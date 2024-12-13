100 днів, які не вразили: Оцінки Кабміну Дениса Шмигаля за 2024 рік

Треба сказати, що для Кабінету Шмигаля — масові ротації не вперше. І хоч сам прем'єр ще в січні цього року поставив рекорд перебування на посаді (обігнавши Миколу Азарова), перебуваючи на посаді з 4 березня 2020 року, складно сказати, що в його команди є стабільність. Так ще 2021 року, у мирний час, змінилося 11 міністрів із 22.

Бували ситуації і комічні, і трагікомічні. Наприклад, у "ковідний" 2020-й рік міністр охорони здоров'я змінювався тричі. Пам'ятаєте — перший карантинний літак з Уханя, тоді евакуйованих під протести місцевих мешканців поселили в санаторії в Нових Санжарах. Туди поїхала міністерка Зоряна Скалецька, там і втратила свою посаду. Після іменитий Ілля Ємець протримався в охороні здоров'я з 4 березня до 30 березня — менше місяця! Після чого посаду обійняв Максим Степанов, якого змінив уже нині чинний міністр Віктор Лящко. Як то кажуть — нам би зараз ті проблеми.

Повертаючись до питання команди, цього року втратили свої посади ще двоє давніх соратників Шмигаля — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та екстравагантний міністр юстиції Денис Малюська. Серед довгожителів у команді прем'єр-міністра залишилося лише троє осіб: міністр "цифри" і віцепрем'єр Михайло Федоров, який починав роботу в КМ ще до Дениса Шмигаля, а також міністр фінансів Сергій Марченко та віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина. На всіх інших позиціях відбулися заміни, іноді неодноразові.

Що ж могли показати новачки за 100 днів? Не надто багато. Як стверджують опитані Фокусом експерти — причин дві: мало часу і мало можливостей. Не буде секретом розуміти, що більшість завдань воєнного часу уряду ставлять в Офісі президента. А міністри вже успішно чи ні реалізують ці завдання. Великої самостійності тут не розвинути.

У лідери серед новеньких явно вирвався новий глава МЗС Андрій Сибіга, який почав активно. І вже навіть встиг відзначитися на скандальному саміті ОБСЄ в Мальті, де був присутній росіянин Лавров. Український міністр демонстративно покинув залу під час виступу Лаврова, а потім сам зробив кілька дуже різких заяв.

Загалом — загальна оцінка роботи Дениса Шмигаля лише на 0,1 бала нижча за минулорічну, що свідчить про те, що уряд не вражає сильними рішеннями, але продовжує працювати стабільно в межах можливого в ситуації повноцінної війни. Порівняти оцінки цього року з оцінками міністрів за 2023 рік можна тут.

Головний редактор Фокуса Олексій Газубей

Як ми рахували?

Оцінити ефективність міністрів ми попросили профільних експертів за 10-бальною шкалою. Потім бали підсумовували і ділили на кількість експертів за кожним фігурантом рейтингу. У підсумку вийшов середньоарифметичний бал.

Без оцінки залишився Анатолій Стельмах — в.о. міністра реінтеграції, чиє міністерство було перетворено 3 грудня на міністерство національної єдності. Його очолив Олексій Чернишов. Він свою оцінку, сподіваємося, позитивну, отримає вже тільки за підсумками 2025 року.

Оцінку голові уряду Денису Шмигалю вивели як середню експертну оцінку уряду.