серед довгожителів у команді прем'єр-міністра залишилося лише троє осіб: міністр "цифри" і віцепрем'єр Михайло Федоров, який починав роботу в КМ ще до Дениса Шмигаля, а також міністр фінансів Сергій Марченко та віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина. На всіх інших позиціях відбулися заміни, іноді неодноразові.

Що ж могли показати новачки за 100 днів? Не надто багато. Як стверджують опитані Фокусом експерти — причин дві: мало часу і мало можливостей. Не буде секретом розуміти, що більшість завдань воєнного часу уряду ставлять в Офісі президента. А міністри вже успішно чи ні реалізують ці завдання. Великої самостійності тут не розвинути.

У лідери серед новеньких явно вирвався новий глава МЗС Андрій Сибіга, який почав активно. І вже навіть встиг відзначитися на скандальному саміті ОБСЄ в Мальті, де був присутній росіянин Лавров. Український міністр демонстративно покинув залу під час виступу Лаврова, а потім сам зробив кілька дуже різких заяв.

Загалом — загальна оцінка роботи Дениса Шмигаля лише на 0,1 бала нижча за минулорічну, що свідчить про те, що уряд не вражає сильними рішеннями, але продовжує працювати стабільно в межах можливого в ситуації повноцінної війни. Порівняти оцінки цього року з оцінками міністрів за 2023 рік можна тут.

Главред Фокуса, Олексій Газубей, головний редактор Фокуса Fullscreen
Головний редактор Фокуса Олексій Газубей

Як ми рахували?

Оцінити ефективність міністрів ми попросили профільних експертів за 10-бальною шкалою. Потім бали підсумовували і ділили на кількість експертів за кожним фігурантом рейтингу. У підсумку вийшов середньоарифметичний бал.

Без оцінки залишився Анатолій Стельмах — в.о. міністра реінтеграції, чиє міністерство було перетворено 3 грудня на міністерство національної єдності. Його очолив Олексій Чернишов. Він свою оцінку, сподіваємося, позитивну, отримає вже тільки за підсумками 2025 року.

Оцінку голові уряду Денису Шмигалю вивели як середню експертну оцінку уряду.

Хто він/вона Середня оцінка На посаді з
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
 		прем’єр-міністр України 5,6 4 березня 2020 року Детальніше про учасника
Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
 		перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України 5,5 4 листопада 2021 року Детальніше про учасника
Олексій Кулеба
Олексій Кулеба
 		віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій 6,5 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина
 		віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції 8 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Михайло Федоров
Михайло Федоров
 		Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України 7 29 серпня 2019 року Детальніше про учасника
Матвій Бідний
Матвій Бідний
 		міністр молоді та спорту України 6 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Герман Галущенко
Герман Галущенко
 		Міністр енергетики України 3,6 29 квітня 2021 року Детальніше про учасника
Світлана Гринчук
Світлана Гринчук
 		міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України 6 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Оксана Жолнович
Оксана Жолнович
 		міністерка соціальної політики України 4,8 19 липня 2022 року Детальніше про учасника
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
 		міністерка у справах ветеранів України 5 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Ігор Клименко
Ігор Клименко
 		міністр внутрішніх справ 6 7 лютого 2023 року Детальніше про учасника
Анатолій Стельмах
Анатолій Стельмах
 		виконувач обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 3 6 вересня 2024 року до моменту реорганізації 3 грудня 2024 року Детальніше про учасника
Віталій Коваль
Віталій Коваль
 		міністр аграрної політики та продовольства 5,3 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Оксен Лісовий
Оксен Лісовий
 		міністр освіти України 5 21 березня 2023 року Детальніше про учасника
Віктор Ляшко
Віктор Ляшко
 		міністр охорони здоров'я України 4 20 травня 2021 року Детальніше про учасника
Сергій Марченко
Сергій Марченко
 		Міністр фінансів України 6 30 березня 2020 року Детальніше про учасника
Андрій Сибіга
Андрій Сибіга
 		міністр закордонних справ України 7 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Герман Сметанін
Герман Сметанін
 		Міністр стратегічних галузей промисловості України 5 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Микола Точицький
Микола Точицький
 		міністр культури та стратегічних комунікацій України 7 5 вересня 2024 року Детальніше про учасника
Рустем Умеров
Рустем Умеров
 		міністр оборони України 6 6 вересня 2023 року Детальніше про учасника
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